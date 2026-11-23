UNO-Klimakonferenz scheitert an Einigung auf Gesamtbeschluss

Antalya - Im Abschlussplenum der UNO-Klimakonferenz in Antalya haben die EU und weitere Staaten am Sonntag formal Widerspruch gegen den übergreifenden Beschlusstext eingelegt. Die COP31 unter dem Motto "Dialog - Konsens - Handeln" ist somit trotz Rekordlänge gescheitert. Der türkische COP31-Präsident Murat Kurum nahm dies zur Kenntnis: "Wir erkennen an, dass es keinen Konsens über dieses Dokument gibt. Daher wurden diese Beschlüsse nicht angenommen", sagte Kurum.

Ukraine: Tote und Verletzte bei russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen auf Vororte der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind am Sonntag nach lokalen Angaben mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Im Bezirk Butschansk traf eine Drohne einen gut besuchten Supermarkt. Es gab zwei Tote. Später wurde bei einem Angriff auf ein Wohnhaus im Bezirk Bila Zerkwa südwestlich von Kiew ein Mann getötet. Bereits in der Nacht waren in Dymer im Umland von Kiew durch russische Angriffe mindestens neun Menschen ums Leben gekommen.

Zwei Drohnenangriffe auf Schiffe vor der Küste Libyens

Benghazi - Vor der ostlibyschen Stadt Benghazi ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein zweites Schiff von einer Drohne angegriffen worden - wenige Stunden nachdem ein russisches Schiff im Hafen der Stadt mutmaßlich von einer ukrainischen Drohne getroffen und dadurch versenkt wurde. Laut Berichten fuhr das zweite Schiff unter maltesischer Flagge. Es konnten alle Besatzungsmitglieder gerettet werden. Mehrere Personen werden aufgrund leichter Verletzungen behandelt.

"Sparta II" wird in russische Gewässer geschleppt

Helsinki - Das russische Frachtschiff "Sparta II" wird nach einem mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriff vom Samstag und einem Brand an Bord in russische Gewässer im Finnischen Meerbusen geschleppt. "Das Schleppen hat begonnen. Wärmebildkameras zeigen, dass einige der Container warm sind, aber das Schiff ist stabil genug", so der finnische Grenzschutz am Sonntag. Das sei "die beste und sicherste Lösung für Finnland", fügte der Seesicherheitschef beim Grenzschutz, Mikko Hirvi, hinzu.

Dutzende Tote bei Brand in indonesischer Fabrik befürchtet

Jakarta - Nach dem verheerenden Brand in einer Süßwarenfabrik in Indonesien ist die genaue Zahl der Todesopfer weiter unklar. Behördenangaben zufolge sind möglicherweise Dutzende Menschen in dem völlig zerstörten Gebäude ums Leben gekommen. 32 Menschen würden insgesamt vermisst, sagte der Chef der örtlichen Rettungsdienste, Al Amrad.

Fünftel der Schüler landet mit Lese-Defiziten im Gymnasium

Wien - In Österreich gibt es mit den AHS eine Schulform, die für besonders leistungsstarke Kinder vorgesehen ist. Tatsächlich landen dort deutlich mehr Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Volksschule die Lernziele erreicht haben, als in der Mittelschule. Aber auch in den 1. Klassen der Gymnasien sitzen relativ viele Kinder, die davor an den Bildungsstandards gescheitert sind, zeigen Daten des Instituts des Bundes für die Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS).

Autoraser wegen Mordversuchs in Wels vor Gericht

Wels - In Wels steht am Montag neuerlich ein Autoraser wegen versuchten Mordes vor Gericht. Der Mann hatte sich am 1. Juni in Kallham (Bezirk Grieskirchen) eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, bei der mehrere Verkehrsteilnehmer und Polizisten gefährdet wurden. Die Staatsanwaltschaft Wels legt ihm daher neben versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt auch versuchten Mord zur Last. Ein Urteil ist am Montag noch nicht zu erwarten.

Fluglotsen-Streik in Belgien mit Auswirkung auf AUA-Flüge

Brüssel/Schwechat/Wien - In Belgien könnte am Montag wegen eines Fluglotsenstreiks nahezu der gesamte Flugverkehr ausfallen. Das für die Flugsicherung verantwortliche Unternehmen Skeyes erklärte am Samstag, es könne am Montag zwischen 7.00 und 21.00 Uhr an den Flughäfen und im Luftraum des Landes keinen sicheren Betrieb sicherstellen. "Skeyes muss deswegen vorübergehend die betroffenen Dienste einstellen", hieß es. Auch die AUA musste deshalb einige Flüge streichen.

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red