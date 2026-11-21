EU-Budget: Costa kürzt nach Kritik von Nettozahlern

Brüssel/Wien - Im Streit um das EU-Mehrjahresbudget liegt ein neuer Kompromissvorschlag auf dem Tisch. Das in Brüssel von EU-Ratspräsident Ant�nio Costa präsentierte Konzept sieht vor, für 2028 bis 2034 rund 204 Milliarden Euro weniger einzuplanen als bisher von der EU-Kommission vorgesehen. Für Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) ist das nicht ausreichend: "Es muss deutlich gekürzt werden und genau das sehe ich in diesem Vorschlag noch nicht." Costa will auch eine Digitalsteuer einführen.

Vorerst keine Schließung von Bezirksgerichten

Wien - Die Schließungspläne für etliche, kleinere Bezirksgerichte liegen vorerst auf Eis. In den koalitionsinternen Verhandlungen konnte über die Pläne bis dato keine Einigung erzielt werden, wurde der APA im Justizministerium ein entsprechender Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Samstag-Ausgabe) bestätigt. Zur Diskussion standen ursprünglich 16 kleinere Standorte in verschiedenen Bundesländern.

COP31 - Schwierige Kompromiss-Suche bei Weltklimakonferenz

Antalya - In der Schlussphase der UN-Klimakonferenz in Antalya hat sich ein Streit um die fossilen Energien zugespitzt und gut 24 Stunden nach dem ursprünglich geplanten Ende einen gemeinsamen Beschluss weiter verhindert. Der türkische COP31-Präsident Murat Kurum rief die beteiligten Staaten am Samstag eindringlich zum Einlenken auf. Die EU beharrte darauf, dass die Mehrheit der fast 200 Staaten für eine Abkehr von Kohle, Öl und Gas sei und kein Deal besser sei als ein schlechter Deal.

Tirol-Wahl: Wohlgemuth zum SPÖ-Spitzenkandidaten gewählt

Seefeld/Innsbruck - Der SPÖ-Spitzenkandidat für die Tiroler Landtagswahl im kommenden Jahr heißt Philip Wohlgemuth. Tirols SPÖ-Landesparteivorsitzender und erster Landeshauptmannstellvertreter wurde am Samstag beim außerordentlichen Landesparteitag in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) mit 95,74 Prozent als Listenerster bestätigt. Auf dem umkämpften fünften Platz landete der Kufsteiner Bezirksvorsitzende Christian Kovacevic.

Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro auf Intensivstation

Bras�lia - Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist wegen eines akuten Darmverschlusses auf die Intensivstation verlegt worden. Das teilte das behandelnde Krankenhaus DF Star in Bras�lia am Samstag mit. Der 71-Jährige sei in einem "klinisch stabilen" Zustand, er sei "bei Bewusstsein, wach und atmet selbständig", hieß es in einem medizinischen Bulletin. Der rechtsradikale Politiker hatte das größte lateinamerikanische Land von 2019 bis 2022 regiert.

Vier Tote bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei einem israelischen Angriff in Gaza sind nach palästinensischen Angaben drei Menschen getötet worden. Sie befanden sich demnach in einem Fahrzeug, das Lebensmittel der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) transportierte, teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Samstag mit. Laut Israels Armee handelte es sich bei den Getöteten um Terroristen. Ein weiterer Mensch starb laut Zivilschutz in Jabalia im Norden des Gazastreifens durch israelischen Beschuss.

Russischer Frachter in der Ostsee angegriffen

Helsinki - Im Finnischen Meerbusen ist am Samstag nach russischen Angaben ein Schiff angegriffen worden. Der russische Frachter sei von zwei Drohnen attackiert worden, schrieb der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko, auf Telegram. Das Schiff war demnach unterwegs in die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad. Seitens der finnischen Streitkräfte hieß es weiters, dass es sich wahrscheinlich um einen ukrainischen Angriff auf das Schiff gehandelt habe.

Polen: Abgestürztes Flugobjekt war russische Rakete

Brüssel - Bei einem der in Polen abgestürzten militärischen Flugobjekte handelt es sich laut Staatsanwaltschaft tatsächlich um einen russischen Marschflugkörper vom Typ CH-101. An der Absturzstelle in Nowy Lipowiec habe man Antriebs- und Steuerungselemente geborgen, sagte der Sprecher der zuständigen Ermittler am Samstag in Lublin. Sogar der Produktionsort lasse sich erkennen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte beschwor unterdessen in Warschau die Bündnistreue.

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red