Xi, Trump und Putin in China an einem Tisch

Shenzhen/Moskau/Washington - Die Atommächte Russland, USA und China kommen am Donnerstag zu einem historischen Dreiertreffen zusammen. US-Präsident Donald Trump will mit Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin über eine Verkleinerung des weltweiten Atomwaffenarsenals sprechen. Die drei Regierungschefs treffen einander am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im südchinesischen Shenzhen. Mit konkreten Ergebnissen wird nicht gerechnet.

Koalition der Willigen tagt in Berlin

Berlin - In der deutschen Hauptstadt Berlin kommen am Donnerstag zahlreiche Unterstützerstaaten der Ukraine zusammen. Zu dem Treffen der "Koalition der Willigen" werden neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch die US-Unterhändler Jared Kushner und Steven Witkoff erwartet. Die Delegationen sollen ab 13.00 Uhr im Bundeskanzleramt eintreffen. Insgesamt nehmen knapp 40 Delegationen teil, rund 30 davon angeführt von Staats- und Regierungschefs.

Israelische Panzer rücken im Gazastreifen vor

Gaza - Israelische Panzer sind am Mittwoch im zentralen Gazastreifen vorgerückt. Augenzeugen zufolge drangen die Panzer westlich der Gelben Linie vor. Diese markiert das von Israel kontrollierte Gebiet, das rund zwei Drittel des Küstenstreifens umfasst. Laut Armee gingen die Truppen gegen die Infrastruktur der radikalislamischen Hamas außerhalb der von Israel kontrollierten Gebiete vor. Die Hamas ortete eine gefährliche Eskalation und eine eklatante Verletzung der Waffenruhe.

Nur wenige Änderungen bei Bundesstaatsanwaltschaft geplant

Wien - Die Bundesregierung hat am Mittwoch dem Nationalrat wie angekündigt einen neuen Entwurf zur Bundesstaatsanwaltschaft zugewiesen. Der erste Vorschlag war in der Begutachtung scharf kritisiert worden, als Reaktion wurde im neuen Gesetzestext u.a. die Amtsdauer der geplanten dreiköpfigen Weisungsspitze von sechs auf neun Jahre angehoben. Außerdem soll das Parlament keinen Einblick in das Abstimmungsverhalten bekommen. Es soll allerdings weiter laufende Verfahren prüfen dürfen.

USA und Venezuela wollen militärisch zusammenarbeiten

Washington/Caracas - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat am Mittwoch bei einem überraschenden Besuch in Caracas nach eigenen Angaben eine Vereinbarung zur militärischen Zusammenarbeit mit Venezuela unterzeichnet. Hegseth traf sich in der venezolanischen Hauptstadt mit der geschäftsführenden Präsidentin des südamerikanischen Landes, Delcy Rodr�guez. Am 3. Jänner hatten die USA bei einem Militäreinsatz in Caracas den früheren Machthaber Nicol�s Maduro festgenommen und nach New York verbracht.

Anthropic geht an die Börse

San Francisco - Anthropic - gegründet vor fünf Jahren von ehemaligen Mitarbeitern des KI-Unternehmens OpenAI - geht am Donnerstag an die Börse. Bekannt ist das Unternehmen vor allem wegen seines Chatbots Claude. Der Börsengang soll rund 64 Mrd. Dollar einbringen, die Unternehmensbewertung könnte bei bis zu einer Billion US-Dollar liegen. Der IPO gilt als wichtiger Test für das Vertrauen des Marktes in den Boom der Künstlichen Intelligenz.

IGH entscheidet im Völkermord-Prozess gegen Myanmar

Naypyidaw/Yangon (Rangun) - Im seit Jahren laufenden Völkermord-Verfahren gegen Myanmar wird der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag am Donnerstag sein Urteil sprechen. Gambia hatte Myanmar wegen der systematischen Verfolgung der muslimischen Rohingya-Minderheit vor das höchste Gericht der Vereinten Nationen gebracht und erklärt, das Land wolle die Rohingya vernichten. Gambia hatte sich 2019 bei der Klage gegen das asiatische Land auf die Völkermord-Konvention von 1948 berufen.

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red