Nvidia holt Ex-Chef Huang zurück an die Firmenspitze

Santa Clara (Kalifornien) - Nvidia gab am Montag bekannt, dass der wegen Affären zurückgetretene Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wird. Der Schritt des Unternehmens, Huang zurückzuholen, stellt eine deutliche Kehrtwende gegenüber der Entscheidung des Vorstands dar, die nur wenige Tage zuvor getroffen worden war und seine Rückkehr ausgeschlossen hatte.

Russland bereitet womöglich Atomwaffe für den Weltraum vor

Moskau/Berlin/Wien - Russland plant einem Medienbericht zufolge noch in diesem Jahr die Stationierung einer Atomwaffe im Weltraum. Westliche Geheimdienste und Militärs gingen davon aus, dass Moskau einen mit nuklearem Sprengstoff bestückten Satelliten ins All schießen wolle, berichteten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" am Montag. Unter einigen NATO-Staaten seien kürzlich entsprechende Meldungen ausgetauscht worden. Für Militärexperten sind diese Berichte nicht neu.

Wien plant 2027 Reduktion des Defizits

Wien - Das Wiener Budget wird im kommenden Jahr ein Volumen von 22,24 Mrd. Euro aufweisen. Die Ausgaben werden dabei um 1,46 Mrd. Euro über den Einnahmen liegen. Das bedeutet eine Verbesserung im Vergleich zu heuer, wie Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) bei einer Präsentation der Zahlen betonte. Das im Entwurf für 2027 berechnete Defizit liegt um mehr als 1 Mrd. Euro unter dem für 2026 veranschlagten Minus. Gelingen soll die Konsolidierung ohne neue Abgaben, hieß es.

Einsatzkräfte finden Tote in Wohnung in deutscher Stadt Kehl

Kehl am Rhein - Fünf tote Menschen, darunter drei Kinder, sind in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stadt Kehl im Südwesten des deutschen Bundeslands Baden-Württemberg gefunden worden. Nach Angaben der Polizei handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Vater, drei seiner Kinder und eine Angehörige. Zwei weitere Kinder wurden am Montag vom Rettungsdienst versorgt.

Rutte: NATO-Beitritt der Ukraine aktuell kein Thema

Brüssel/Berlin - NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat ukrainischen Forderungen nach einer Aufnahme in das transatlantische Bündnis zum jetzigen Zeitpunkt eine Absage erteilt. Zwar gebe es für die Ukraine eine entsprechende Perspektive, derzeit jedoch keine Einstimmigkeit unter den NATO-Mitgliedern, sagte Rutte am Montag bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Berlin. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor erneut für einen Beitritt seines Landes plädiert.

Tiroler Regionalbahnen erhalten Millionen

Innsbruck/Zell am Ziller/Völs - Die Tiroler Zillertalbahn wird bis 2031 dekarbonisiert und auf Akku-Hybrid-Antrieb umgestellt. Dafür und für die Finanzierung von Stubaitalbahn und Regionalbahn Völs stimmte die schwarz-rote Landesregierung vergangene Woche einer Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund, Land und Gemeinden von insgesamt 193,48 Mio. Euro zu. Tirol beteiligt sich mit 82,5 Mio. Euro. Das Land bestätigte der APA einen dementsprechenden Bericht in der "Tiroler Tageszeitung" von Montag.

Wettbewerbsverfahren gegen europäischen Coca-Cola-Abfüller

Brüssel - Die EU-Kommission hat ein Wettbewerbsverfahren gegen den größten europäischen Coca-Cola-Abfüller eingeleitet. Das Unternehmen Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) habe Supermärkten und Tankstellen womöglich Auflagen für Preise und Weiterverkauf gemacht, die gegen EU-Regeln verstoßen, teilte die Kommission am Montag mit. Bestätigt sich der Verdacht, droht dem Unternehmen ein Bußgeld.

Wifo: Hohe Förderung dürften Heizungstausch verteuert haben

Wien - Die hohen Förderungen für den Heizungstausch in den Jahren 2020 bis 2024 dürften auch zu gestiegenen Preisen geführt haben. Zu diesem Schluss kommt Wifo-Ökonomin Daniela Kletzan-Slamanig im Morgenjournal des ORF-Radio am Montag. Die Subventionen hätten den Heizungstausch für Konsumentinnen und Konsumenten interessanter gemacht. "Hier ist es durch die hohe Nachfrage zu Kostensteigerungen gekommen", sagte die Ökonomin.

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red