Russland bereitet womöglich Atomwaffe für den Weltraum vor

Moskau/Berlin/Wien - Russland plant einem Medienbericht zufolge noch in diesem Jahr die Stationierung einer Atomwaffe im Weltraum. Westliche Geheimdienste und Militärs gingen davon aus, dass Moskau einen mit nuklearem Sprengstoff bestückten Satelliten ins All schießen wolle, berichteten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" am Montag. Unter einigen NATO-Staaten seien kürzlich entsprechende Meldungen ausgetauscht worden. Für Militärexperten sind diese Berichte nicht neu.

Neue Angriffe aus der Ukraine und Russland gemeldet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Aus der Ukraine und aus Russland sind am Montag neue Angriffe gemeldet worden. Russland attackierte nach Angaben seines Verteidigungsministeriums in der Nacht Energieanlagen und Infrastruktur in der ukrainischen Hafenstadt Ismail. In der russischen Region Perm wurde laut lokalen Angaben ein Mensch bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet. Im ebenfalls russischen Tatarstan zerstörten Drohnen Öllageranlagen, berichtete Interfax unter Berufung auf Lokalbehörden.

Ukraine hat russisches Kriegsschiff vor Libyen versenkt

Benghazi - Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge in einem libyschen Hafen die russische Korvette "Merkuri" mit sieben Seedrohnen versenkt. Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte am Montag zudem mit, dass am Sonntag auch der russische Frachter "MV Angara" vor Libyen getroffen worden sei. Russland habe das Schiff für Waffentransporte genutzt. Ein russischer Kampfhubschrauber vom Typ Ka-27 sei zusammen mit der Korvette zerstört worden, erklärte Selenskyj weiter.

Autoraser wegen Mordversuchs in Wels vor Gericht

Wels - Ein 23-jähriger Autoraser ist am Montag in Wels wegen versuchten Mordes vor Gericht gestanden. Der Mann hatte sich am 1. Juni in Kallham (Bezirk Grieskirchen) eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, bei der mehrere Verkehrsteilnehmer und Polizisten gefährdet wurden. Der Angeklagte bestritt eine Tötungsabsicht. Ein Urteil ist am Montag noch nicht zu erwarten.

Streik legt Flugverkehr in Belgien lahm

Brüssel/Schwechat - Wegen eines landesweiten Streiks kommt der Flugverkehr von und nach Belgien am heutigen Montag nahezu vollständig zum Erliegen. Wie die belgische Flugsicherung Skeyes mitteilte, kann sie zwischen 7.00 und 21.00 Uhr ihre regulären Dienste nicht gewährleisten, da sich auch Fluglotsen an den Arbeitsniederlegungen beteiligen. Auch die AUA musste deshalb einige Flüge streichen. Sämtliche Flüge von und nach Brüssel ab Flughafen Wien wurden laut Flughafen-Website abgesagt.

Anteil der Lehramtsabsolventen an Schulen steigt wieder

Wien - Die Personalsituation an den Schulen hat sich im laufenden Schuljahr etwas verbessert. Der Anteil der Personen mit abgeschlossenem Lehramtsstudium an den neuaufgenommenen Pädagoginnen und Pädagogen ist um 5,5 Prozentpunkte gestiegen - er liegt aber nach wie vor nur bei der Hälfte aller Neuaufnahmen (49,9 Prozent). 23 Prozent waren (noch) Lehramtsstudierende, 10,5 Prozent Quereinsteiger und 16,6 Prozent Personen mit Sonderverträgen, zeigen Zahlen des Bildungsministeriums.

Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf mit Lichter-Weltrekord

Bad Tatzmannsdorf - Das Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) hat bei der Eröffnung am Samstag die zwei angestrebten Weltrekorde erreicht. Mit über 776.716 Lichtern sei der bisherige Weltrekord für die "meisten Lichter einer Outdoor-Weihnachtsbeleuchtung auf einem privaten Wohngrundstück" "deutlich übertroffen" worden, teilte das Rekord-Institut für Deutschland am Montag mit. Die 203 auf dem Gelände aufgestellten aufblasbaren Weihnachtsfiguren sind außerdem ein Europa-Rekord.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red