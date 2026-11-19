Xi, Trump und Putin in China an einem Tisch

Shenzhen/Moskau/Washington - Die Atommächte Russland, USA und China kommen am Donnerstag zu einem historischen Dreiertreffen zusammen. US-Präsident Donald Trump will mit Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin über eine Verkleinerung des weltweiten Atomwaffenarsenals sprechen. Die drei Regierungschefs treffen einander am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im südchinesischen Shenzhen. Mit konkreten Ergebnissen wird nicht gerechnet.

Fast jedes vierte Kind lebt in Konfliktgebiet

Berlin - Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die weltweit in Kriegs- und Konfliktgebieten leben, hat nach Angaben von "Save the Children" einen neuen Höchststand erreicht. Laut dem Bericht "Stop the war on children" lebten im Jahr 2025 rund 589 Millionen Kinder - fast jedes vierte Kind weltweit - in einem Konfliktgebiet. 44 Prozent davon lebten in einem afrikanischen Land, so die Kinderschutzorganisation. Von 2010 bis 2025 verdreifachte sich die Zahl der betroffenen Kinder dort.

Rekord-Börsengang für KI-Firma Anthropic

San Francisco - Der KI-Firma Anthropic ist ein Rekord-Börsengang gelungen. Der Hauptteil der Aktienplatzierung brachte 81,3 Milliarden Dollar ein und lag damit über dem vergleichbaren Erlös von 75 Milliarden Dollar beim Börsengang von Elon Musks Firma SpaceX. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI startet damit am Donnerstag mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an der Börse.

Van-Gogh-Werk in USA für 190 Millionen Dollar versteigert

New York - Eine Meisterwerk des Impressionisten Vincent Van Gogh hat bei einer Auktion in New York die höchste jemals für den niederländischen Maler gezahlte Summe erzielt. Wie das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch mitteilte, wechselte das 1890 entstandene Gemälde "Blühende Kastanienbäume" für den Rekordpreis von 190,4 Millionen Dollar (173,5 Millionen Euro) den Besitzer. Es ist die höchste jemals für ein Gemälde des niederländischen Malers gezahlte Summe.

Koalition der Willigen tagt in Berlin

Berlin - In der deutschen Hauptstadt Berlin kommen am Donnerstag zahlreiche Unterstützerstaaten der Ukraine zusammen. Zu dem Treffen der "Koalition der Willigen" werden neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch die US-Unterhändler Jared Kushner und Steven Witkoff erwartet. Die Delegationen sollen ab 13.00 Uhr im Bundeskanzleramt eintreffen. Insgesamt nehmen knapp 40 Delegationen teil, rund 30 davon angeführt von Staats- und Regierungschefs.

Ukraine greift Krim-Brücke erneut an

Simferopol - Zwei Tage nach einem ukrainischen Raketenangriff auf die Krim-Brücke ist das Bauwerk russischen Behörden zufolge erneut attackiert worden. Der Verkehr über die Brücke zu der von Russland annektierten Halbinsel Krim sei "nach einem erneuten Angriff" am Mittwochabend "vorübergehend unterbrochen", erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow im Onlinedienst Telegram. Alle zuständigen Stellen seien im Einsatz, eine Schadensbegutachtung sei "im Gange".

Israelische Panzer rücken im Gazastreifen vor

Gaza - Israelische Panzer sind am Mittwoch im zentralen Gazastreifen vorgerückt. Augenzeugen zufolge drangen die Panzer westlich der Gelben Linie vor. Diese markiert das von Israel kontrollierte Gebiet, das rund zwei Drittel des Küstenstreifens umfasst. Laut Armee gingen die Truppen gegen die Infrastruktur der radikalislamischen Hamas außerhalb der von Israel kontrollierten Gebiete vor. Die Hamas ortete eine gefährliche Eskalation und eine eklatante Verletzung der Waffenruhe.

USA und Venezuela wollen militärisch zusammenarbeiten

Washington/Caracas - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat am Mittwoch bei einem überraschenden Besuch in Caracas nach eigenen Angaben eine Vereinbarung zur militärischen Zusammenarbeit mit Venezuela unterzeichnet. Hegseth traf sich in der venezolanischen Hauptstadt mit der geschäftsführenden Präsidentin des südamerikanischen Landes, Delcy Rodr�guez. Am 3. Jänner hatten die USA bei einem Militäreinsatz in Caracas den früheren Machthaber Nicol�s Maduro festgenommen und nach New York verbracht.

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red