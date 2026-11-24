Wirtschaftskammer will ab 2030 Fachorganisationen einsparen

Wien - Die Wirtschaftskammer steht unter großem Reformdruck und will nun auch die Zahl ihrer derzeit 683 Fachorganisationen um 100 reduzieren. Das ist laut WKÖ-Präsidentin Martha Schultz das gemeinsame Ziel der Bundeskammer mit allen neun Landes-Wirtschaftskammern. "Damit folgen wir den Empfehlungen des Rechnungshofes und verschlanken die Strukturen der Wirtschaftskammerorganisation weiter", sagt Schultz. Eine Umsetzung wird allerdings erst ab 2030 avisiert.

Sobotka wird im Pilnacek-U-Ausschuss befragt

Wien - Als erste Auskunftsperson im parlamentarischen U-Ausschuss zur Causa Pilnacek wird am Dienstag Ex-Nationalratspräsident und -Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) erwartet. Ihm soll in der Causa, die sich mit den Ermittlungen zum Tod des ehemaligen Justizsektionschefs Christian Pilnacek befasst, eine Schlüsselrolle zukommen. Am Nachmittag steht dann die Befragung der früheren Ministerin und nunmehrigen Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) auf dem Plan.

Völkermord: 14 Länder erkennen IGH-Urteil gegen Myanmar an

Naypyidaw/Yangon (Rangun) - Großbritannien, Spanien und zwölf weitere Länder haben in einer Erklärung das historische Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) anerkannt, wonach Myanmar einen Völkermord an der muslimischen Minderheit der Rohingya verübt hat. Myanmar habe "gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention verstoßen", erklärten die Außenminister der Länder am Montag. Großbritannien kündigte neue Sanktionen gegen Myanmar an.

Elias Hirschl gewinnt den Österreichischen Buchpreis

Wien - Der 1994 geborene Wiener Autor Elias Hirschl ist am Montag im Berio-Saal des Wiener Konzerthauses für seinen im Zsolnay Verlag erschienenen Roman "Schleifen" mit dem Österreichischen Buchpreis 2026 ausgezeichnet worden. Das Buch stand bereits auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Der Debütpreis ging an Marlen Mairhofer für ihr Buch "Alice" (Verlag Jung und Jung). Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert, der Debütpreis mit 10.000 Euro.

Mossad in Verhinderung von Swift-Anschlag involviert

Wien/Tel Aviv - Israels Geheimdienst Mossad hat nach Angaben von Ex-Chef David Barnea bei der Vereitelung des verhinderten Anschlags auf ein Konzert von Taylor Swift 2024 in Wien eine wichtige Rolle gespielt. Die erste Warnung sei von Österreich gekommen, der Mossad habe dann seine Fähigkeiten zur Auswertung von Geheimdienstinformationen und bei der Zerschlagung von Infrastrukturen eingesetzt, was zur Festnahme der Terrorzelle geführt habe, sagte Barnea am Montag laut "Times of Israel".

Weiterhin zahlreiche Migrantenankünfte auf den Kanaren

Santa Cruz de Tenerife/Madrid - Kurz vor der spanischen Parlamentswahl am Sonntag kommen weiterhin zahlreiche illegale Migranten auf den Kanarischen Inseln an. Wie eine Zählung der spanischen Nachrichtenagentur EFE ergab, brachte die spanische Seenotrettung allein am Montag fünf Boote vor El Hierro und zwei weitere vor Teneriffa mit insgesamt 766 Menschen an Bord in Sicherheit. Darunter befanden sich 73 Frauen und 46 Minderjährige, teilte EFE weiter mit.

Eisenkot und Netanyahu vereinbaren weiteres Treffen

Jerusalem - In Israel wollen die Parteien des mit der Regierungsbildung beauftragten Oppositionsführers Gadi Eisenkot und des amtierenden Regierungschefs Benjamin Netanyahu weitere Gespräche führen. Das gaben sie Montagabend in einer knappen gemeinsamen Erklärung nach Verhandlungen bekannt, ohne jedoch einen Termin zu nennen. Über die Gespräche zwischen den beiden Parteien wurde nichts bekannt. Bereits am Vortag hatte es Gespräche gegeben, diese waren ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

EU-Kommission bewertet Lage im heimischen Defizitverfahren

Brüssel - Die EU-Kommission wird am Dienstag den Herbst-Teil ihres sogenannten Europäischen Semester-Pakets mit wirtschafts- und haushaltspolitischen Empfehlungen und Bewertungen an die EU-Länder vorlegen. Die Kommission hatte Österreich im laufenden Defizitverfahren zuletzt mit ihrem Frühlingspaket ein positives Zeugnis ausgestellt: Sie stellte fest, dass die Umsetzung der wichtigsten Maßnahmen der Reformen und Investitionen, die bis 30. April 2026 fällig waren, planmäßig verläuft.

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red