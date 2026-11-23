Wirtschaftskammer will ab 2030 Fachorganisationen einsparen

Wien - Die Wirtschaftskammer steht unter großem Reformdruck und will nun auch die Zahl ihrer derzeit 683 Fachorganisationen um 100 reduzieren. Das ist laut WKÖ-Präsidentin Martha Schultz das gemeinsame Ziel der Bundeskammer mit allen neun Landes-Wirtschaftskammern. "Damit folgen wir den Empfehlungen des Rechnungshofes und verschlanken die Strukturen der Wirtschaftskammerorganisation weiter", sagt Schultz. Eine Umsetzung wird allerdings erst ab 2030 avisiert.

Nvidia holt Ex-Chef Huang zurück an die Firmenspitze

Santa Clara (Kalifornien) - Nvidia gab am Montag bekannt, dass der wegen Affären zurückgetretene Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wird. Der Schritt des Unternehmens, Huang zurückzuholen, stellt eine deutliche Kehrtwende gegenüber der Entscheidung des Vorstands dar, die nur wenige Tage zuvor getroffen worden war und seine Rückkehr ausgeschlossen hatte.

Sobotka wird im Pilnacek-U-Ausschuss befragt

Wien - Als erste Auskunftsperson im parlamentarischen U-Ausschuss zur Causa Pilnacek wird am Dienstag Ex-Nationalratspräsident und -Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) erwartet. Ihm soll in der Causa, die sich mit den Ermittlungen zum Tod des ehemaligen Justizsektionschefs Christian Pilnacek befasst, eine Schlüsselrolle zukommen. Am Nachmittag steht dann die Befragung der früheren Ministerin und nunmehrigen Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) auf dem Plan.

Iran verlangt 290 Mrd. Dollar Reparationen von den USA

Teheran - Der Iran verlangt von den USA Reparationen in Höhe von 290 Milliarden Dollar (265 Milliarden Euro). Die Entschädigungssumme sei von iranischen Gerichten festgesetzt worden, sagte der Justizbeamte Hassan Abdolianpour am Montag im iranischen Staatsfernsehen. Die Reparationen sollen dem Sender zufolge nicht nur Kriegsschäden aus dem Ende Februar begonnenen Iran-Krieg ausgleichen, sondern auch Jahrzehnte zurückreichende andere Schäden.

EU-Kommission bewertet Lage im heimischen Defizitverfahren

Brüssel - Die EU-Kommission wird am Dienstag den Herbst-Teil ihres sogenannten Europäischen Semester-Pakets mit wirtschafts- und haushaltspolitischen Empfehlungen und Bewertungen an die EU-Länder vorlegen. Die Kommission hatte Österreich im laufenden Defizitverfahren zuletzt mit ihrem Frühlingspaket ein positives Zeugnis ausgestellt: Sie stellte fest, dass die Umsetzung der wichtigsten Maßnahmen der Reformen und Investitionen, die bis 30. April 2026 fällig waren, planmäßig verläuft.

Überprüfung von Strafantrag gegen STW Klagenfurt-Vorstände

Klagenfurt - Die zuständige Richterin am Bezirksgericht Klagenfurt hat einen Strafantrag gegen die Vorstände der Klagenfurter Stadtwerke (STW) und einen Mitarbeiter wegen des Verdachts der Beweismittelfälschung an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt zurückgeschickt. Gerichtssprecherin Martina Löbel bestätigte auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. "Der Strafantrag wurde der Staatsanwaltschaft zur Überprüfung übermittelt." Was konkret zu überprüfen sei, konnte sie vorerst nicht sagen.

Stocker bei Visegrad-Gruppe in Bratislava

Bratislava/Österreich - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist am Montag zum Treffen der Visegrad-Staaten (V4) Tschechien, Polen, Slowakei und Ungarn in die slowakische Hauptstadt Bratislava gereist. Die fünf Länder bezeichneten den von EU-Ratspräsident Ant�nio Costa am Wochenende vorgelegten neuen Entwurf für den EU-Finanzrahmen 2028-34 (MFR/MRR) als "nicht akzeptabel".

Gesuchtes Tier in Istanbul wohl doch kein Löwe

Istanbul - Bei dem in der türkischen Millionenmetropole Istanbul gesuchten Tier handelt es sich wohl doch nicht um einen Löwen. Das Gouverneursamt von Istanbul teilte mit, nach Auswertung neuer Aufnahmen des Tieres aus unterschiedlichen Perspektiven habe man festgestellt, "dass es sich dabei weder um einen Löwen noch um eine andere Großkatzenart handelt". Das infrage kommende Gebiet sei mit Drohnen und Wärmebildkameras sowie am Boden abgesucht worden.

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red