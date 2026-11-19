Trump, Xi und Putin wollen Dialog über atomare Risiken

Shenzhen - Die USA, China und Russland wollen einen Dialog über die Verringerung nuklearer Risiken und die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen führen. Darauf verständigten sich US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin bei ihrem historischen Dreiergipfel in Shenzhen, wie aus einer gemeinsamen "Erklärung zum Frieden" hervorgeht. Ein Atomkrieg könne nicht gewonnen werden und dürfe niemals geführt werden, heißt es darin.

Besatzungsbehörden: Züge fahren bald wieder über Krim-Brücke

Simferopol - Nach einem erneuten ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke soll der Zugverkehr laut den russischen Besatzungsbehörden am Nachmittag wieder aufgenommen werden. "Ungefähr ab 16.00 Uhr" (14.00 Uhr MEZ) sollen die Züge wieder fahren, teilte der von Moskau eingesetzte Statthalter Sergej Aksjonow am Donnerstag mit. Er sprach von "heldenhaften Anstrengungen" der Eisenbahner für die Beseitigung der Folgen des Angriffs.

Frau in Vorarlberger Garten kam gewaltsam zu Tode

Bregenz - Am Mittwoch ist in einem Garten in Satteins (Bezirk Feldkirch) die Leiche einer 64-jährigen Frau entdeckt worden. Nach der Obduktion gehe man davon aus, dass die Frau gewaltsam zu Tode kam, teilte die Vorarlberger Polizei am Donnerstagmittag mit. Der 59-jährige Ehemann wurde unter Mordverdacht am Mittwoch festgenommen, er befinde sich derzeit im Landeskriminalamt und werde zum Sachverhalt einvernommen. Der Beschuldigte sei bisher nicht geständig, hieß es.

Mann in Wiener Obdachloseneinrichtung erschlagen

Wien - In einer Wiener Obdachloseneinrichtung in Meidling ist am späten Mittwochabend die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Der 48-Jährige dürfte in seinem Zimmer erschlagen worden sein, so die Polizei am Donnerstag. Er wies Kopfverletzungen auf. Ein 41-Jähriger lag daneben und schlief. Nachdem bei ihm Blutanhaftungen entdeckt worden sind, wurde er festgenommen. Die genauen Todesumstände sowie eine mögliche Beteiligung des 41-Jährigen sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Bub sprengte sich in Wien mit Böller Finger weg

Wien - Ein Achtjähriger hat sich am späten Mittwochnachmittag in Wien-Donaustadt mit einem Böller die Finger weggesprengt. Er erlitt auch heftige Verletzungen im Brustbereich und wurde in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Ein Freund des Buben behauptete, dass der Achtjährige den pyrotechnischen Gegenstand von einem anderen Kind geschenkt bekommen habe, was dessen Eltern verneinten. Dazu wurden laut Polizei nun Ermittlungen aufgenommen.

Sozialhilfe - AMS-Chef rechnet langfristig mit Einsparungen

Wien - AMS-Chef Johannes Kopf rechnet durch die geplante Sozialhilfe-Reform auf lange Frist mit Einsparungen. "Ich glaube schon, dass diese Reform langfristig den Ländern Geld spart, aber jetzt natürlich Mehrkosten bei der Umstellung erzeugt, vor allem Verwaltungsmehrkosten und Programmiermehrkosten", sagte Kopf im Ö1-"Morgenjournal". Im Sozialministerium gibt es laut APA-Informationen am Donnerstag und Freitag weitere Abstimmungstermine auf Beamtenebene zwischen Bund und Ländern.

UNO-Gericht: Myanmar verantwortlich für Rohingya-Völkermord

Naypyidaw/Yangon (Rangun) - Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag hat das Vorgehen Myanmars gegen die muslimische Minderheit der Rohingya im Jahr 2017 als Völkermord eingestuft. Mit dem Militäreinsatz habe Myanmar einen erheblichen Teil der Bevölkerungsgruppe vernichten wollen, erklärten die Richter des höchsten UNO-Gerichts am Donnerstag. Dies erfülle rechtlich den Tatbestand des Völkermords. Der westafrikanische Staat Gambia hatte das Verfahren vor sieben Jahren eingeleitet.

Dänemark ratifiziert Trump-Abkommen über Grönland

Kopenhagen - Das dänische Parlament hat das Grönland-Sicherheitsabkommen mit den USA einstimmig ratifiziert. 109 Abgeordnete stimmten am Donnerstag dafür, keiner dagegen. Die USA, Dänemark und das selbstverwaltete dänische Territorium Grönland hatten das Abkommen im September unterzeichnet und damit eine diplomatische Krise entschärft. US-Präsident Donald Trump hatte wiederholt gedroht, die Kontrolle über die mineralienreiche Insel mit 57.000 Einwohnern zu übernehmen.

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red