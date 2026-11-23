Russland bereitet womöglich Atomwaffe für den Weltraum vor

Moskau/Berlin/Wien - Russland plant einem Medienbericht zufolge noch in diesem Jahr die Stationierung einer Atomwaffe im Weltraum. Westliche Geheimdienste und Militärs gingen davon aus, dass Moskau einen mit nuklearem Sprengstoff bestückten Satelliten ins All schießen wolle, berichteten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" am Montag. Unter einigen NATO-Staaten seien kürzlich entsprechende Meldungen ausgetauscht worden. Für Militärexperten sind diese Berichte nicht neu.

Anteil der Lehramtsabsolventen an Schulen steigt wieder

Wien - Die Personalsituation an den Schulen hat sich im laufenden Schuljahr etwas verbessert. Der Anteil der Personen mit abgeschlossenem Lehramtsstudium an den neuaufgenommenen Pädagoginnen und Pädagogen ist um 5,5 Prozentpunkte gestiegen - er liegt aber nach wie vor nur bei der Hälfte aller Neuaufnahmen (49,9 Prozent). 23 Prozent waren (noch) Lehramtsstudierende, 10,5 Prozent Quereinsteiger und 16,6 Prozent Personen mit Sonderverträgen, zeigen Zahlen des Bildungsministeriums.

Nachhaltige Schoko-Nikolos schneiden 2026 so gut ab wie nie

Wien - Schoko-Nikolos mit öko-sozialen Gütesiegeln werden in Österreich zum Standard. Zu diesem Ergebnis kamen die Menschenrechtsorganisation Südwind und die Umweltschutzorganisation Global 2000. In ihrem Schoko-Nikolo-Check 2026 wurden 30 Figuren aus Schokolade unter die Lupe genommen. Elf Produkte wurden Testsieger, neun weitere trugen zumindest ein strenges Gütesiegel. Fünf Figuren wurden negativ bewertet, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Ukraine hat russisches Kriegsschiff vor Libyen versenkt

Benghazi - Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj vor der Küste Libyens ein russisches Kriegsschiff versenkt. Bei dem Schiff handle es sich um die Korvette "Merkury", teilte Selenskyj am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Vor Benghazi war am Sonntag ein zweites Schiff von einer Drohne angegriffen worden - wenige Stunden nachdem ein russisches Schiff im Hafen der ostlibyschen Stadt von einer Drohne getroffen und versenkt wurde.

Autoraser wegen Mordversuchs in Wels vor Gericht

Wels - Ein 23-jähriger Autoraser ist am Montag in Wels wegen versuchten Mordes vor Gericht gestanden. Der Mann hatte sich am 1. Juni in Kallham (Bezirk Grieskirchen) eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, bei der mehrere Verkehrsteilnehmer und Polizisten gefährdet wurden. Der Angeklagte bestritt eine Tötungsabsicht. Ein Urteil ist am Montag noch nicht zu erwarten.

Kunstbiennale Venedig erreichte 714.000 Besucher

Venedig - Nach einer von Kontroversen und politischen Debatten überschatteten Ausgabe ist die 61. Kunstbiennale in Venedig am Sonntag zu Ende gegangen. Die international wichtigste Ausstellung zur Gegenwartskunst zog in diesem Jahr 714.015 Besucher (inklusive 29.387 Besucher der Pre-Opening-Tage) an, wie die Veranstalter mitteilten. Biennale-Präsident Pietrangelo Buttafuoco sprach zum Abschluss insgesamt von einem "Fest für die Augen".

Streik legt Flugverkehr in Belgien lahm

Brüssel/Schwechat - Wegen eines landesweiten Streiks kommt der Flugverkehr von und nach Belgien am heutigen Montag nahezu vollständig zum Erliegen. Wie die belgische Flugsicherung Skeyes mitteilte, kann sie zwischen 7.00 und 21.00 Uhr ihre regulären Dienste nicht gewährleisten, da sich auch Fluglotsen an den Arbeitsniederlegungen beteiligen. Auch die AUA musste deshalb einige Flüge streichen. Sämtliche Flüge von und nach Brüssel ab Flughafen Wien wurden laut Flughafen-Website abgesagt.

Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf mit Lichter-Weltrekord

Bad Tatzmannsdorf - Das Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) hat bei der Eröffnung am Samstag die zwei angestrebten Weltrekorde erreicht. Mit über 776.716 Lichtern sei der bisherige Weltrekord für die "meisten Lichter einer Outdoor-Weihnachtsbeleuchtung auf einem privaten Wohngrundstück" "deutlich übertroffen" worden, teilte das Rekord-Institut für Deutschland am Montag mit. Die 203 auf dem Gelände aufgestellten aufblasbaren Weihnachtsfiguren sind außerdem ein Europa-Rekord.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red