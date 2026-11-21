Saudi-Arabien wehrt erneut Angriffe auf Riad ab

Riad/Sanaa - Saudi-Arabien hat im Raum der Hauptstadt Riad erneut Angriffe der jemenitischen Houthi-Miliz abgewehrt. Die Luftabwehr habe drei von der Miliz auf Riad abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen und zerstört, teilte das saudische Bündnis zum Kampf gegen die Houthi auf der Plattform X mit. Bereits in den vergangenen Tagen waren nach Angaben des Bündnisses Houthi-Angriffe im Raum Riad mit Drohnen und Marschflugkörpern abgewehrt worden.

Cyberangriff auf Außenministerium

Wien - Das Außenministerium hat Freitagabend einen Cyberangriff gemeldet. Zu dem "unbefugten Zugriff" auf eine von einem externen Dienstleister betriebene Website kam es vom 12. auf den 13. November, teilte das Ministerium in einer Aussendung mit. Betroffen waren Datensätze mit Namen und dienstlichen Kontaktdaten von Mitarbeitenden der Zentrale des Ministeriums und von Vertretungsbehörden im Ausland.

Tirol-Wahl: SPÖ mit außerordentlichem Parteitag in Seefeld

Seefeld/Innsbruck - Die SPÖ Tirol schwört sich am Samstag personell und inhaltlich auf die Landtagswahl im kommenden Jahr ein: Bei einem außerordentlichen Landesparteitag in der WM-Halle in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) wird Landeshauptmannstellvertreter und Parteichef Philip Wohlgemuth ohne Konkurrenz zum Spitzenkandidaten gewählt werden. Zudem sollen die Grundpfeiler des SPÖ-Wahlprogramms für die Landtagswahl beschlossen werden.

31. UNO-Klimakonferenz folgt dem Weg der Verlängerung

Antalya - Die UNO-Klimakonferenz COP31 in Antalya ist am Freitag in die erwartete Verlängerung gegangen, ebenso ist auch vonseiten der EU ein Ende ohne Abschlusstext in den Raum gestellt worden. Aus EU-Verhandlungskreisen hieß es, lieber wolle man kein Dokument als ein schlechtes. Gefordert wurde insbesondere die Erwähnung der fossilen Energieträger, die aus dem bisherigen Entwurf wieder herausreklamiert wurden. Dem erfolgreichen Abschluss stehen aber noch weitere Hürden im Weg.

Hackerangriffe auf US-Agrarministerium und FBI laut Medien

Toronto/Washington - Hacker sind Medienberichten zufolge in ein Zahlungssystem des US-Landwirtschaftsministeriums und offenbar erneut in eine Datenbank der Bundespolizei FBI eingedrungen. Der Angriff auf das Ministerium habe sich in dieser Woche ereignet, berichtete der Sender NBC News am Freitag unter Berufung auf zwei ehemalige Mitarbeiter. Über das System werden Gelder an Landwirte überwiesen. Das Ressort habe die Beschäftigten am Donnerstag über den Vorfall informiert.

Selenskyj: Für uns ist Putin ein Feind und Mörder

Kiew (Kyjiw)/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist enttäuscht über den fehlenden Druck der USA auf Russlands Staatschef Wladimir Putin. Wenn man wie US-Präsident Donald Trump Putin einen Freund nenne, "dann spürt dieser nicht, dass er ein Mörder ist, dann spürt er nicht genügend Druck", sagte Selenskyj von Kiew aus dem US-Sender CNN. Trump hatte am Donnerstag im chinesischen Shenzhen bei einer Begegnung Putin demonstrativ einen Freund genannt.

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red