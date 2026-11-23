Nvidia holt Ex-Chef Huang zurück an die Firmenspitze

Santa Clara (Kalifornien) - Nvidia gab am Montag bekannt, dass der wegen Affären zurückgetretene Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wird. Der Schritt des Unternehmens, Huang zurückzuholen, stellt eine deutliche Kehrtwende gegenüber der Entscheidung des Vorstands dar, die nur wenige Tage zuvor getroffen worden war und seine Rückkehr ausgeschlossen hatte.

Russland bereitet womöglich Atomwaffe für den Weltraum vor

Moskau/Berlin/Wien - Russland plant einem Medienbericht zufolge noch in diesem Jahr die Stationierung einer Atomwaffe im Weltraum. Westliche Geheimdienste und Militärs gingen davon aus, dass Moskau einen mit nuklearem Sprengstoff bestückten Satelliten ins All schießen wolle, berichteten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" am Montag. Unter einigen NATO-Staaten seien kürzlich entsprechende Meldungen ausgetauscht worden. Für Militärexperten sind diese Berichte nicht neu.

Sinner unterzieht sich laut Berichten einer Knie-Operation

Turin - Italiens Tennisstar Jannik Sinner wird sich wegen seiner Knieverletzung Berichten zufolge einer Operation unterziehen. Nach Informationen von Sky Italia habe sich der 25-Jährige nach eingehenden Beratungen dazu entschieden, bei einem Kniespezialisten in Finnland einen chirurgischen Eingriff vornehmen zu lassen. Die Operation soll am Dienstag stattfinden. Damit verschiebt sich Sinners Comeback weiter, sein Start bei den Australian Open im Jänner 2027 scheint ausgeschlossen.

"Auszeit-WG": 13-Jähriger hortete Raubbeute in Einrichtung

Wien - Jener 13-Jährige, der vor zwei Wochen als Bewohner der Wiener "Auszeit-WG" drei Trafiken in Favoriten überfallen hatte, soll in dem Haus einen Sachschaden von mehreren 10.000 Euro verursacht haben. Das erfuhr die APA aus gesicherten Quellen innerhalb der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). Der Österreicher bunkerte seine Beute in der Einrichtung in Simmering. Ein nachträgliches Prüfverfahren zu den Freiheitsbeschränkungen für ihn ist noch beim Bezirksgericht anhängig.

Streik legt Flugverkehr in Belgien lahm

Brüssel/Schwechat - Wegen eines landesweiten Streiks kommt der Flugverkehr von und nach Belgien am heutigen Montag nahezu vollständig zum Erliegen. Wie die belgische Flugsicherung Skeyes mitteilte, kann sie zwischen 7.00 und 21.00 Uhr ihre regulären Dienste nicht gewährleisten, da sich auch Fluglotsen an den Arbeitsniederlegungen beteiligen. Auch die AUA musste deshalb einige Flüge streichen. Sämtliche Flüge von und nach Brüssel ab Flughafen Wien wurden laut Flughafen-Website abgesagt.

Wien plant 2027 Reduktion des Defizits

Wien - Das Wiener Budget wird im kommenden Jahr ein Volumen von 22,24 Mrd. Euro aufweisen. Die Ausgaben werden dabei um 1,46 Mrd. Euro über den Einnahmen liegen. Das bedeutet eine Verbesserung im Vergleich zu heuer, wie Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) bei einer Präsentation der Zahlen betonte. Das im Entwurf für 2027 berechnete Defizit liegt um mehr als 1 Mrd. Euro unter dem für 2026 veranschlagten Minus. Gelingen soll die Konsolidierung ohne neue Abgaben, hieß es.

Einsatzkräfte finden Tote in Wohnung in deutscher Stadt Kehl

Kehl am Rhein - Fünf tote Menschen, darunter drei Kinder, sind in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stadt Kehl im Südwesten des deutschen Bundeslands Baden-Württemberg gefunden worden. Nach Angaben der Polizei handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Vater, drei seiner Kinder und eine Angehörige. Zwei weitere Kinder wurden am Montag vom Rettungsdienst versorgt.

Rutte: NATO-Beitritt der Ukraine aktuell kein Thema

Brüssel/Berlin - NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat ukrainischen Forderungen nach einer Aufnahme in das transatlantische Bündnis zum jetzigen Zeitpunkt eine Absage erteilt. Zwar gebe es für die Ukraine eine entsprechende Perspektive, derzeit jedoch keine Einstimmigkeit unter den NATO-Mitgliedern, sagte Rutte am Montag bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Berlin. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor erneut für einen Beitritt seines Landes plädiert.

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red