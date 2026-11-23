Wirtschaftskammer will ab 2030 Fachorganisationen einsparen

Wien - Die Wirtschaftskammer steht unter großem Reformdruck und will nun auch die Zahl ihrer derzeit 683 Fachorganisationen um 100 reduzieren. Das ist laut WKÖ-Präsidentin Martha Schultz das gemeinsame Ziel der Bundeskammer mit allen neun Landes-Wirtschaftskammern. "Damit folgen wir den Empfehlungen des Rechnungshofes und verschlanken die Strukturen der Wirtschaftskammerorganisation weiter", sagt Schultz. Eine Umsetzung wird allerdings erst ab 2030 avisiert.

Nvidia holt Ex-Chef Huang zurück an die Firmenspitze

Santa Clara (Kalifornien) - Nvidia gab am Montag bekannt, dass der wegen Affären zurückgetretene Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wird. Der Schritt des Unternehmens, Huang zurückzuholen, stellt eine deutliche Kehrtwende gegenüber der Entscheidung des Vorstands dar, die nur wenige Tage zuvor getroffen worden war und seine Rückkehr ausgeschlossen hatte.

Iran verlangt 290 Mrd. Dollar Reparationen von den USA

Teheran - Der Iran verlangt von den USA Reparationen in Höhe von 290 Milliarden Dollar (265 Milliarden Euro). Die Entschädigungssumme sei von iranischen Gerichten festgesetzt worden, sagte der Justizbeamte Hassan Abdolianpour am Montag im iranischen Staatsfernsehen. Die Reparationen sollen dem Sender zufolge nicht nur Kriegsschäden aus dem Ende Februar begonnenen Iran-Krieg ausgleichen, sondern auch Jahrzehnte zurückreichende andere Schäden.

Streik legt Flugverkehr in Belgien lahm

Brüssel/Schwechat - Wegen eines landesweiten Streiks kommt der Flugverkehr von und nach Belgien am heutigen Montag nahezu vollständig zum Erliegen. Wie die belgische Flugsicherung Skeyes mitteilte, kann sie zwischen 7.00 und 21.00 Uhr ihre regulären Dienste nicht gewährleisten, da sich auch Fluglotsen an den Arbeitsniederlegungen beteiligen. Auch die AUA musste deshalb einige Flüge streichen. Sämtliche Flüge von und nach Brüssel ab Flughafen Wien wurden laut Flughafen-Website abgesagt.

Wien plant 2027 Reduktion des Defizits

Wien - Das Wiener Budget wird im kommenden Jahr ein Volumen von 22,24 Mrd. Euro aufweisen. Die Ausgaben werden dabei um 1,46 Mrd. Euro über den Einnahmen liegen. Das bedeutet eine Verbesserung im Vergleich zu heuer, wie Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) bei einer Präsentation der Zahlen betonte. Das im Entwurf für 2027 berechnete Defizit liegt um mehr als 1 Mrd. Euro unter dem für 2026 veranschlagten Minus. Gelingen soll die Konsolidierung ohne neue Abgaben, hieß es.

Einsatzkräfte finden Tote in Wohnung in deutscher Stadt Kehl

Kehl am Rhein - Fünf tote Menschen, darunter drei Kinder, sind in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stadt Kehl im Südwesten des deutschen Bundeslands Baden-Württemberg gefunden worden. Nach Angaben der Polizei handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Vater, drei seiner Kinder und eine Angehörige. Zwei weitere Kinder wurden am Montag vom Rettungsdienst versorgt.

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red