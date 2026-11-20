EU und Briten beraten über engere Zusammenarbeit

Brüssel/London - Großbritannien und die Europäische Union wollen enger zusammenarbeiten. Bei einem Gipfeltreffen in Brüssel sollen am Freitag (ab 10.30 Uhr) weitere Vereinbarungen getroffen werden. EU-Ratspräsident Ant�nio Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßen dafür den britischen Premierminister Andy Burnham. Er will die Beziehungen zur EU auf eine neue Grundlage stellen. Eine sofortige Rückkehr in Binnenmarkt oder Zollunion gilt aber als ausgeschlossen.

Österreichische Anwälte wollen Tesla klagen

Wien - Etliche österreichische Tesla-Käufer sind alles andere als zufrieden: Sie haben einige tausend Euro für das Funktionspaket "autonomes fahren" bezahlt, ohne diese Funktion nützen zu können. Die Leistung des Bordcomputers "Hardware 3" reiche dafür nicht aus, verweisen die Anwaltskanzleien fokus Rechtsanwälte und Aigner, Lehner Zuschin auf Tesla-Chef Elon Musk. Dieser habe mittlerweile selber eingeräumt, dass die Fahrzeuge dafür einen leistungsfähigeren Bordcomputer benötigen.

Grüne feiern 40 Jahre im Parlament

Wien - Mit einem Festakt im Parlament feiern Österreichs Grüne am Freitag das 40-jährige Jubiläum ihres erstmaligen Einzugs in den Nationalrat. Bei der Wahl am 23. November 1986 nahm die gerade erst gegründete "Grüne Alternative - Liste Freda-Meissner-Blau" die Vier-Prozent-Hürde und gewann acht Mandate. Seither sind sie durchgehend zumindest in einer der beiden Parlamentskammern vertreten. Zwar flogen sie 2017 bis 2019 aus dem Nationalrat, blieben in dieser Zeit aber im Bundesrat.

Baukonjunktur erholt sich langsam

Wien - Die heimische Bauwirtschaft steckt seit Jahren in der Krise - 2023 und 2024 kam es sogar zu scharfen Einbrüchen des Bauvolumens von 6,7 beziehungsweise 6,6 Prozent, wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) im Rahmen der Euroconstruct-Konferenz in Wien (19. bis 20. November) am Freitag mitteilte. Heuer sinke die reale Bauproduktion noch einmal um 0,6 Prozent und damit bereits zum fünften Mal in Folge. Ab 2027 soll es langsam aufwärtsgehen.

Tote bei russischen Angriffen auf Brücken in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat bei Angriffen mit ballistischen Raketen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko erneut Menschen getötet und insgesamt drei Brücken beschädigt. Es gebe drei Tote und 15 Verletzte, teilte Klitschko am Freitag früh bei Telegram mit. Unter anderem sei die bereits zuvor getroffene Südbrücke erneut Ziel der feindlichen Attacken gewesen.

Physiotherapeut wegen Missbrauchs vor Gericht

Wien - Am Wiener Straflandesgericht muss sich am Freitag ein Physiotherapeut wegen Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, Missbrauchs einer wehrlosen Person, Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses und bildlichen sexualbezogenen Kindesmissbrauchsdarstellungen verantworten. Dem 44-Jährigen, der seit März in U-Haft sitzt, wird vorgeworfen, drei wehrlose bzw. psychisch beeinträchtigte Menschen in betreuten Wohneinrichtungen sexuell missbraucht zu haben.

Weißmann vs. ORF: Kein Vergleich zu Verhandlungsbeginn

Wien - Die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Roland Weißmann und dem ORF hat am Freitag Fahrt aufgenommen. Der einstige ORF-Generaldirektor, der im März nach Vorwürfen einer Mitarbeiterin zurückgetreten ist, geht am Arbeits- und Sozialgericht in Wien gegen seine im April publik gewordene Kündigung vor. Er und sein Anwalt Oliver Scherbaum orten eine Motivkündigung. Ein Vergleich kam zu Beginn der Verhandlung nicht zustande.

Haube verschluckt: Nilpferd in US-Zoo gestorben

Cincinnati (Ohio) - Vor gut zehn Tagen vertilgte Nilpferd Fiona im Zoo von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio eine Haube - nun ist das Tier verendet. "Sie hat gekämpft, bis sie nicht mehr konnte", sagte Zoodirektor Dave Jenike. "Wir befinden uns im Schockzustand." Die Strickhaube eines Besuchers war am 8. November versehentlich in dem Gehege der neunjährigen Nilpferddame gelandet, wie der Zoo mitteilte. Medienberichten zufolge handelte es sich um die Haube eines Kindes.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red