EU-Budget: Costa kürzt nach Kritik von Nettozahlern

Brüssel/Wien - Im Streit um das EU-Mehrjahresbudget liegt ein neuer Kompromissvorschlag auf dem Tisch. Das in Brüssel von EU-Ratspräsident Ant�nio Costa präsentierte Konzept sieht vor, für 2028 bis 2034 rund 204 Milliarden Euro weniger einzuplanen als bisher von der EU-Kommission vorgesehen. Für Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) ist das nicht ausreichend: "Es muss deutlich gekürzt werden und genau das sehe ich in diesem Vorschlag noch nicht." Costa will auch eine Digitalsteuer einführen.

Vorerst keine Schließung von Bezirksgerichten

Wien - Die Schließungspläne für etliche, kleinere Bezirksgerichte liegen vorerst auf Eis. In den koalitionsinternen Verhandlungen konnte über die Pläne bis dato keine Einigung erzielt werden, wurde der APA im Justizministerium ein entsprechender Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Samstag-Ausgabe) bestätigt. Zur Diskussion standen ursprünglich 16 kleinere Standorte in verschiedenen Bundesländern.

COP31 - Schwierige Kompromiss-Suche bei Weltklimakonferenz

Antalya - In der Schlussphase der UN-Klimakonferenz in Antalya hat sich ein Streit um die fossilen Energien zugespitzt und gut 24 Stunden nach dem ursprünglich geplanten Ende einen gemeinsamen Beschluss weiter verhindert. Der türkische COP31-Präsident Murat Kurum rief die beteiligten Staaten am Samstag eindringlich zum Einlenken auf. Die EU beharrte darauf, dass die Mehrheit der fast 200 Staaten für eine Abkehr von Kohle, Öl und Gas sei und kein Deal besser sei als ein schlechter Deal.

Russischer Frachter in der Ostsee angegriffen

Helsinki - Im Finnischen Meerbusen ist am Samstag nach russischen Angaben ein Schiff angegriffen worden. Der russische Frachter sei von zwei Drohnen attackiert worden, schrieb der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko, auf Telegram. Das Schiff war demnach unterwegs in die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad. Seitens der finnischen Streitkräfte hieß es weiters, dass es sich wahrscheinlich um einen ukrainischen Angriff auf das Schiff gehandelt habe.

Tirol-Wahl: Wohlgemuth zum SPÖ-Spitzenkandidaten gewählt

Seefeld/Innsbruck - Der SPÖ-Spitzenkandidat für die Tiroler Landtagswahl im kommenden Jahr heißt Philip Wohlgemuth. Tirols SPÖ-Landesparteivorsitzender und erster Landeshauptmannstellvertreter wurde am Samstag beim außerordentlichen Landesparteitag in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) mit 95,74 Prozent als Listenerster bestätigt. Auf dem umkämpften fünften Platz landete der Kufsteiner Bezirksvorsitzende Christian Kovacevic.

Regierung stellt Geld für Start-up-Förderung zur Verfügung

Wien - Die Bundesregierung stellt Geld zur Förderung von Start-ups zur Verfügung. Bis zu 100 Mio. Euro sollen dafür in den kommenden 16 Jahren fließen. Die Regierung will aber keine Zuschüsse vergeben, sondern sich an ausgewählten Venture-Capital- und Private-Equity-Fonds beteiligen. Inklusive privatem Kapital sollen so 500 Mio. Euro in Start-ups, Scale-ups und Spin-offs fließen, teilten Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) mit.

Vier Tote bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei einem israelischen Angriff in Gaza sind nach palästinensischen Angaben drei Menschen getötet worden. Sie befanden sich demnach in einem Fahrzeug, das Lebensmittel der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) transportierte, teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Samstag mit. Laut Israels Armee handelte es sich bei den Getöteten um Terroristen. Ein weiterer Mensch starb laut Zivilschutz in Jabalia im Norden des Gazastreifens durch israelischen Beschuss.

Unbekannte stahlen Kupferdach von Tiroler Kapelle

Breitenwang - Unbekannte haben in Breitenwang (Bezirk Reutte) in der Nacht auf Samstag das Kupferdach einer Kapelle gestohlen. Beim Abmontieren des Dachs wurde der Glockenturm in die Tiefe gestoßen und beschädigt, informierte die Polizei. Die Schadenshöhe war vorerst nicht geklärt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red