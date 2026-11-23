Ukraine hat russisches Kriegsschiff vor Libyen versenkt

Benghazi - Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj vor der Küste Libyens ein russisches Kriegsschiff versenkt. Bei dem Schiff handle es sich um die Korvette "Merkury", teilte Selenskyj am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Vor Benghazi war am Sonntag ein zweites Schiff von einer Drohne angegriffen worden - wenige Stunden nachdem ein russisches Schiff im Hafen der ostlibyschen Stadt von einer Drohne getroffen und versenkt wurde.

Viele Schüler mit Lese-Defiziten im Gymnasium

Wien - In Österreich gibt es mit den AHS eine Schulform, die für besonders leistungsstarke Kinder vorgesehen ist. Tatsächlich landen dort deutlich mehr Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Volksschule die Lernziele erreicht haben, als in der Mittelschule. Aber auch in den 1. Klassen der Gymnasien sitzen relativ viele Kinder, die davor an den Bildungsstandards gescheitert sind, zeigen Daten des Instituts des Bundes für die Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS).

Streik legt Flugverkehr in Belgien lahm

Brüssel/Schwechat - Wegen eines landesweiten Streiks kommt der Flugverkehr von und nach Belgien am heutigen Montag nahezu vollständig zum Erliegen. Wie die belgische Flugsicherung Skeyes mitteilte, kann sie zwischen 7.00 und 21.00 Uhr ihre regulären Dienste nicht gewährleisten, da sich auch Fluglotsen an den Arbeitsniederlegungen beteiligen. Auch die AUA musste deshalb einige Flüge streichen. Sämtliche Flüge von und nach Brüssel ab Flughafen Wien wurden laut Flughafen-Website abgesagt.

Nvidia-Skandal: Huang hatte Kontakt zu Chinas Geheimdienst

Santa Clara (Kalifornien) - Die Chinesin Alice Huang hat einem Bericht zufolge mehr als ein Jahr lang Kontakt zu einem Mitarbeiter des wichtigsten chinesischen Geheimdienstes gehalten. Dies sei während ihrer Affäre mit dem früheren Nvidia-Chef Jensen Huang geschehen, berichtete die "New York Times". Alice Huang steht im Mittelpunkt des Skandals um den Chipkonzern. Ihr Kontaktmann gehöre dem Ministerium für Staatssicherheit an. Die Verbindung habe vom Frühjahr 2025 bis zum Herbst dieses Jahres bestanden.

Russland bereitet womöglich Atomwaffe für den Weltraum vor

Moskau - Russland will laut Medienberichten nach Einschätzung westlicher Geheimdienste noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf in den Weltraum bringen. Einige NATO-Länder seien kürzlich über eine entsprechende Warnmeldung unterrichtet worden, berichteten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" am Montag. Die deutsche Bundeswehr soll bereits Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und weitere Regierungsvertreter in Deutschland unterrichtet haben.

Kunstbiennale Venedig erreichte 714.000 Besucher

Venedig - Nach einer von Kontroversen und politischen Debatten überschatteten Ausgabe ist die 61. Kunstbiennale in Venedig am Sonntag zu Ende gegangen. Die international wichtigste Ausstellung zur Gegenwartskunst zog in diesem Jahr 714.015 Besucher (inklusive 29.387 Besucher der Pre-Opening-Tage) an, wie die Veranstalter mitteilten. Biennale-Präsident Pietrangelo Buttafuoco sprach zum Abschluss insgesamt von einem "Fest für die Augen".

Stocker als Gast bei Visegrad-Gruppe in Bratislava

Bratislava/Österreich - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) reist am Montag zum Treffen der Regierungschefs von Tschechien, Polen, der Slowakei und Ungarns. Die Teilnahme an dem Treffen der vier Visegrad-Länder in Bratislava erfolge als Gast, betonte das Bundeskanzleramt im Vorfeld. Die Staatengruppe ist seit dem Amtsantritt des ungarischen Ministerpräsidenten P�ter Magyar wieder aufgelebt. Magyar hat auch eine Kooperation der V4 mit anderen Ländern vorgeschlagen, unter anderem mit Österreich.

74-Jähriger nach elf Tagen aus Amazonas-Regenwald gerettet

Rio de Janeiro - Ein verirrter 74-jähriger Alzheimer-Patient ist nach elf Tagen lebend im Amazonas-Regenwald in Brasilien gerettet worden. Rettungskräfte konnten Janarino Ferreira dos Santos nach eigenen Angaben im Bundesstaat Amap� rund zehn Kilometer von dem Ort entfernt wiederfinden, an dem er zuletzt gesehen worden war. Der 74-Jährige hatte in dem dichten Regenwald überlebt, indem er Wildfrüchte aß, Wasser aus Quellen trank und sich aus Blättern Nachtlager richtete.

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red