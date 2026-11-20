Linzer Altbischof Schwarz verstorben

Wien - Der Linzer Altbischof Ludwig Schwarz ist am Donnerstag im 87. Lebensjahr in Kritzendorf verstorben, berichtete die Kathpress. Sein Nachfolger Bischof Manfred Scheuer zeigte sich in einer ersten Stellungnahme betroffen vom Tod seines Vorgängers und zugleich dankbar für das Glaubens- und Lebenszeugnis des Verstorbenen. In Oberösterreich läuteten Trauerglocken.

Anthropic mit starkem Debüt bei Rekord-Börsengang

San Francisco - Der KI-Firma Anthropic ist mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar (97,8 Mrd. Euro) ein Rekord-Börsengang gelungen. Anthropic übertraf damit klar die Einnahmen von Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX, das erst im Juni den vorherigen Bestwert aufgestellt hatte. Die Anthropic-Aktie hat an ihrem ersten Börsentag ihren hohen ersten Kurs zwar nicht halten können, der Schlusskurs von 97,17 Dollar bedeutet aber immer noch ein Plus von 17 Prozent auf den Ausgabepreis.

Russischer Angriff beschädigt Österreichs Botschaft in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Angriff auf Kiew ist am Donnerstag auch die österreichische Botschaft beschädigt worden. "Die österreichische Botschaft in Kiew wurde bei den russischen Terrorangriffen auf unsere Hauptstadt beschädigt", teilte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha auf X mit. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigte sich "schockiert". Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) kündigte zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Botschaft an.

Koalition der Willigen stellt sich hinter Ukraine

Berlin/Brüssel - Mit dem bisher größten Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen im Berliner Kanzleramt haben am Donnerstag 40 Länder ihre anhaltende Unterstützung für die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland bekräftigt. "So lange es nötig ist, werden wir Kiew unterstützen", sagte der deutsche Kanzler Friedrich Merz nach dem Treffen. Der britische Premier Andy Burnham kündigte eine Aufstockung der Hilfe an, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron brachte einen NATO-Beitritt ins Spiel.

Grüne feiern 40 Jahre im Parlament

Wien - Mit einem Festakt im Parlament feiern Österreichs Grüne am Freitag das 40-jährige Jubiläum ihres erstmaligen Einzugs in den Nationalrat. Bei der Wahl am 23. November 1986 nahm die gerade erst gegründete "Grüne Alternative - Liste Freda-Meissner-Blau" die Vier-Prozent-Hürde und gewann acht Mandate. Seither sind sie durchgehend zumindest in einer der beiden Parlamentskammern vertreten. Zwar flogen sie 2017 bis 2019 aus dem Nationalrat, blieben in dieser Zeit aber im Bundesrat.

Bei Wehrpflicht faktisch nur noch die Grünen im Rennen

Wien - In den Verhandlungen zur Wehrpflichtreform wird es für die Regierung immer enger. Nach einer Verhandlungsrunde am Donnerstag hieß es seitens der FPÖ, dass die Regierung zu keiner sinnvollen Reform bereit scheine und man von einer Beendigung der Verhandlungen durch die Regierungsparteien ausgehe. ÖVP-Klubchef Ernst Gödl bezeichnete gegenüber den "Salzburger Nachrichten" eine Einigung mit den Grünen als möglich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red