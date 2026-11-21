Große Unterschiede bei Erreichbarkeit von Spitälern

Wien - Die Fahrzeiten von Österreichs Gemeinden bis ins nächstgelegene öffentliche Spital weisen große Unterschiede auf. Laut einer von APA und ORF gemeinsam mit dem Foresight-Institut durchgeführten Erhebung liegen die Anfahrtszeiten mit dem Auto zwischen wenigen Minuten bis hin zu einer Stunde. In der Hälfte der 2.114 Gemeinden (inkl. der 23 Wiener Bezirke) beträgt die Anfahrtszeit 18 Minuten, über eine halbe Stunde benötigt man aus 11 Prozent der Gemeinden.

Hackerangriffe auf US-Agrarministerium und FBI laut Medien

Toronto/Washington - Hacker sind Medienberichten zufolge in ein Zahlungssystem des US-Landwirtschaftsministeriums und offenbar erneut in eine Datenbank der Bundespolizei FBI eingedrungen. Der Angriff auf das Ministerium habe sich in dieser Woche ereignet, berichtete der Sender NBC News am Freitag unter Berufung auf zwei ehemalige Mitarbeiter. Über das System werden Gelder an Landwirte überwiesen. Das Ressort habe die Beschäftigten am Donnerstag über den Vorfall informiert.

Tödlicher Verkehrsunfall im Innviertel

Zell an der Pram - Bei einem Verkehrsunfall auf der Innviertler Bundesstraße B137 ist in der Nacht auf Samstag ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Schärding getötet worden. Der Wagen des jungen Lenkers war gegen 23.40 Uhr im Gemeindegebiet von Zell an der Pram frontal mit dem Fahrzeug eines 35-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Schärding, zusammengeprallt.

Regierung stellt Geld für Start-up-Förderung zur Verfügung

Wien - Die Bundesregierung stellt Geld zur Förderung von Start-ups zur Verfügung. Bis zu 100 Mio. Euro sollen dafür in den kommenden 16 Jahren fließen. Die Regierung will aber keine Zuschüsse vergeben, sondern sich an ausgewählten Venture-Capital- und Private-Equity-Fonds beteiligen. Inklusive privatem Kapital sollen so 500 Mio. Euro in Start-ups, Scale-ups und Spin-offs fließen, teilten Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) mit.

Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro im Spital

Bras�lia - Brasiliens verurteilter Ex-Präsident Jair Bolsonaro ist wegen starker Unterleibsschmerzen aus dem Hausarrest in eine Klinik gebracht worden. Wie das Krankenhaus in der Hauptstadt Brasilia mitteilte, wurde er zur weiteren Untersuchung stationär aufgenommen. Bolsonaros Sohn Carlos teilte auf der Plattform X mit, dass bei dem rechtsgerichteten Politiker ein fast vollständiger Darmverschluss festgestellt worden sei.

Konzern schaltet sich in Ardo-Sozialplan-Verhandlungen ein

Groß-Enzersdorf - In den Sozialplan-Verhandlungen für Beschäftigte des vor der Schließung stehenden Ardo-Werks im niederösterreichischen Groß-Enzersdorf schaltet sich nun das Konzernmanagement ein. Es sollte "jede Anstrengung unternommen werden", "um langwierige Gerichtsverfahren zu vermeiden und stattdessen den Fokus auf einen konstruktiven Dialog zu legen", heißt es in einem Schreiben an die Betriebsratsvorsitzenden des Tiefkühlproduzenten Ardo Austria Frost, das der APA vorliegt.

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red