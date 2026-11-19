Trump, Xi und Putin wollen Dialog über atomare Risiken

Shenzhen - Die USA, China und Russland wollen einen Dialog über die Verringerung nuklearer Risiken und die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen führen. Darauf verständigten sich US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin bei ihrem historischen Dreiergipfel in Shenzhen, wie aus einer gemeinsamen "Erklärung zum Frieden" hervorgeht. Ein Atomkrieg könne nicht gewonnen werden und dürfe niemals geführt werden, heißt es darin.

Koalition der Willigen: 40 Verbündete stärken Ukraine

Berlin/Brüssel - Mit dem bisher größten Gipfeltreffen der sogenannten Koalition der Willigen im Berliner Kanzleramt haben am Donnerstag 40 Länder ihre anhaltende Unterstützung für die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland bekräftigt. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz empfing am Nachmittag unter anderen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner, die zwischen der Ukraine und Russland vermitteln.

Putin kündigt Vergeltung für Angriffe auf Krim-Brücke an

Simferopol - Russlands Präsident Wladimir Putin hat der Ukraine nach deren Angriffen auf die Krim-Brücke mit harter Vergeltung gedroht und eine teilweise Waffenruhe ausgeschlossen. "Unsere Antwort wird weitaus schmerzhafter sein als das, was das Kiewer Regime der Brücke angetan hat", sagte Putin nach dem Gipfel mit China und den USA am Donnerstag in Shenzhen. Er lehne zudem jegliche Gespräche über ein gegenseitiges Moratorium für Angriffe auf den Energiesektor und die Schifffahrt ab.

Putin lädt Europäer zu Gesprächen nach Moskau ein

Shenzhen - Der russische Staatschef Wladimir Putin hat nach eigenen Angaben die Europäer zu Sondierungsgesprächen zum Ukraine-Konflikt nach Moskau eingeladen. "Die amerikanische Seite drängt uns, der Einbeziehung der Europäer zuzustimmen (...). Über diplomatische Kanäle haben wir den Europäern vorgeschlagen, nach Moskau zu kommen", sagte Putin am Donnerstag im chinesischen Shenzhen nach seinem Dreiergipfel mit US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping.

Dänemark ratifiziert Trump-Abkommen über Grönland

Kopenhagen - Das dänische Parlament hat das Grönland-Sicherheitsabkommen mit den USA einstimmig ratifiziert. 109 Abgeordnete stimmten am Donnerstag dafür, keiner dagegen. Die USA, Dänemark und das selbstverwaltete dänische Territorium Grönland hatten das Abkommen im September unterzeichnet und damit eine diplomatische Krise entschärft. US-Präsident Donald Trump hatte wiederholt gedroht, die Kontrolle über die mineralienreiche Insel mit 57.000 Einwohnern zu übernehmen.

COP31 mit neuem Beschlussentwurf ohne fossile Brennstoffe

Antalya - Auf der UNO-Klimakonferenz COP31 in Antalya ist am Donnerstagnachmittag der lang erwartete neue Beschlussentwurf publiziert worden. Dieser ist vom Umfang her nicht nur halb so lang wie sein am Montag präsentierter Vorgänger, auch die Erwähnung fossiler Brennstoffe ist aus dem Papier wieder verschwunden. Gefordert wurde indessen aber ein "unumkehrbarer" globaler Übergang zu niedrigen Treibhausgasemissionen und das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten.

Staatsbürgerschaftsentzug: Kneissl widerspricht MA 35

Wien/St. Petersburg - Ex-Außenministerin Karin Kneissl hat sich am Donnerstag im Zusammenhang mit der in Wien laufenden Prüfung eines möglichen Entzugs ihrer Staatsbürgerschaft an die "österreichische Öffentlichkeit" gewandt. Die in Russland lebende Ex-Politikerin betonte erneut, über keine russische Staatsbürgerschaft zu verfügen, und widersprach einer Behördendarstellung, wonach Zuständigkeit der MA 35 aus einem letztem österreichischen Hauptwohnsitz Kneissls in Wien resultierte.

EU klagt Österreich wegen Europäischem Haftbefehl

Brüssel - Die Europäische Kommission hat am Donnerstag bekanntgegeben, Österreich vor dem Gerichtshof der Europäischen Union zu verklagen, weil es den Europäischen Haftbefehl bisher nicht vollständig umgesetzt hat. Die EU-Kommission hatte bereits im Dezember 2020 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet. Der Europäische Haftbefehl (EHB) sieht vereinfachte grenzüberschreitende Auslieferungsverfahren vor.

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red