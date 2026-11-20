EU einigt sich mit Briten auf Projekte für Wiederannäherung

Brüssel/London - Die EU will Großbritannien knapp sieben Jahre nach dem Brexit unter Bedingungen eine weitgehende Wiederannäherung ermöglichen. Eine kurz vor einem Gipfeltreffen in Brüssel erzielte Einigung sieht unter anderem vor, Kontrollen im Lebensmittelhandel abzubauen und eine begrenzte Freizügigkeit für junge Menschen zu regeln. Die Umsetzung soll aber erst erfolgen, nachdem eine noch ausstehende Einigung über die Angleichung von Regeln für Studiengebühren erzielt wurde.

Höhere Kosten in Spitälern trotz weniger Patienten

Wien - In Österreich steigen die Kosten für die Krankenanstalten, obwohl die Zahl der Patienten sinkt. Das stellt ein aktueller Rechnungshof-Bericht fest. Weiters kritisiert er, dass eine von allen Seiten akzeptierte Basis für die Abrechnung von Gastpatienten fehlt. Schließlich vermissen die Prüfer auch eine Steuerung des Personaleinsatzes in den unterschiedlichen Spezialgebieten.

Rechnungshof: Miliz hat zu wenig Personal und Material

Wien - Während die Wehrdienstreform weiter auf sich warten lässt, zeigt ein Bericht des Rechnungshofs erneut Mängel bei der Einsatzbereitschaft der Miliz des Bundesheers auf. Der Miliz fehlen weiter Personal und Material, befindet der Rechnungshof in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. In den Jahren 2021 bis 2025 nahm die Gesamtzahl der Milizsoldatinnen und Milizsoldaten weiter ab. Die Materialausstattung blieb trotz geringfügiger Verbesserungen weiter unzureichend.

Motorradsaison mit bisher 84 tödlich verunglückten Bikern

Wien - Heuer sind bis einschließlich 15. November schon 84 Menschen auf Motorrädern bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Die Zahl liegt laut ÖAMTC bereits leicht über jenen der Vorjahre: 2024 wurden 83, im vergangenen Jahr 81 Tote gezählt. "Rund ein Viertel aller Verkehrstoten waren somit heuer bisher Motorradaufsassen", berichtete der Club am Freitag auf Basis von Daten des Innenministeriums und eigenen Aufzeichnungen.

Kein Fremdverschulden bei tot aufgefundenem Mann in Wien

Wien - Nach der Obduktion der Leiche eines Mannes, der tot in einer Wiener Obdachloseneinrichtung in Meidling aufgefunden worden war, hat die Polizei keine Hinweise auf Fremdverschulden gefunden. Die Kopfverletzung des Mannes ist mit einem Sturz vereinbar, war jedoch nicht todesursächlich. Ein toxikologisches Gutachten ist noch ausständig, hieß es am Freitag von der Polizei in einer Aussendung.

Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf Brücken in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Einen Tag nach dem historischen Dreiergipfel der Staatschefs von China, Russland und den USA haben die russischen Streitkräfte die Ukraine erneut massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen und dabei acht Menschen getötet und 28 verletzt. In der Hauptstadt Kiew starben sechs Menschen, wie Ministerpräsident Serhij Korezkyj mitteilte. Tote gab es auch in Lwiw in der Westukraine und in der Region Saporischschja.

Mehrere Verletzungen durch illegale Schönheitseingriffe

Wiener Neustadt - Bei im Februar bekannt gewordenen illegalen Schönheitseingriffen in Kellerräumlichkeiten in Wiener Neustadt hat es in mindestens 23 Fällen teils schwere Körperverletzungen gegeben. Diverse Geschädigte mussten auch medizinisch behandelt werden. In Summe wurden nach Polizeiangaben vom Freitag 180 Ärzten vorbehaltene Behandlungen an 114 Personen durchgeführt. Eine 31-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, mögliche Komplizinnen im Alter von 37 und 60 Jahren wurden angezeigt.

Pröll verteidigt KI-Einsatz bei Erstellung von Agenda

Wien - Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) ist nach seiner viel beachteten KI-Grundsatzrede mit dem Vorwurf konfrontiert, die in der Nationalbibliothek ebenfalls präsentierte Agenda mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt zu haben. Dies sei keine "Schande", reagierte man in Prölls Büro am Freitag auf APA-Anfrage. Zudem verwies man darauf, dass der KI-Einsatz auch im Impressum der Website gekennzeichnet sei.

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red