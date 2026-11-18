Putin sprach mit Xi über Ukraine-Krieg vor Treffen mit Trump

Shenzhen - Vor ihrem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump haben Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin demonstrativ Einigkeit gezeigt. "Wir sind sehr froh, hier unter Freunden zu sein", sagte Putin. Xi begrüßte Trump nach der Landung persönlich am Flughafen der südchinesischen Millionenmetropole Shenzhen. Putin sprach Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge mit Xi über den Konflikt in der Ukraine, wie die Staatsagentur TASS meldete.

Zahlreiche Tote nach gegenseitigen Attacken in der Ukraine

Saporischschja/Luhansk (Lugansk) - Zahlreiche Tote hat es am Mittwoch nach gegenseitigen Attacken in der Ukraine gegeben. Bei russischen Angriffen auf die südukrainische Hafenstadt Odessa wurden mindestens vier Menschen getötet und neun verletzt. In der Region Saporischschja gab es einen weiteren Toten, eine Frau wurde verletzt. In der von Russland besetzten ostukrainischen Region Luhansk wurden binnen 24 Stunden prorussischen Behörden zufolge bei ukrainischen Attacken mindestens sieben Menschen getötet.

Israelische Panzer rücken im Gazastreifen vor

Gaza - Israelische Panzer sind am Mittwoch im zentralen Gazastreifen vorgerückt. Augenzeugen zufolge drangen die Panzer westlich der Gelben Linie vor. Diese markiert das von Israel kontrollierte Gebiet, das rund zwei Drittel des Küstenstreifens umfasst. Laut Armee gingen die Truppen gegen die Infrastruktur der radikalislamischen Hamas außerhalb der von Israel kontrollierten Gebiete vor. Die Hamas ortete eine gefährliche Eskalation und eine eklatante Verletzung der Waffenruhe.

Nur wenige Änderungen bei Bundesstaatsanwaltschaft geplant

Wien - Die Bundesregierung hat am Mittwoch dem Nationalrat wie angekündigt einen neuen Entwurf zur Bundesstaatsanwaltschaft zugewiesen. Der erste Vorschlag war in der Begutachtung scharf kritisiert worden, als Reaktion wurde im neuen Gesetzestext u.a. die Amtsdauer der geplanten dreiköpfigen Weisungsspitze von sechs auf neun Jahre angehoben. Außerdem soll das Parlament keinen Einblick in das Abstimmungsverhalten bekommen. Es soll allerdings weiter laufende Verfahren prüfen dürfen.

Afroamerikaner Jeffries soll US-Repräsentantenhaus vorsitzen

Washington - Erstmals in der amerikanischen Geschichte soll ein afroamerikanischer Politiker im US-Kongress den Vorsitz des Repräsentantenhauses übernehmen. Die Demokraten nominierten den Abgeordneten Hakeem Jeffries am Mittwoch in einer nicht öffentlichen Sitzung für den Posten. Die formelle Abstimmung findet Anfang Jänner statt, wenn der neue Kongress seine Arbeit aufnimmt. Die Wahl von Jeffries gilt trotz einiger Vorbehalte aus dem linken Parteiflügel als so gut wie sicher.

Ab September 2027 38,5-Stunden-Woche für alle Eisenbahner

Wien - Der Eisenbahner-Kollektivvertrag für 55.000 Beschäftigte in 98 Firmen ist auf Schiene. Die Sozialpartner von vida und WKÖ haben sich Mittwochnachmittag auf eine 38,5-Stunden-Woche für alle Beschäftigten ab dem September 2027 geeinigt. Wie hoch der KV-Abschluss für die nächsten zwei Jahre ist, lässt sich laut Sozialpartner nicht so einfach sagen - weil die Einigung sehr differenziert sei. Sie bewege sich auf Höhe der rollierenden Inflation von 3,3 Prozent, wird versichert.

Istanbuls Ex-Bürgermeister İmamoğlu mit Politikverbot belegt

Ankara - Gegen den inhaftierten Istanbuler Ex-Bürgermeister Ekrem İmamoğlu ist vor Gericht erneut ein Politikverbot erlassen worden, das seine Präsidentschaftskandidatur gefährdet. Im Prozess wegen mutmaßlicher Verfahrensverstößen auf dem 38. Parteitag der Oppositionspartei CHP im Jahr 2023, der İmamoğlu bis August angehörte, wurden er und acht weitere Angeklagte zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und einem Monat verurteilt, so die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch.

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red