Linzer Altbischof Schwarz verstorben

Wien - Der Linzer Altbischof Ludwig Schwarz ist am Donnerstag im 87. Lebensjahr in Kritzendorf verstorben, berichtete die Kathpress. Sein Nachfolger Bischof Manfred Scheuer zeigte sich in einer ersten Stellungnahme betroffen vom Tod seines Vorgängers und zugleich dankbar für das Glaubens- und Lebenszeugnis des Verstorbenen. In Oberösterreich läuteten Trauerglocken.

Trump, Xi und Putin wollen Dialog über atomare Risiken

Shenzhen - Die USA, China und Russland wollen einen Dialog über die Verringerung nuklearer Risiken und die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen führen. Darauf verständigten sich US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin bei ihrem historischen Dreiergipfel in Shenzhen, wie aus einer gemeinsamen "Erklärung zum Frieden" hervorgeht. Ein Atomkrieg könne nicht gewonnen werden und dürfe niemals geführt werden, heißt es darin.

Russischer Angriff beschädigt Österreichs Botschaft in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Angriff auf Kiew ist am Donnerstag auch die österreichische Botschaft beschädigt worden. "Die österreichische Botschaft in Kiew wurde bei den russischen Terrorangriffen auf unsere Hauptstadt beschädigt", teilte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha auf X mit. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigte sich "schockiert". Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) kündigte zusätzliche Maßnahmen zum Schutz des Botschaftspersonals an.

Koalition der Willigen: 40 Verbündete stärken Ukraine

Berlin/Brüssel - Mit dem bisher größten Gipfeltreffen der sogenannten Koalition der Willigen im Berliner Kanzleramt haben am Donnerstag 40 Länder ihre anhaltende Unterstützung für die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland bekräftigt. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz empfing am Nachmittag unter anderen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner, die zwischen der Ukraine und Russland vermitteln.

Pröll will Umgang mit KI in die Verfassung schreiben

Wien - Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) will den Umgang mit KI in der Verfassung verankern. "Technologischer Fortschritt muss dem Menschen dienen", lautet der Grundsatz, der als Staatsziel dienen soll, sagte er bei seiner Rede zum Umgang mit künstlicher Intelligenz Donnerstagabend in der Nationalbibliothek. Die Veranstaltung unter dem Motto "Kipppunkt" diente als Auftakt für die Erarbeitung der neuen KI-Strategie, die 2027 in Kraft treten soll.

Anthropic mit starkem Debüt bei Rekord-Börsengang

San Francisco - Der KI-Firma Anthropic ist mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang gelungen. Anthropic übertraf damit deutlich die Einnahmen von Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX, das erst im Juni den vorherigen Bestwert aufgestellt hatte. In den Handel startete die Aktie mit einem Kursplus von gut 34 Prozent bei einem ersten Kurs von 111,50 US-Dollar. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI war damit rund zwei Billionen Dollar wert.

Staatsbürgerschaftsentzug: Kneissl widerspricht MA 35

Wien/St. Petersburg - Ex-Außenministerin Karin Kneissl hat sich am Donnerstag im Zusammenhang mit der in Wien laufenden Prüfung eines möglichen Entzugs ihrer Staatsbürgerschaft an die "österreichische Öffentlichkeit" gewandt. Die in Russland lebende Ex-Politikerin betonte erneut, über keine russische Staatsbürgerschaft zu verfügen, und widersprach einer Behördendarstellung, wonach Zuständigkeit der MA 35 aus einem letztem österreichischen Hauptwohnsitz Kneissls in Wien resultierte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red