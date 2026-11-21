Vorerst keine Schließung von Bezirksgerichten

Wien - Die Schließungspläne für etliche, kleinere Bezirksgerichte liegen vorerst auf Eis. In den koalitionsinternen Verhandlungen konnte über die Pläne bis dato keine Einigung erzielt werden, wurde der APA im Justizministerium ein entsprechender Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Samstag-Ausgabe) bestätigt. Zur Diskussion standen ursprünglich 16 kleinere Standorte in verschiedenen Bundesländern.

EU-Budget: Costa kürzt nach Kritik von Nettozahlern

Brüssel/Wien - Im Streit um den nächsten langfristigen EU-Haushalt liegt ein neuer Kompromissvorschlag auf dem Tisch. Das in Brüssel von EU-Ratspräsident Ant�nio Costa präsentierte Konzept sieht vor, für die Jahre von 2028 bis 2034 rund 204 Milliarden Euro weniger einzuplanen als bisher von der Europäischen Kommission vorgesehen. Für Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) ist das nicht ausreichend: "Es muss deutlich gekürzt werden und genau das sehe ich in diesem Vorschlag noch nicht."

13-Jähriger aus Auszeit-WG - Raubverdacht

Wien - Ein 13-Jähriger aus der sogenannten Wiener Auszeit-WG soll laut "Kronen Zeitung" zwei Trafiken in Favoriten überfallen und dabei auch eine 65-Jährige verletzt haben. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach daraufhin laut dem Artikel über "jugendliche Gfraster" und forderte neuerlich eine Senkung der Strafmündigkeit. Die Pressestelle der Wiener Polizei konnte am Samstag den Verdacht gegen den Burschen vorerst nicht bestätigen.

Selenskyj: Krim-Brücke wird nicht stehen bleiben

Kiew (Kyjiw) - Die von Russland erbaute Krim-Brücke hat nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj keine Zukunft. Kremlchef Wladimir Putin müsse verstehen, dass sie "sowieso nicht stehen bleiben wird", sagte Selenskyj in einem Interview des US-Senders NBC. Er verwies darauf, dass das russische Militär vor allem heuer Infrastruktur seines Landes, wie die ukrainische Eisenbahn und Brücken attackiert habe. "Und natürlich mussten wir darauf reagieren", sagte Selenskyj.

COP31 - UN-Klimakonferenz könnte scheitern

Antalya - Angesichts schwieriger Verhandlungen schließt die EU ein Scheitern der UN-Klimakonferenz in Antalya nicht aus. "Wir bemühen uns, das zu erreichen, was in Bezug auf Klimaschutz nötig ist", sagte EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra am Samstag nach der EU-Koordinierungssitzung in Antalya. "Und wenn es sich nicht erreichen lässt, dann gibt es keine Vereinbarung." Bei der UN-Klimakonferenz müssen die fast 200 Teilnehmerstaaten die Beschlüsse im Konsens fassen.

Wilde Verfolgungsjagd mit Schüssen in Wien

Wien - Bei einer wilden Verfolgungsjagd hat die Wiener Polizei in der Nacht auf Samstag Schüsse auf ein Fahrzeug abgefeuert. Die Beamten hatten versucht, auf der A23 einen auffälligen Wagen aufzuhalten, dessen Lenker jedoch mit mehr als 200 km/h zu flüchten versuchte. Endstation war schließlich die Altmannsdorfer Straße, wie die Exekutive berichtete. Der alkoholisierte Österreicher wurde festgenommen, er wird mehrfach angezeigt.

Costa Concordia-Kapitän verlässt Gefängnis

Rom - Nach mehr als neun Jahren Haft hat der ehemalige italienische Schiffskapitän Francesco Schettino das römische Gefängnis Rebibbia verlassen, in dem er seit Mai 2017 inhaftiert gewesen war. Der Ex-Kapitän des Kreuzfahrtschiffes "Costa Concordia" war wegen des Schiffsunglücks vom 13. Jänner 2012 vor der Insel Giglio, bei dem 32 Menschen ums Leben kamen, rechtskräftig zu 16 Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden.

Regierung stellt Geld für Start-up-Förderung zur Verfügung

Wien - Die Bundesregierung stellt Geld zur Förderung von Start-ups zur Verfügung. Bis zu 100 Mio. Euro sollen dafür in den kommenden 16 Jahren fließen. Die Regierung will aber keine Zuschüsse vergeben, sondern sich an ausgewählten Venture-Capital- und Private-Equity-Fonds beteiligen. Inklusive privatem Kapital sollen so 500 Mio. Euro in Start-ups, Scale-ups und Spin-offs fließen, teilten Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) mit.

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red