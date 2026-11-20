EU und Briten beraten über engere Zusammenarbeit

Brüssel/London - Die EU und Großbritannien treiben fast sieben Jahre nach dem Austritt der Briten aus der Union ihre Wiederannäherung voran. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Ant�nio Costa nahmen den britischen Premierminister Andy Burnham am Freitag in Brüssel betont herzlich in Empfang. Anschließende Gespräche mündeten in erste Vereinbarungen: Konkret geht es etwa um eine engere Zusammenarbeit in Handelsfragen und die Mobilität von jungen Menschen.

Weißmann vs. ORF - Thurnher: "Weiterbeschäftigung unmöglich"

Wien - Die Auseinandersetzung zwischen Roland Weißmann und dem ORF hat am Freitag Fahrt aufgenommen. Der einstige ORF-Generaldirektor, der im März nach Vorwürfen einer Mitarbeiterin zurückgetreten ist, geht am Arbeits- und Sozialgericht in Wien gegen seine im April erfolgte Kündigung vor. Er ortet eine Motivkündigung. ORF-Chefin Ingrid Thurnher bekräftigte, dass eine Weiterbeschäftigung ihr "schwierig oder unmöglich" erschienen sei. Weißmann sieht sein Leben zerstört.

Grüne feierten 40 Jahre im Parlament

Wien - Mit einem Festakt haben die Grünen am Freitag 40 Jahre im österreichischen Parlament gefeiert. Bundessprecherin Leonore Gewessler begrüßte Gründungsmitglieder und aktuelle Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit "großem Respekt und unglaublichem Stolz". Bundespräsident Alexander Van der Bellen, selbst elf Jahre lang Grünen-Chef, sprach von der "Menschheitsaufgabe Klimanotstand" und appellierte zur Kooperation: "Der politische Gegner darf nicht zum Feind werden."

Acht Jahre Haft für Physiotherapeuten wegen Missbrauchs

Wien - Ein Physiotherapeut ist am Freitag am Wiener Straflandesgericht wegen schwerer sexueller Übergriffe an seinen schwer geistig und körperlich eingeschränkten Klienten zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der 44-Jährige hatte die drei wehrlosen Opfer in einer betreuten Wohneinrichtung missbraucht und zwei auch vergewaltigt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Mehrere russische Flugobjekte stürzen in Polen ab

Warschau - Während russischer Luftangriffe auf die Ukraine sind nach Angaben der Regierung in Warschau mehrere russische Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Bisher seien an drei Orten Trümmer gefunden worden, sagte Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Dabei handle es sich wahrscheinlich in zwei Fällen um Marschflugkörper, in einem weiteren um eine Drohne. Verletzt wurde niemand.

31. UNO-Klimakonferenz folgt dem Weg der Verlängerung

Antalya - Die UNO-Klimakonferenz COP31 in Antalya ist am Freitag in die erwartete Verlängerung gegangen, ebenso ist auch vonseiten der EU ein Ende ohne Abschlusstext in den Raum gestellt worden. Aus EU-Verhandlungskreisen hieß es, lieber wolle man kein Dokument als ein schlechtes. Gefordert wurde insbesondere die Erwähnung der fossilen Energieträger, die aus dem bisherigen Entwurf wieder herausreklamiert wurden. Dem erfolgreichen Abschluss stehen aber noch weitere Hürden im Weg.

Jugendstreik-Demos in Wien mit mehr als 1.000 Teilnehmern

Wien - Der internationale Jugendprotesttag hat am Freitag in Wien eine große Zahl großteils junger Demonstranten auf die Straße gebracht. Während sich bei einer Kundgebung am Vormittag vor der Uni Wien kaum mehr als 200 Interessierte einfanden, waren es am Nachmittag bei einem Zug mehrere Nicht-Regierungsaktionen und Kleinstparteien dann über 1.000, laut Attac-Aussendung sogar 3.000. Ziel der Kundgebungen ist, statt in Rüstung in Soziales, Bildung und Klimaschutz zu investieren.

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red