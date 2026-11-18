Putin sprach mit Xi über Ukraine-Krieg vor Treffen mit Trump

Shenzhen - Vor ihrem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump haben Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin demonstrativ Einigkeit gezeigt. "Wir sind sehr froh, hier unter Freunden zu sein", sagte Putin. Xi begrüßte Trump nach der Landung persönlich am Flughafen der südchinesischen Millionenmetropole Shenzhen. Putin sprach Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge mit Xi über den Konflikt in der Ukraine gesprochen, wie die Staatsagentur TASS meldete.

Zwölfeinhalb Jahre Haft für Jugendlichen wegen Mord

Graz/St. Peter am Ottersbach - Ein 17-Jähriger ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht wegen Mord und Mordversuch zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im April in St. Peter am Ottersbach ein Ehepaar in dessen Haus mit einem Messer attackiert haben, der 84-jährige Mann starb, die 79-jährige Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Als Motiv gab der Beschuldigte "Mordlust" an. Der Jugendliche wird in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Auch Großeltern und Paten können bei Zukunftsdepot einzahlen

Wien - Beim geplanten Zukunftsdepot für unter 18-Jährige können nicht nur Eltern, sondern auch andere Personen wie Großeltern oder Taufpatinnen und Paten einzahlen. Der Einzahlerkreis werde gegenüber dem Begutachtungsentwurf deutlich erweitert, teilte das Bundeskanzleramt am Mittwoch mit. Insgesamt fünf Personen, die von den Obsorgeberechtigten bei der Bank namhaft gemacht werden, sollen zur Einzahlung auf das Depot berechtigt werden.

Inflation lag im Oktober bei 3,6 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich ist im Oktober bei 3,6 Prozent gelegen. Damit verharrte der Preisauftrieb auf dem Niveau des Vormonats September, ihre Schnellschätzung bestätigte die Statistik Austria. Wesentlicher Dämpfer sei die seit Anfang Oktober geltende erweiterte Spritpreisbremse gewesen, gleichzeitig verstärkten aber höhere Preise für Erdgas und Heizöl den Inflationsdruck, gaben die Statistiker am Mittwoch bekannt.

UNO-Klimagipfel: EU drängt auf fokussierten Beschlussentwurf

Antalya - Nach einiger Kritik am Entwurf eines Konferenzbeschlusses für die UNO-Klimakonferenz COP31 wird nun auf neue Texte gewartet. Zuvor hat die EU Gespräche dazu genutzt, um ihre Linie noch einmal klarzustellen, berichtete Minister Norbert Totschnig (ÖVP) am Mittwoch in Antalya. So sei etwa der Punkt "Klimawandelanpassung" noch zu einseitig dargestellt. Hier wünsche man sich einen stärkeren Fokus auf die Bedeutung der Emissionsminderung. Kritik gab es indes auch an der EU selbst.

AUVA in finanzieller Schieflage hofft auf mehr Geld

Wien - Die Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) steht vor einer finanziellen Schieflage. Bis zum Jahr 2030 drohen die Verluste zu explodieren, Finanzvermögen müsse zur Abdeckung verkauft werden, berichtete das Nachrichtenmagazin "Profil" am Mittwoch unter Berufung auf die Gebarungsvorschau der fast ausschließlich aus Dienstgeberbeiträgen finanzierten Versicherung. Die AUVA reagierte in einer Aussendung mit der Forderung nach nachhaltiger Finanzierung.

Räuber rammt in Wien-Wieden 43-Jährigem Messer in den Rücken

Wien - Ein bisher unbekannter Mann hat am späten Dienstagnachmittag in Wien-Wieden beim Versuch eines Raubüberfalls einem 43-Jährigen ein Messer in den Rücken gerammt. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt war das Opfer gegen 16.45 Uhr im Alois-Drasche-Park unterwegs. Zwei Räuber überfielen ihn. Der 43-Jährige setzte sich aber zur Wehr, es kam zum Gerangel. Ein Täter zog ein Messer und fügte dem Opfer eine Stichverletzung im Rücken zu. Das Duo trat anschließend ohne Beute die Flucht an.

Raumsonde "Voyager 1" einen Lichttag von Erde entfernt

Washington - Die Raumsonde "Voyager 1" hat bei ihrem Flug in die Tiefen des Alls einen neuen Rekord aufgestellt. Sie war nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA am Mittwoch als erstes von Menschen geschaffenes Objekt einen Lichttag von der Erde entfernt - bei Lichtgeschwindigkeit brauchten ihre Funksignale also genau 24 Stunden, um die Erde zu erreichen. Ein Lichttag entspricht einer Distanz von fast 26 Milliarden Kilometern.

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red