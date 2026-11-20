Grüne feierten 40 Jahre im Parlament

Wien - Mit einem Festakt haben die Grünen am Freitag 40 Jahre im österreichischen Parlament gefeiert. Bundessprecherin Leonore Gewessler begrüßte Gründungsmitglieder und aktuelle Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit "großem Respekt und unglaublichem Stolz". Bundespräsident Alexander Van der Bellen, selbst elf Jahre lang Grünen-Chef, sprach von der "Menschheitsaufgabe Klimanotstand" und appellierte zur Kooperation: "Der politische Gegner darf nicht zum Feind werden."

Acht Jahre Haft für Physiotherapeuten wegen Missbrauchs

Wien - Ein Physiotherapeut ist am Freitag am Wiener Straflandesgericht wegen schwerer sexueller Übergriffe an seinen schwer geistig und körperlich eingeschränkten Klienten zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der 44-Jährige hatte die drei wehrlosen Opfer in einer betreuten Wohneinrichtung missbraucht und zwei auch vergewaltigt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf Brücken in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Einen Tag nach dem historischen Dreiergipfel der Staatschefs von China, Russland und den USA haben die russischen Streitkräfte die Ukraine erneut massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen und dabei acht Menschen getötet und 28 verletzt. In der Hauptstadt Kiew starben sechs Menschen, wie Ministerpräsident Serhij Korezkyj mitteilte. Tote gab es auch in Lwiw in der Westukraine und in der Region Saporischschja.

Höhere Kosten in Spitälern trotz weniger Patienten

Wien - In Österreich steigen die Kosten für die Krankenanstalten, obwohl die Zahl der Patienten sinkt. Das stellt ein aktueller Rechnungshof-Bericht fest. Weiters kritisiert er, dass eine von allen Seiten akzeptierte Basis für die Abrechnung von Gastpatienten fehlt. Schließlich vermissen die Prüfer auch eine Steuerung des Personaleinsatzes in den unterschiedlichen Spezialgebieten.

Jugendstreik-Demo in Wien aufgelöst

Wien - Hunderte haben sich heute vor der Universität Wien anlässlich des internationalen Jugendprotesttags am 20. November versammelt. Nach nicht einmal einer Stunde verkündete die Polizei die Auflösung der Versammlung, die als "Jugendstreik" firmierte. Grund dafür waren Ausschreitungen, bei denen ein Teil der Demonstranten auf Polizisten losging. Die Polizei hat einige der Demonstranten in Gewahrsam genommen. Auch Pfefferspray wurde eingesetzt.

Rechnungshof: Miliz hat zu wenig Personal und Material

Wien - Während die Wehrdienstreform weiter auf sich warten lässt, zeigt ein Bericht des Rechnungshofs erneut Mängel bei der Einsatzbereitschaft der Miliz des Bundesheers auf. Der Miliz fehlen weiter Personal und Material, befindet der Rechnungshof in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. In den Jahren 2021 bis 2025 nahm die Gesamtzahl der Milizsoldatinnen und Milizsoldaten weiter ab. Die Materialausstattung blieb trotz geringfügiger Verbesserungen weiter unzureichend.

Motorradsaison mit bisher 84 tödlich verunglückten Bikern

Wien - Heuer sind bis einschließlich 15. November schon 84 Menschen auf Motorrädern bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Die Zahl liegt laut ÖAMTC bereits leicht über jenen der Vorjahre: 2024 wurden 83, im vergangenen Jahr 81 Tote gezählt. "Rund ein Viertel aller Verkehrstoten waren somit heuer bisher Motorradaufsassen", berichtete der Club am Freitag auf Basis von Daten des Innenministeriums und eigenen Aufzeichnungen.

Lufthansa streicht 1.000 Jobs - AUA: Kein Abbauprogramm

Frankfurt/Wien/Schwechat - Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa will an ihren wichtigen Drehkreuzen Frankfurt und München insgesamt rund 1.000 Stellen abbauen. Das geht aus einem Schreiben des Bereichsvorstands der Lufthansa Airlines an die Beschäftigten hervor, über das mehrere Medien berichteten. Eine Konzernsprecherin bestätigte den Brief, äußerte sich aber nicht weiter zum Inhalt. Bei Austrian Airlines (AUA) gibt es "aktuell kein formales Abbauprogramm", hielt eine Sprecherin auf APA-Anfrage fest.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red