UN-Klimakonferenz: Zustimmung der EU bleibt unsicher

Antalya - Nach der Veröffentlichung eines neuen Beschlusstexts bei der UNO-Klimakonferenz im türkischen Antalya ist eine Zustimmung der EU-Staaten unsicher. Es bestehe die "reale Möglichkeit", dass die COP31 ohne eine Vereinbarung ende, sagte ein EU-Vertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte, am Sonntag in der Früh der Nachrichtenagentur AFP. "Die Situation ist schwierig, der Ausgang offen", hieß es weiter. Ölstaaten wie Saudi-Arabien führten "einen heftigen Abwehrkampf".

14 Vermisste nach Einschlag russischer Drohne in Region Kiew

Kiew (Kyjiw) - Mindestens 14 Menschen könnten noch unter den Trümmern eines Wohnhauses verschüttet sein, das am Sonntagfrüh in der ukrainischen Region Kiew von einer russischen Drohne getroffen wurde, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. "Ein Teil eines fünfstöckigen Wohnhauses ist nach einem russischen Drohnenangriff eingestürzt. Ich danke unseren Rettungskräften für ihr schnelles Handeln: Neun Menschen konnten bereits herausgeholt werden", erklärte Selenskyj auf X.

Wohngebiete nahe Sudans Hauptstadt Khartum angegriffen

Khartum - In der Region der sudanesischen Hauptstadt Khartum sind laut Augenzeugen Wohngebiete mit Drohnen angegriffen worden. Bei den Angriffen in und um Khartum am frühen Sonntagmorgen seien Häuser zerstört worden, sagte ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur AFP. Angehörige versuchten, Verschüttete zu bergen. Die Behörden des Bürgerkriegslands machten zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern.

Ärztekammer fordert von Holzleitner Absicherung der Med Unis

Wien - Die Österreichische Ärztekammer fordert in einer Resolution Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) auf, eine "langfristig ausreichende und nachhaltige Finanzierung der Medizinischen Universitäten sicherzustellen". Gleichzeitig warnt die Standesvertretung vor den "gravierenden Auswirkungen von Budgetkürzungen", die einen Abbau ärztlicher Stellen provozieren würden. Die Ärztekammer drängt auf ein "Gipfelgespräch" für eine "tragfähige gemeinsame Lösung".

Jüdische Siedler fackelten Autos von Palästinensern ab

Tel Aviv/Ramallah - Radikale israelische Siedler sind in der Nacht auf Sonntag im besetzten Westjordanland in mehrere palästinensische Dörfer eingedrungen und haben dort unter anderem Autos in Brand gesetzt. Israels Militär teilte am Morgen mit, Einsatzkräfte seien nach den Taten vor Ort, um Beweismittel sicherzustellen. Die israelische Armee verurteile solche Gewalttaten aufs Schärfste. Kritiker werfen ihr zugleich immer wieder vor, nicht entschlossen genug gegen solche Angriffe vorzugehen.

Ruanda in Österreichs Asylwesen kein Faktor

Wien - Langsam neigt sich 2026 dem Ende zu und immer deutlicher wird, dass es das Jahr mit den niedrigsten Asylantragszahlen seit langem wird. Bis inklusive Oktober wurden gerade einmal 8.152 Ansuchen abgegeben, davon nur 3.038 originär, also von neu eingereisten Personen. Dennoch peilt die Regierung ein Abkommen mit Ruanda an, wohin abgelehnte Flüchtlinge abgeschoben werden könnten. Bürger des ostafrikanischen Landes spielen hierzulande kaum eine Rolle im Asylwesen.

Postamt Christkindl öffnet am 27. November seine Pforten

Steyr - Am 27. November öffnet das Weihnachts-Postamt Christkindl im gleichnamigen Ortsteil von Steyr wieder seine Pforten. Seit 1950 kann man Festtagsgrüße hier mit einem Sonderstempel versehen lassen. Zudem können Kinder einen Brief an das Christkind aufgeben - das gewünschte Geschenk wird nicht versprochen, aber eine Antwort erhalten die Absender jedenfalls.

Sonde "BepiColombo" umkreist den Merkur

Paris/Darmstadt - Nach achtjähriger Reise durch das innere Sonnensystem ist die Merkur-Sonde "BepiColombo" an ihrem Zielplaneten angekommen. Der Flugkörper trat in eine Umlaufbahn um den kleinsten Planeten ein, wie die europäische Weltraumbehörde ESA am Sonntag früh mitteilte. "Wir haben von Bepi gehört", die Sonde stehe mit der Bodenkontrolle in Kontakt, erklärte die Organisation auf der Plattform X.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red