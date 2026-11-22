UN-Klimakonferenz: Zustimmung von EU bleibt unsicher

Antalya - Nach der Veröffentlichung eines neuen Beschlusstexts bei der UN-Klimakonferenz im türkischen Antalya ist eine Zustimmung der EU-Staaten unsicher. Es bestehe die "reale Möglichkeit", dass die COP31 ohne eine Vereinbarung ende, sagte ein EU-Vertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte, am Sonntag in der Früh der Nachrichtenagentur AFP. "Die Situation ist schwierig, der Ausgang offen", hieß es weiter. Ölstaaten wie Saudi-Arabien führten "einen heftigen Abwehrkampf".

Sonde "BepiColombo" umkreist den Merkur

Paris/Darmstadt - Nach achtjähriger Reise durch das innere Sonnensystem ist die Merkur-Sonde "BepiColombo" an ihrem Zielplaneten angekommen. Der Flugkörper trat in eine Umlaufbahn um den kleinsten Planeten ein, wie die europäische Weltraumbehörde ESA am Sonntag früh mitteilte. "Wir haben von Bepi gehört", die Sonde stehe mit der Bodenkontrolle in Kontakt, erklärte die Organisation auf der Plattform X.

Ruanda in Österreichs Asylwesen kein Faktor

Wien - Langsam neigt sich 2026 dem Ende zu und immer deutlicher wird, dass es das Jahr mit den niedrigsten Asylantragszahlen seit langem wird. Bis inklusive Oktober wurden gerade einmal 8.152 Ansuchen abgegeben, davon nur 3.038 originär, also von neu eingereisten Personen. Dennoch peilt die Regierung ein Abkommen mit Ruanda an, wohin abgelehnte Flüchtlinge abgeschoben werden könnten. Bürger des ostafrikanischen Landes spielen hierzulande kaum eine Rolle im Asylwesen.

Postamt Christkindl öffnet am 27. November seine Pforten

Steyr - Am 27. November öffnet das Weihnachts-Postamt Christkindl im gleichnamigen Ortsteil von Steyr wieder seine Pforten. Seit 1950 kann man Festtagsgrüße hier mit einem Sonderstempel versehen lassen. Zudem können Kinder einen Brief an das Christkind aufgeben - das gewünschte Geschenk wird nicht versprochen, aber eine Antwort erhalten die Absender jedenfalls.

Festnahme von Drogenboss in Mexiko löst tödliche Gewalt aus

Mexiko-Stadt - Die Festnahme eines der zehn meistgesuchten Flüchtigen der US-Bundespolizei FBI hat im Nordwesten Mexikos heftige Gewalt mit elf Toten ausgelöst. Bei den Auseinandersetzungen nach dem Zugriff auf Fausto Isidro Meza Flores, genannt "Chapo Isidro", kamen sieben mutmaßliche Kriminelle und vier Soldaten ums Leben, wie das Verteidigungsministerium mitteilte.

Mehrere Tote bei Brand in Fabrik in Indonesien

Jakarta - Rettungskräfte in Indonesien haben am Sonntag nach 36 vermissten Arbeitern gesucht, nachdem ein Feuer in einer Süßwarenfabrik im Westen der Insel Java drei Menschen das Leben gekostet hat. Bestätigt sind bisher auch vier Verletzte, die in medizinische Einrichtungen gebracht wurden. Feuerwehrleute bekämpften einen Tag nach dem Ausbruch des Brandes weiterhin glimmende Brandherde. Suchteams durchkämmten Teile des beschädigten Gebäudes, in denen weitere Opfer vermutet wurden.

Stella-Preise für junges Publikum in Graz verliehen

Graz - Am Samstagabend sind im Grazer TaO! Theater am Ortweinplatz bereits zum 19. Mal die besten heimischen Theaterproduktionen für junges Publikum mit den Stella-Preisen gekürt worden. Die Besten des Jahrgangs wurden dabei aus 23 Nominierungen für 18 Institutionen in sechs Kategorien gewürdigt. Über den Sieg in der Königssparte "Herausragende Produktion für Jugendliche" konnte sich für "Stolz und Vorurteil (*oder So)" dabei das Next Liberty Graz als Lokalmatador freuen.

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red