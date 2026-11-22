UNO-Klimakonferenz scheitert an Einigung auf Gesamtbeschluss

Antalya - Im Abschlussplenum der UNO-Klimakonferenz in Antalya haben die EU und weitere Staaten am Sonntag formal Widerspruch gegen den übergreifenden Beschlusstext eingelegt. Die COP31 unter dem Motto "Dialog - Konsens - Handeln" ist somit trotz Rekordlänge gescheitert. Der türkische COP31-Präsident Murat Kurum nahm dies zur Kenntnis: "Wir erkennen an, dass es keinen Konsens über dieses Dokument gibt. Daher wurden diese Beschlüsse nicht angenommen", sagte Kurum.

Tote nach Einschlag russischer Drohne in Region Kiew

Kiew (Kyjiw) - Ein Wohnhaus in der Region Kiew ist nach Angriff einer russischen Drohne teilweise eingestürzt. Zwei Leichen seien in den Trümmern gefunden worden, teilte Militärgouverneur des Kiewer Gebiets, Tymur Tkatschenko, bei Telegram mit. Mindestens vier Menschen wurden demnach bei der Attacke verletzt. Such- und Rettungsarbeiten dauern am Sonntag demnach an. Menschen könnten noch unter den Trümmern eines Wohnhauses verschüttet sein, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Explosion auf russischem Kriegsschiff in Libyen

Benghazi - An einer Marinebasis im östlichen Libyen hat sich auf einem russischen Kriegsschiff eine schwere Explosion ereignet. Die Regierung im Osten des faktisch gespaltenen Landes teilte mit, vermutlich sei das Schiff mit Drohnen attackiert worden. Aus Kreisen der Militärbasis in Benghazi, hieß es, sechs ukrainische Drohnenboote hätten das Schiff angegriffen. Nach Angaben aus Ärztekreisen gab es Verletzte. Eine Stellungnahme der russischen Behörden lag zunächst nicht vor.

Russischer Frachter in der Ostsee brennt weiter

Helsinki - Der Brand auf einem von Drohnen getroffenen russischen Frachter in der Ostsee hat der finnischen Küstenwache zufolge trotz Löscharbeiten die ganze Nacht über angehalten. Von der Behörde veröffentlichte Bilder und Videos zeigten mehrere Schiffe, die die "Sparta II" in der Nacht auf Sonntag mit Wasserwerfern besprühten, um die Flammen zu löschen und an Deck gestapelte Container zu kühlen.

Zehetner drängt bei Flugabgabe auf Einigung noch heuer

Wien - In der Debatte über die Flugabgabe hat Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) eine "möglichst rasche" Einigung in der Regierung in Aussicht gestellt. Man habe sich darauf verständigt, dort nachzuschärfen und ihre Senkung auszuarbeiten, sagte Zehetner am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Derzeit werde noch über die "Modalitäten" verhandelt. Zehetner hofft angesichts der Drohung einiger Airlines, Flugzeuge aus Österreich abzuziehen, auf eine Lösung bis Jahresende.

Polen: Alle abgestürzten Objekte waren russische Raketen

Brüssel - Bei den drei am Freitag in Polen abgestürzten militärischen Flugobjekten handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Aus den untersuchten Trümmern ergebe sich, dass alle drei Raketen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna etwa 140 Kilometer südlich von Moskau hergestellt worden seien, so die Ermittler am Sonntag auf X. Vertreter der 32 NATO-Länder werden am Montag in Brüssel über die jüngsten Vorfälle beraten.

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red