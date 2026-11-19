Frau in Vorarlberger Garten tot aufgefunden

Bregenz - Am Mittwoch ist in einem Garten in Satteins (Bezirk Feldkirch) die Leiche einer Frau entdeckt worden. Die Vorarlberger Landespolizeidirektion bestätigte auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der "Vorarlberger Nachrichten" (online). Die Todesursache sei noch unbekannt, die Erhebungen liefen auf Hochtouren, so eine Sprecherin. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, dieser werde derzeit befragt. Laut dem "VN"-Bericht galt die Frau seit dem 13. Oktober als vermisst.

Xi, Trump und Putin in China an einem Tisch

Shenzhen - US-Präsident Donald Trump ist mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem als historisch geltenden Dreiergipfel zusammengekommen. Die Staatschefs der drei größten Atommächte der Welt wollten dabei nach eigenen Angaben über den Krieg in der Ukraine und die nukleare Rüstungskontrolle beraten. "Wir schreiben wirklich Geschichte", sagte Trump zu Beginn des Treffens in einer Villa in Shenzhen.

Russland meldet neuen Angriff auf Krim-Brücke

Simferopol - Zwei Tage nach einem ukrainischen Raketenangriff auf die Krim-Brücke ist das Bauwerk nach russischen Angaben erneut attackiert worden. Der Verkehr über die Brücke zu der von Russland annektierten Halbinsel Krim sei "nach einem erneuten Angriff" am Mittwochabend "vorübergehend unterbrochen", erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow im Onlinedienst Telegram. Alle zuständigen Stellen seien im Einsatz, eine Schadensbegutachtung sei "im Gange".

Rekord-Börsengang für KI-Firma Anthropic

San Francisco - Der KI-Firma Anthropic ist ein Rekord-Börsengang gelungen. Der Hauptteil der Aktienplatzierung brachte 81,3 Milliarden Dollar ein und lag damit über dem vergleichbaren Erlös von 75 Milliarden Dollar beim Börsengang von Elon Musks Firma SpaceX. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI startet damit am Donnerstag mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an der Börse.

Dänemark ratifiziert Trump-Abkommen über Grönland

Kopenhagen - Das dänische Parlament hat das Grönland-Sicherheitsabkommen mit den USA einstimmig ratifiziert. 109 Abgeordnete stimmten am Donnerstag dafür, keiner dagegen. Die USA, Dänemark und das selbstverwaltete dänische Territorium Grönland hatten das Abkommen im September unterzeichnet und damit eine diplomatische Krise entschärft. US-Präsident Donald Trump hatte wiederholt gedroht, die Kontrolle über die mineralienreiche Insel mit 57.000 Einwohnern zu übernehmen.

Jubel über neues Videospiel GTA VI - "Ein Meisterwerk"

Frankfurt am Main - Mit Begeisterung haben Gamer weltweit am Donnerstag das neue Konsolen-Videospiel GTA VI begrüßt. Die nach mehr als 13 Jahren Pause erschienene sechste Version des Action-Adventures "Grand Theft Auto", bei dem Spieler eine Figur durch eine virtuelle Welt bewegen, war von Fans sehnsüchtig erwartet worden und wurde in den verschiedenen Zeitzonen jeweils um Mitternacht veröffentlicht. In Deutschland und anderen Regionen stieg der Datenverkehr sprunghaft an.

18-Jährige fällt in NÖ aus Pkw auf A1 und stirbt

St. Valentin - Eine 18-Jährige ist in der Nacht auf Donnerstag auf der Westautobahn (A1) bei St. Valentin (Bezirk Amstetten) aus einem fahrenden Pkw gefallen, auf dem zweiten Fahrstreifen zum Liegen gekommen und gestorben. Aus bisher unbekannter Ursache hatte sich die Tür hinter dem Beifahrersitz geöffnet, die junge Frau dürfte auf der Rückbank nicht angegurtet gewesen sein, berichtete die Polizei. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete zur Klärung der Todesursache eine Obduktion an.

Erneut russische Militärflieger vor Taiwan gesichtet

Taipeh/Peking - Taiwan hat erneut russische Militärflugzeuge in seiner Luftverteidigungszone registriert. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, seien zwei Maschinen vom Typ Tu-95 am Donnerstagmorgen (Ortszeit) von Süden in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone (ADIZ) eingedrungen. Die beiden Langstreckenbomber flogen den Angaben zufolge durch die Zone östlich der Insel und verließen sie im Nordosten.

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red