UN-Klimakonferenz: Fossile Energien nicht im Beschlusstext

Antalya - Nach nächtelangen Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz im türkischen Antalya haben die EU und gleichgesinnte Staaten ein Bekenntnis zur Abkehr von fossilen Energien im neuen Beschlusstext nicht durchsetzen können. Die neue Vorlage für die COP31, die am Sonntag früh veröffentlicht wurde, enthält weiter keinen Verweis auf die Nutzung von Kohle, Öl und Gas als Haupttreiber der Erderwärmung. Als Beitrag für eine Energiewende soll ein globales Elektrifizierungsziel dienen.

Ruanda in Österreichs Asylwesen kein Faktor

Wien - Langsam neigt sich 2026 dem Ende zu und immer deutlicher wird, dass es das Jahr mit den niedrigsten Asylantragszahlen seit langem wird. Bis inklusive Oktober wurden gerade einmal 8.152 Ansuchen abgegeben, davon nur 3.038 originär, also von neu eingereisten Personen. Dennoch peilt die Regierung ein Abkommen mit Ruanda an, wohin abgelehnte Flüchtlinge abgeschoben werden könnten. Bürger des ostafrikanischen Landes spielen hierzulande kaum eine Rolle im Asylwesen.

Postamt Christkindl öffnet am 27. November seine Pforten

Steyr - Am 27. November öffnet das Weihnachts-Postamt Christkindl im gleichnamigen Ortsteil von Steyr wieder seine Pforten. Seit 1950 kann man Festtagsgrüße hier mit einem Sonderstempel versehen lassen. Zudem können Kinder einen Brief an das Christkind aufgeben - das gewünschte Geschenk wird nicht versprochen, aber eine Antwort erhalten die Absender jedenfalls.

Sonde "BepiColombo" umkreist den Merkur

Paris/Darmstadt - Nach achtjähriger Reise durch das innere Sonnensystem ist die Merkur-Sonde "BepiColombo" an ihrem Zielplaneten angekommen. Der Flugkörper trat in eine Umlaufbahn um den kleinsten Planeten ein, wie die europäische Weltraumbehörde ESA am Sonntag früh mitteilte. "Wir haben von Bepi gehört", die Sonde stehe mit der Bodenkontrolle in Kontakt, erklärte die Organisation auf der Plattform X.

Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro auf Intensivstation

Bras�lia - Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist wegen eines akuten Darmverschlusses auf die Intensivstation verlegt worden. Das teilte das behandelnde Krankenhaus DF Star in Bras�lia am Samstag mit. Der 71-Jährige sei in einem "klinisch stabilen" Zustand, er sei "bei Bewusstsein, wach und atmet selbstständig", hieß es in einem medizinischen Bulletin. Der rechtsradikale Politiker hatte das größte lateinamerikanische Land von 2019 bis 2022 regiert.

Polen: Abgestürztes Flugobjekt war russische Rakete

Brüssel - Bei einem der in Polen abgestürzten militärischen Flugobjekte handelt es sich laut Staatsanwaltschaft tatsächlich um einen russischen Marschflugkörper vom Typ CH-101. An der Absturzstelle in Nowy Lipowiec habe man Antriebs- und Steuerungselemente geborgen, sagte der Sprecher der zuständigen Ermittler am Samstag in Lublin. Sogar der Produktionsort lasse sich erkennen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte beschwor unterdessen in Warschau die Bündnistreue.

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red