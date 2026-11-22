UNO-Klimakonferenz ohne Einigung auf Gesamtbeschluss

Antalya - Im Abschlussplenum der UNO-Klimakonferenz in Antalya haben die EU und weitere Staaten formal Widerspruch gegen den übergreifenden Beschlusstext der COP31 eingelegt. "Wir werden keine Abschlusserklärung unterstützen, in der fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt werden", sagte Darragh O'Brien, Klimaminister von Irland, das derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat, am Sonntag in Antalya. Schließlich seien Kohle, Öl und Gas die "Haupttreiber des Klimawandels".

Zehetner drängt bei Flugabgabe auf Einigung noch heuer

Wien - In der Debatte über die Flugabgabe hat Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) eine "möglichst rasche" Einigung in der Regierung in Aussicht gestellt. Man habe sich darauf verständigt, dort nachzuschärfen und ihre Senkung auszuarbeiten, sagte Zehetner am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Derzeit werde noch über die "Modalitäten" verhandelt. Zehetner hofft angesichts der Drohung einiger Airlines, Flugzeuge aus Österreich abzuziehen, auf eine Lösung bis Jahresende.

14 Vermisste nach Einschlag russischer Drohne in Region Kiew

Kiew (Kyjiw) - Mindestens 14 Menschen könnten noch unter den Trümmern eines Wohnhauses verschüttet sein, das am Sonntagfrüh in der ukrainischen Region Kiew von einer russischen Drohne getroffen wurde, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. "Ein Teil eines fünfstöckigen Wohnhauses ist nach einem russischen Drohnenangriff eingestürzt. Ich danke unseren Rettungskräften für ihr schnelles Handeln: Neun Menschen konnten bereits herausgeholt werden", erklärte Selenskyj auf X.

Russischer Frachter in der Ostsee brennt weiter

Helsinki - Der Brand auf einem von Drohnen getroffenen russischen Frachter in der Ostsee hat der finnischen Küstenwache zufolge trotz Löscharbeiten die ganze Nacht über angehalten. Von der Behörde veröffentlichte Bilder und Videos zeigten mehrere Schiffe, die die "Sparta II" in der Nacht auf Sonntag mit Wasserwerfern besprühten, um die Flammen zu löschen und an Deck gestapelte Container zu kühlen.

Wohngebiete nahe Sudans Hauptstadt Khartum angegriffen

Khartum - In der Region der sudanesischen Hauptstadt Khartum sind laut Augenzeugen Wohngebiete mit Drohnen angegriffen worden. Bei den Angriffen in und um Khartum am frühen Sonntagmorgen seien Häuser zerstört worden, sagte ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur AFP. Angehörige versuchten, Verschüttete zu bergen. Die Behörden des Bürgerkriegslands machten zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern.

Ärztekammer fordert von Holzleitner Absicherung der Med Unis

Wien - Die Österreichische Ärztekammer fordert in einer Resolution Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) auf, eine "langfristig ausreichende und nachhaltige Finanzierung der Medizinischen Universitäten sicherzustellen". Gleichzeitig warnt die Standesvertretung vor den "gravierenden Auswirkungen von Budgetkürzungen", die einen Abbau ärztlicher Stellen provozieren würden. Die Ärztekammer drängt auf ein "Gipfelgespräch" für eine "tragfähige gemeinsame Lösung".

Jüdische Siedler fackelten Autos von Palästinensern ab

Tel Aviv/Ramallah - Radikale israelische Siedler sind in der Nacht auf Sonntag im besetzten Westjordanland in mehrere palästinensische Dörfer eingedrungen und haben dort unter anderem Autos in Brand gesetzt. Israels Militär teilte am Morgen mit, Einsatzkräfte seien nach den Taten vor Ort, um Beweismittel sicherzustellen. Die israelische Armee verurteile solche Gewalttaten aufs Schärfste. Kritiker werfen ihr zugleich immer wieder vor, nicht entschlossen genug gegen solche Angriffe vorzugehen.

Arlbergbahnstrecke ab Montag wieder frei befahrbar

Bregenz/Innsbruck - Die fünftägigen Wartungsarbeiten an der Arlbergbahnstrecke zwischen Bludenz in Vorarlberg und Ötztal in Tirol sind planmäßig verlaufen, ab Montag werden auf der Gebirgsbahnstrecke wieder die Züge rollen. Laut ÖBB wurden 90 Einzelmaßnahmen gebündelt umgesetzt, im Mittelpunkt standen Bau-, Erhaltungs- und Inspektionsarbeiten. Ein besonderer Schwerpunkt lag auch auf dem Umbau des Bahnhofs Schönwies (Bez. Landeck). 120 Arbeiter standen im Schichtbetrieb im Einsatz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red