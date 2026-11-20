EU und Briten beraten in Brüssel über engere Zusammenarbeit

Brüssel/London - Die EU und Großbritannien treiben fast sieben Jahre nach dem Austritt der Briten aus der Union ihre Wiederannäherung voran. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Ant�nio Costa nahmen den britischen Premierminister Andy Burnham am Freitag in Brüssel betont herzlich in Empfang. Anschließende Gespräche mündeten in erste Vereinbarungen: Konkret geht es etwa um eine engere Zusammenarbeit in Handelsfragen und die Mobilität von jungen Menschen.

Grüne feierten 40 Jahre im Parlament

Wien - Mit einem Festakt haben die Grünen am Freitag 40 Jahre im österreichischen Parlament gefeiert. Bundessprecherin Leonore Gewessler begrüßte Gründungsmitglieder und aktuelle Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit "großem Respekt und unglaublichem Stolz". Bundespräsident Alexander Van der Bellen, selbst elf Jahre lang Grünen-Chef, sprach von der "Menschheitsaufgabe Klimanotstand" und appellierte zur Kooperation: "Der politische Gegner darf nicht zum Feind werden."

Acht Jahre Haft für Physiotherapeuten wegen Missbrauchs

Wien - Ein Physiotherapeut ist am Freitag am Wiener Straflandesgericht wegen schwerer sexueller Übergriffe an seinen schwer geistig und körperlich eingeschränkten Klienten zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der 44-Jährige hatte die drei wehrlosen Opfer in einer betreuten Wohneinrichtung missbraucht und zwei auch vergewaltigt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Weißmann vs. ORF - Thurnher: "Weiterbeschäftigung unmöglich"

Wien - Die Auseinandersetzung zwischen Roland Weißmann und dem ORF hat am Freitag Fahrt aufgenommen. Der einstige ORF-Generaldirektor, der im März nach Vorwürfen einer Mitarbeiterin zurückgetreten ist, geht am Arbeits- und Sozialgericht in Wien gegen seine im April erfolgte Kündigung vor. Er ortet eine Motivkündigung. ORF-Chefin Ingrid Thurnher bekräftigte, dass eine Weiterbeschäftigung ihr "schwierig oder unmöglich" erschienen sei. Weißmann sieht sein Leben zerstört.

UNO-Klimakonferenz bisher noch ohne Aussicht auf Einigung

Antalya - Am offiziell letzten Tag der UNO-Klimakonferenz COP31 in Antalya ist am Freitag die Option eines Endes ohne Abschlusstext in den Raum gestellt worden. Aus EU-Verhandlungskreisen hieß es, lieber wolle man kein Dokument als ein schlechtes. Gefordert wurde insbesondere die Erwähnung der fossilen Energieträger, die aus dem am Donnerstag veröffentlichten Entwurf wieder herausreklamiert wurden. Der für eine "Cover Decision" notwendige Konsens steht aber nicht nur vor dieser Hürde.

NS-Devotionalien und Waffen bei Bundesheerangehörigem

Wien/Linz - Gegen einen 50-jährigen Angehörigen des österreichischen Bundesheeres wird wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz ermittelt. Bei einer internen Überprüfung in einer Kaserne in Wien waren Gegenstände mit nationalsozialistischem Bezug entdeckt und vorläufig sichergestellt worden. Diese befanden sich im Besitz des Mannes, teilte die Polizei am Freitag mit.

Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf Brücken in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Einen Tag nach dem historischen Dreiergipfel der Staatschefs von China, Russland und den USA haben die russischen Streitkräfte die Ukraine erneut massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen und dabei acht Menschen getötet und 28 verletzt. In der Hauptstadt Kiew starben sechs Menschen, wie Ministerpräsident Serhij Korezkyj mitteilte. Tote gab es auch in Lwiw in der Westukraine und in der Region Saporischschja.

Mehrere russische Flugobjekte stürzen in Polen ab

Warschau - Während russischer Luftangriffe auf die Ukraine sind nach Angaben der Regierung in Warschau mehrere russische Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Bisher seien an drei Orten Trümmer gefunden worden, sagte Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Dabei handle es sich wahrscheinlich in zwei Fällen um Marschflugkörper, in einem weiteren um eine Drohne. Verletzt wurde niemand.

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red