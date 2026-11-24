Sobotka wird im Pilnacek-U-Ausschuss befragt

Wien - Als erste Auskunftsperson im parlamentarischen U-Ausschuss zur Causa Pilnacek wird am Dienstag Ex-Nationalratspräsident und -Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) erwartet. Ihm soll in der Causa, die sich mit den Ermittlungen zum Tod des ehemaligen Justizsektionschefs Christian Pilnacek befasst, eine Schlüsselrolle zukommen. Am Nachmittag steht dann die Befragung der früheren Ministerin und nunmehrigen Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) auf dem Plan.

UNO: Partner und Verwandte sind Haupttäter bei Femiziden

Wien - Weltweit sind im vergangenen Jahr rund 47.000 Frauen und Mädchen von ihrem Partner oder einem Familienmitglied getötet worden. Das geht aus einem neuen Bericht hervor, den das UNO-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) und UN Women zum Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen (25. November) veröffentlicht haben. Das eigene Zuhause sei für Frauen und Mädchen der gefährlichste Ort. Dieses Muster habe sich seit Jahren kaum verändert.

Völkermord: 14 Länder erkennen IGH-Urteil gegen Myanmar an

Naypyidaw/Yangon (Rangun) - Großbritannien, Spanien und zwölf weitere Länder haben in einer Erklärung das historische Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) anerkannt, wonach Myanmar einen Völkermord an der muslimischen Minderheit der Rohingya verübt hat. Myanmar habe "gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention verstoßen", erklärten die Außenminister der Länder am Montag. Großbritannien kündigte neue Sanktionen gegen Myanmar an.

Rama Margarine ist "ärgerlichstes Lebensmittel" des Jahres

Wien - Knapp 6.000 Personen haben an der Wahl zur "Konsum-Ente" teilgenommen, die vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) an das "ärgerlichste Lebensmittel des Jahres" vergeben wird. Heuer geht der Negativpreis an Rama Margarine - schon zum zweiten Mal nach 2022. Rund die Hälfte der Teilnehmenden wählte sie aus fünf zur Abstimmung stehenden Produkten, weil es erneut einen Preisaufschlag für weniger Inhalt gegeben hatte.

Russische Militärflugzeuge in Südkoreas Verteidigungszone

Seoul/Pjöngjang - Mehrere russische Militärflugzeuge sind Medien zufolge am Dienstagmorgen in die südkoreanische Luftverteidigungszone eingedrungen. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap korrigierte damit ihren früheren Bericht, wonach ein nordkoreanisches Fluggerät den südkoreanischen Luftraum verletzt habe. Das Militär erklärte, die Flugzeuge hätten diese Zone wieder verlassen, "als unsere Streitkräfte militärische Maßnahmen ergriffen". U.a. seien Kampfflugzeuge entsendet worden.

Zwei Tote bei russischem Angriff auf Saporischschja

Saporischschja - Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja sind nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Menschen getötet und 22 weitere verletzt worden, darunter zwei Kinder. Möglicherweise seien noch Menschen unter den Trümmern eingeschlossen, erklärte Regionalgouverneur Mychajlo Semikin. Iwan Fedorow, Co-Vorsitzender des regionalen Verteidigungsrates, veröffentlichte auf Telegram Bilder, die ein beschädigtes Wohnhaus mit zerstörten Fenstern zeigten.

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red