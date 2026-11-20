EU und Briten beraten über engere Zusammenarbeit

Brüssel/London - Die EU und Großbritannien treiben fast sieben Jahre nach dem Austritt der Briten aus der Union ihre Wiederannäherung voran. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Ant�nio Costa nahmen den britischen Premierminister Andy Burnham am Freitag in Brüssel betont herzlich in Empfang. Anschließende Gespräche mündeten in erste Vereinbarungen: Konkret geht es etwa um eine engere Zusammenarbeit in Handelsfragen und die Mobilität von jungen Menschen.

Tirol-Wahl: SPÖ mit außerordentlichem Parteitag in Seefeld

Seefeld/Innsbruck - Die SPÖ Tirol schwört sich am Samstag personell und inhaltlich auf die Landtagswahl im kommenden Jahr ein: Bei einem außerordentlichen Landesparteitag in der WM-Halle in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) wird Landeshauptmannstellvertreter und Parteichef Philip Wohlgemuth ohne Konkurrenz zum Spitzenkandidaten gewählt werden. Zudem sollen die Grundpfeiler des SPÖ-Wahlprogramms für die Landtagswahl beschlossen werden.

Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf Brücken in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Einen Tag nach dem historischen Dreiergipfel der Staatschefs von China, Russland und den USA haben die russischen Streitkräfte die Ukraine erneut massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen und dabei acht Menschen getötet und 28 verletzt. In der Hauptstadt Kiew starben sechs Menschen, wie Ministerpräsident Serhij Korezkyj mitteilte. Tote gab es auch in Lwiw in der Westukraine und in der Region Saporischschja.

Selenskyj: Für uns ist Putin ein Feind und Mörder

Kiew (Kyjiw)/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist enttäuscht über den fehlenden Druck der USA auf Russlands Staatschef Wladimir Putin. Wenn man wie US-Präsident Donald Trump Putin einen Freund nenne, "dann spürt dieser nicht, dass er ein Mörder ist, dann spürt er nicht genügend Druck", sagte Selenskyj von Kiew aus dem US-Sender CNN. Trump hatte am Donnerstag im chinesischen Shenzhen bei einer Begegnung Putin demonstrativ einen Freund genannt.

31. UNO-Klimakonferenz folgt dem Weg der Verlängerung

Antalya - Die UNO-Klimakonferenz COP31 in Antalya ist am Freitag in die erwartete Verlängerung gegangen, ebenso ist auch vonseiten der EU ein Ende ohne Abschlusstext in den Raum gestellt worden. Aus EU-Verhandlungskreisen hieß es, lieber wolle man kein Dokument als ein schlechtes. Gefordert wurde insbesondere die Erwähnung der fossilen Energieträger, die aus dem bisherigen Entwurf wieder herausreklamiert wurden. Dem erfolgreichen Abschluss stehen aber noch weitere Hürden im Weg.

Über 60 Festnahmen bei "Jugendstreik"

Wien - Der internationale Jugendprotesttag hat am Freitag in Wien eine große Zahl großteils junger Demonstranten auf die Straße gebracht. Eine von mehreren NGOs getragene Kundgebung am Nachmittag hatte einige tausend Teilnehmer und verlief friedlich. Bei einer kleineren Demonstration am Vormittag kam es jedoch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mehr als 60 Personen wurden vorläufig festgenommen.

Lufthansa streicht 1.000 Jobs - AUA: Kein Abbauprogramm

Frankfurt/Wien/Schwechat - Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa will an ihren wichtigen Drehkreuzen Frankfurt und München insgesamt rund 1.000 Stellen abbauen. Das geht aus einem Schreiben des Bereichsvorstands der Lufthansa Airlines an die Beschäftigten hervor, über das mehrere Medien berichteten. Eine Konzernsprecherin bestätigte den Brief, äußerte sich aber nicht weiter zum Inhalt. Bei Austrian Airlines (AUA) gibt es "aktuell kein formales Abbauprogramm", hielt eine Sprecherin auf APA-Anfrage fest.

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red