EU und Briten beraten über engere Zusammenarbeit

Brüssel/London - Die EU und Großbritannien treiben fast sieben Jahre nach dem Austritt der Briten aus der Union ihre Wiederannäherung voran. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Ant�nio Costa nahmen den britischen Premierminister Andy Burnham am Freitag in Brüssel betont herzlich in Empfang. Anschließende Gespräche mündeten in erste Vereinbarungen: Konkret geht es etwa um eine engere Zusammenarbeit in Handelsfragen und die Mobilität von jungen Menschen.

Weißmann vs. ORF - Thurnher: "Weiterbeschäftigung unmöglich"

Wien - Die Auseinandersetzung zwischen Roland Weißmann und dem ORF hat am Freitag Fahrt aufgenommen. Der einstige ORF-Generaldirektor, der im März nach Vorwürfen einer Mitarbeiterin zurückgetreten ist, geht am Arbeits- und Sozialgericht in Wien gegen seine im April erfolgte Kündigung vor. Er ortet eine Motivkündigung. ORF-Chefin Ingrid Thurnher bekräftigte, dass eine Weiterbeschäftigung ihr "schwierig oder unmöglich" erschienen sei. Weißmann sieht sein Leben zerstört.

31. UNO-Klimakonferenz folgt dem Weg der Verlängerung

Antalya - Die UNO-Klimakonferenz COP31 in Antalya ist am Freitag in die erwartete Verlängerung gegangen, ebenso ist auch vonseiten der EU ein Ende ohne Abschlusstext in den Raum gestellt worden. Aus EU-Verhandlungskreisen hieß es, lieber wolle man kein Dokument als ein schlechtes. Gefordert wurde insbesondere die Erwähnung der fossilen Energieträger, die aus dem bisherigen Entwurf wieder herausreklamiert wurden. Dem erfolgreichen Abschluss stehen aber noch weitere Hürden im Weg.

Jugendstreik-Demos in Wien mit mehr als 1.000 Teilnehmern

Wien - Der internationale Jugendprotesttag hat am Freitag in Wien eine große Zahl großteils junger Demonstranten auf die Straße gebracht. Während sich bei einer Kundgebung am Vormittag vor der Uni Wien kaum mehr als 200 Interessierte einfanden, waren es am Nachmittag bei einem Zug mehrere Nicht-Regierungsaktionen und Kleinstparteien dann über 1.000, laut Attac-Aussendung sogar 3.000. Ziel der Kundgebungen ist, statt in Rüstung in Soziales, Bildung und Klimaschutz zu investieren.

Cyberangriff auf Außenministerium

Wien - Das Außenministerium hat Freitagabend einen Cyberangriff gemeldet. Zu dem "unbefugten Zugriff" auf eine von einem externen Dienstleister betriebene Website kam es vom 12. auf den 13. November, teilte das Ministerium in einer Aussendung mit. Betroffen waren Datensätze mit Namen und dienstlichen Kontaktdaten von Mitarbeitenden der Zentrale des Ministeriums und von Vertretungsbehörden im Ausland.

Mehrere russische Flugobjekte stürzen in Polen ab

Warschau - Während russischer Luftangriffe auf die Ukraine sind nach Angaben der Regierung in Warschau mehrere russische Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Bisher seien an drei Orten Trümmer gefunden worden, sagte Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Dabei handle es sich wahrscheinlich in zwei Fällen um Marschflugkörper, in einem weiteren um eine Drohne. Verletzt wurde niemand.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red