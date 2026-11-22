UNO-Klimakonferenz scheitert an Einigung auf Gesamtbeschluss

Antalya - Im Abschlussplenum der UNO-Klimakonferenz in Antalya haben die EU und weitere Staaten am Sonntag formal Widerspruch gegen den übergreifenden Beschlusstext eingelegt. Die COP31 unter dem Motto "Dialog - Konsens - Handeln" ist somit trotz Rekordlänge gescheitert. Der türkische COP31-Präsident Murat Kurum nahm dies zur Kenntnis: "Wir erkennen an, dass es keinen Konsens über dieses Dokument gibt. Daher wurden diese Beschlüsse nicht angenommen", sagte Kurum.

Ukraine: Tote und Verletzte bei russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen auf Vororte der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind am Sonntag nach lokalen Angaben mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Im Bezirk Butschansk traf eine Drohne einen gut besuchten Supermarkt. Es gab zwei Tote. Später wurde bei einem Angriff auf ein Wohnhaus im Bezirk Bila Zerkwa südwestlich von Kiew ein Mann getötet. Bereits in der Nacht waren in Dymer im Umland von Kiew durch russische Angriffe mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.

Explosion auf russischem Kriegsschiff in Libyen

Benghazi - An einer Marinebasis im östlichen Libyen hat sich auf einem russischen Kriegsschiff eine schwere Explosion ereignet. Die Regierung im Osten des faktisch gespaltenen Landes teilte mit, vermutlich sei das Schiff mit Drohnen attackiert worden. Aus Kreisen der Militärbasis in Benghazi, hieß es, sechs ukrainische Drohnenboote hätten das Schiff angegriffen. Nach Angaben aus Ärztekreisen gab es Verletzte. Eine Stellungnahme der russischen Behörden lag zunächst nicht vor.

Sparta II" wird in russische Gewässer geschleppt

Helsinki - Das russische Frachtschiff "Sparta II" wird nach einem mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriff vom Samstag und einem Brand an Bord in russische Gewässer im Finnischen Meerbusen geschleppt. "Das Schleppen hat begonnen. Wärmebildkameras zeigen, dass einige der Container warm sind, aber das Schiff ist stabil genug", so der finnische Grenzschutz am Sonntag. Das sei "die beste und sicherste Lösung für Finnland", fügte der Seesicherheitschef beim Grenzschutz, Mikko Hirvi, hinzu.

Autoraser wegen Mordversuchs in Wels vor Gericht

Wels - In Wels steht am Montag neuerlich ein Autoraser wegen versuchten Mordes vor Gericht. Der Mann hatte sich am 1. Juni in Kallham (Bezirk Grieskirchen) eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, bei der mehrere Verkehrsteilnehmer und Polizisten gefährdet wurden. Die Staatsanwaltschaft Wels legt ihm daher neben versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt auch versuchten Mord zur Last. Ein Urteil ist am Montag noch nicht zu erwarten.

Fluglotsen-Streik in Belgien mit Auswirkung auf AUA-Flüge

Brüssel/Schwechat/Wien - In Belgien könnte am Montag wegen eines Fluglotsenstreiks nahezu der gesamte Flugverkehr ausfallen. Das für die Flugsicherung verantwortliche Unternehmen Skeyes erklärte am Samstag, es könne am Montag zwischen 7.00 und 21.00 Uhr an den Flughäfen und im Luftraum des Landes keinen sicheren Betrieb sicherstellen. "Skeyes muss deswegen vorübergehend die betroffenen Dienste einstellen", hieß es. Auch die AUA musste deshalb einige Flüge streichen.

Polen: Alle abgestürzten Objekte waren russische Raketen

Brüssel - Bei den drei am Freitag in Polen abgestürzten militärischen Flugobjekten handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Aus den untersuchten Trümmern ergebe sich, dass alle drei Raketen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna etwa 140 Kilometer südlich von Moskau hergestellt worden seien, so die Ermittler am Sonntag auf X. Vertreter der 32 NATO-Länder werden am Montag in Brüssel über die jüngsten Vorfälle beraten.

Stocker als Gast bei Visegrad-Gruppe in Bratislava

Bratislava/Österreich - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) reist am Montag zum Treffen der Regierungschefs von Tschechien, Polen, der Slowakei und Ungarns. Die Teilnahme an dem Treffen der vier Visegrad-Länder in Bratislava erfolge als Gast, betonte das Bundeskanzleramt im Vorfeld. Die Staatengruppe ist seit dem Amtsantritt des ungarischen Ministerpräsidenten P�ter Magyar wieder aufgelebt. Magyar hat auch eine Kooperation der V4 mit anderen Ländern vorgeschlagen, unter anderem mit Österreich.

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red