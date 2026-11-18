Putin sprach mit Xi über Ukraine-Krieg vor Treffen mit Trump

Shenzhen - Vor ihrem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump haben Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin demonstrativ Einigkeit gezeigt. "Wir sind sehr froh, hier unter Freunden zu sein", sagte Putin. Xi begrüßte Trump nach der Landung persönlich am Flughafen der südchinesischen Millionenmetropole Shenzhen. Putin sprach Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge mit Xi über den Konflikt in der Ukraine gesprochen, wie die Staatsagentur TASS meldete.

Zwölfeinhalb Jahre Haft für Jugendlichen wegen Mord

Graz/St. Peter am Ottersbach - Ein 17-Jähriger ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht wegen Mord und Mordversuch zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im April in St. Peter am Ottersbach ein Ehepaar in dessen Haus mit einem Messer attackiert haben, der 84-jährige Mann starb, die 79-jährige Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Als Motiv gab der Beschuldigte "Mordlust" an. Der Jugendliche wird in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Inflation lag im Oktober bei 3,6 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich ist im Oktober bei 3,6 Prozent gelegen. Damit verharrte der Preisauftrieb auf dem Niveau des Vormonats September, ihre Schnellschätzung bestätigte die Statistik Austria. Wesentlicher Dämpfer sei die seit Anfang Oktober geltende erweiterte Spritpreisbremse gewesen, gleichzeitig verstärkten aber höhere Preise für Erdgas und Heizöl den Inflationsdruck, gaben die Statistiker am Mittwoch bekannt.

Regierung bringt Strom-Gesetzespakete in den Nationalrat

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch zwei Gesetzesvorhaben zur Energiepolitik dem Nationalrat zugewiesen. Einerseits geht es dabei um die Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) in Hinblick auf die Förderung intelligenter Stromspeicher sowie die Aussetzung der Erneuerbaren-Förderpauschale, andererseits um den Strompreiskrisenmechanismus. Allerdings braucht die Regierung dafür im Nationalrat eine Zweidrittelmehrheit.

UNO-Klimagipfel: EU drängt auf fokussierten Beschlussentwurf

Antalya - Nach einiger Kritik am Entwurf eines Konferenzbeschlusses für die UNO-Klimakonferenz COP31 wird nun auf neue Texte gewartet. Zuvor hat die EU Gespräche dazu genutzt, um ihre Linie noch einmal klarzustellen, berichtete Minister Norbert Totschnig (ÖVP) am Mittwoch in Antalya. So sei etwa der Punkt "Klimawandelanpassung" noch zu einseitig dargestellt. Hier wünsche man sich einen stärkeren Fokus auf die Bedeutung der Emissionsminderung. Kritik gab es indes auch an der EU selbst.

Betrüger erbeuteten als "Strabag" Millionen in Slowenien

Wien - Der slowenische Autobahnbetreiber Dars ist Betrügern zum Opfer gefallen, die sich als das österreichische Bauunternehmen Strabag ausgegeben haben. Das Unternehmen überwies zwischen 2. und 6. November insgesamt 2,6 Millionen Euro auf ein Konto im Ausland in der Annahme, dass das Geld an die Strabag geht. Zwei Überweisungen konnten rückgängig gemacht werden, 1,8 Mio. Euro sollen aber ins Ausland geflossen sein, berichtete RTV Slowenien.

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red