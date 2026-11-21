Vorerst keine Schließung von Bezirksgerichten

Wien - Die Schließungspläne für etliche, kleinere Bezirksgerichte liegen vorerst auf Eis. In den koalitionsinternen Verhandlungen konnte über die Pläne bis dato keine Einigung erzielt werden, wurde der APA im Justizministerium ein entsprechender Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Samstag-Ausgabe) bestätigt. Zur Diskussion standen ursprünglich 16 kleinere Standorte in verschiedenen Bundesländern.

13-Jähriger aus Auszeit-WG - Raubverdacht

Wien - Ein 13-Jähriger aus der sogenannten Wiener Auszeit-WG soll laut "Kronen Zeitung" zwei Trafiken in Favoriten überfallen und dabei auch eine 65-Jährige verletzt haben. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach daraufhin laut dem Artikel über "jugendliche Gfraster" und forderte neuerlich eine Senkung der Strafmündigkeit. Die Pressestelle der Wiener Polizei konnte am Samstag den Verdacht gegen den Burschen vorerst nicht bestätigen.

Selenskyj: Krim-Brücke wird nicht stehen bleiben

Kiew (Kyjiw) - Die von Russland erbaute Krim-Brücke hat nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj keine Zukunft. Kremlchef Wladimir Putin müsse verstehen, dass sie "sowieso nicht stehen bleiben wird", sagte Selenskyj in einem Interview des US-Senders NBC. Er verwies darauf, dass das russische Militär vor allem heuer Infrastruktur seines Landes, wie die ukrainische Eisenbahn und Brücken attackiert habe. "Und natürlich mussten wir darauf reagieren", sagte Selenskyj.

COP31 - UN-Klimakonferenz könnte scheitern

Antalya - Angesichts schwieriger Verhandlungen schließt die EU ein Scheitern der UN-Klimakonferenz in Antalya nicht aus. "Wir bemühen uns, das zu erreichen, was in Bezug auf Klimaschutz nötig ist", sagte EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra am Samstag nach der EU-Koordinierungssitzung in Antalya. "Und wenn es sich nicht erreichen lässt, dann gibt es keine Vereinbarung." Bei der UN-Klimakonferenz müssen die fast 200 Teilnehmerstaaten die Beschlüsse im Konsens fassen.

Große Unterschiede bei Erreichbarkeit von Spitälern

Wien - Die Fahrzeiten von Österreichs Gemeinden bis ins nächstgelegene öffentliche Spital weisen große Unterschiede auf. Laut einer von APA und ORF gemeinsam mit dem Foresight-Institut durchgeführten Erhebung liegen die Anfahrtszeiten mit dem Auto zwischen wenigen Minuten bis hin zu einer Stunde. In der Hälfte der 2.114 Gemeinden (inkl. der 23 Wiener Bezirke) beträgt die Anfahrtszeit 18 Minuten, über eine halbe Stunde benötigt man aus 11 Prozent der Gemeinden.

Regierung stellt Geld für Start-up-Förderung zur Verfügung

Wien - Die Bundesregierung stellt Geld zur Förderung von Start-ups zur Verfügung. Bis zu 100 Mio. Euro sollen dafür in den kommenden 16 Jahren fließen. Die Regierung will aber keine Zuschüsse vergeben, sondern sich an ausgewählten Venture-Capital- und Private-Equity-Fonds beteiligen. Inklusive privatem Kapital sollen so 500 Mio. Euro in Start-ups, Scale-ups und Spin-offs fließen, teilten Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) mit.

Vorarlberg und Westen Tirols vor ergiebigen Schneefällen

Bregenz/Innsbruck - Die Lawinenwarndienste Vorarlbergs und Tirols haben auf ergiebige Schneefälle in ihren Bundesländern aufmerksam gemacht. In Vorarlberg war über das Wochenende mit Neuschneemengen von 50 Zentimetern zu rechnen, im Westen Tirols mit 40 Zentimeter. Die Schneefallgrenze sollte zwischenzeitlich bis auf etwa 1.000 Meter sinken. Lawinengefahr bestand in erster Linie in Höhenlagen oberhalb von 2.500 Meter Seehöhe, informierten die Lawinenwarndienste.

Tote durch gepanschten Alkohol in Indien

Neu-Delhi - Nach dem Konsum von gepanschtem Alkohol sind in Indien mindestens elf Menschen gestorben. Mehr als 180 weitere Menschen wurden im nordöstlichen Bundesstaat Manipur in Krankenhäuser eingeliefert, wie der dortige Regierungschef Yumnam Khemchand Singh am Freitag mitteilte. Er ordnete eine Untersuchung an und kündigte Strafen für die Verantwortlichen an.

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red