Trump, Xi und Putin wollen Dialog über atomare Risiken

Shenzhen - Die USA, China und Russland wollen einen Dialog über die Verringerung nuklearer Risiken und die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen führen. Darauf verständigten sich US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin bei ihrem historischen Dreiergipfel in Shenzhen, wie aus einer gemeinsamen "Erklärung zum Frieden" hervorgeht. Ein Atomkrieg könne nicht gewonnen werden und dürfe niemals geführt werden, heißt es darin.

Putin lädt Europäer zu Gesprächen nach Moskau ein

Shenzhen - Der russische Staatschef Wladimir Putin hat nach eigenen Angaben die Europäer zu Sondierungsgeprächen zum Ukraine-Konflikt nach Moskau eingeladen. "Die amerikanische Seite drängt uns, der Einbeziehung der Europäer zuzustimmen (...). Über diplomatische Kanäle haben wir den Europäern vorgeschlagen, nach Moskau zu kommen", sagte Putin am Donnerstag im chinesischen Shenzhen nach seinem Dreiergipfel mit US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping.

Koalition der Willigen: Selenskyj in Berlin eingetroffen

Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Donnerstag zum Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin eingetroffen. Selenskyj schrieb bei seiner Ankunft im Onlinedienst X, seine Prioritäten bei dem Treffen seien "Stärkung unserer Luftabwehr, der Energieversorgung und der finanziellen Unterstützung" für sein Land sowie diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Konflikts.

Putin kündigt harte Reaktion auf Krim-Brücken-Angriff an

Simferopol - Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach ukrainischen Angriffen auf die Krim-Brücke eine harte Reaktion angekündigt. Er gehe davon aus, dass die russischen Gegenmaßnahmen "weitaus schmerzhafter" sein werden als das, was Kiew in Bezug auf die Brücke getan habe, sagte der Kremlchef am Donnerstag bei einer Pressekonferenz nach einem historischen Dreiergipfel mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping in Shenzhen.

Mann in Wiener Obdachloseneinrichtung erschlagen

Wien - In einer Wiener Obdachloseneinrichtung in Meidling ist am späten Mittwochabend die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Der 48-Jährige dürfte in seinem Zimmer erschlagen worden sein, so die Polizei am Donnerstag. Er wies Kopfverletzungen auf. Ein 41-Jähriger lag daneben und schlief. Nachdem bei ihm Blutanhaftungen entdeckt worden sind, wurde er festgenommen. Die genauen Todesumstände sowie eine mögliche Beteiligung des 41-Jährigen sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Frau in Vorarlberger Garten kam gewaltsam zu Tode

Bregenz - Am Mittwoch ist in einem Garten in Satteins (Bezirk Feldkirch) die Leiche einer 64-jährigen Frau entdeckt worden. Nach der Obduktion gehe man davon aus, dass die Frau gewaltsam zu Tode kam, teilte die Vorarlberger Polizei am Donnerstagmittag mit. Der 59-jährige Ehemann wurde unter Mordverdacht am Mittwoch festgenommen, er befinde sich derzeit im Landeskriminalamt und werde zum Sachverhalt einvernommen. Der Beschuldigte sei bisher nicht geständig, hieß es.

COP31 mit neuem Beschlussentwurf ohne fossile Brennstoffe

Antalya - Auf der UNO-Klimakonferenz COP31 in Antalya ist am Donnerstagnachmittag der lang erwartete neue Beschlussentwurf publiziert worden. Dieser ist vom Umfang her nicht nur halb so lang wie sein am Montag präsentierter Vorgänger, auch die Erwähnung fossiler Brennstoffe ist aus dem Papier wieder verschwunden. Gefordert wurde indessen aber ein "unumkehrbarer" globaler Übergang zu niedrigen Treibhausgasemissionen und das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten.

UNO-Gericht: Myanmar verantwortlich für Rohingya-Völkermord

Naypyidaw/Yangon (Rangun) - Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag hat das Vorgehen Myanmars gegen die muslimische Minderheit der Rohingya im Jahr 2017 als Völkermord eingestuft. Mit dem Militäreinsatz habe Myanmar einen erheblichen Teil der Bevölkerungsgruppe vernichten wollen, erklärten die Richter des höchsten UNO-Gerichts am Donnerstag. Dies erfülle rechtlich den Tatbestand des Völkermords. Der westafrikanische Staat Gambia hatte das Verfahren vor sieben Jahren eingeleitet.

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red