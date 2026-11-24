Sobotka wird im Pilnacek-U-Ausschuss befragt

Wien - Als erste Auskunftsperson im parlamentarischen U-Ausschuss zur Causa Pilnacek wird am Dienstag Ex-Nationalratspräsident und -Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) erwartet. Ihm soll in der Causa, die sich mit den Ermittlungen zum Tod des ehemaligen Justizsektionschefs Christian Pilnacek befasst, eine Schlüsselrolle zukommen. Am Nachmittag steht dann die Befragung der früheren Ministerin und nunmehrigen Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) auf dem Plan.

Staatsschutz ermittelt nach Stromausfall in Linz

Linz - Nachdem ein Unbekannter in der Nacht auf Montag im Umspannwerk Kleinmünchen in Linz eine technische Störung verursacht haben soll, wurde das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in die Ermittlungen eingeschaltet. Dabei handle es sich um die übliche Vorgangsweise, wenn eine Sachbeschädigung eine kritische Infrastruktur betreffe, erklärte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Neue Erkenntnisse gebe es vorerst nicht, ermittelt werde in alle Richtungen.

Warnung vor Extrem-Hochwasser in Kalifornien

Los Angeles - Der US-Bundesstaat Kalifornien rüstet sich für drohende Überschwemmungen an seinen Küsten: In der Bucht von San Francisco wird für Mittwoch eine Flut von rund einem Meter Höhe über Normal erwartet und damit der höchste Stand seit Jänner 1983, wie der Meteorologe Dial Hoang vom Wetterdienst NWS sagte. Experten zufolge sind Überschwemmungen tief gelegener Gebiete bis hin zum Flughafen der Großstadt möglich.

So viele Opfer durch Landminen wie seit 2020 nicht mehr

Genf - Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen durch Landminen getötet oder verwundet worden als in jedem anderen Jahr seit 2020. Das berichtet die Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL) in ihrem Landminen-Report 2026. Die Zahl stieg um zehn Prozent auf mindestens 6.929, wie es in dem Bericht heißt. Laut der Kampagne sind meist vier von fünf Opfern Zivilisten und die Hälfte von ihnen Minderjährige.

Salzburger Festspiele: Lukas Crepaz bewirbt sich erneut

Salzburg - Wochenlang ist gerätselt worden, ob sich Lukas Crepaz erneut für die Position des kaufmännischen Direktors der Salzburger Festspiele bewirbt. Am Dienstag, an dem die Bewerbungsfrist endet, stand fest: Der Wirtschaftswissenschafter und Kulturmanager wird sich nach knapp zehn Jahren im Amt erneut bewerben, wie er in einer Aussendung der Salzburger Festspiele erklärte.

Zwei Tote bei russischem Angriff auf Saporischschja

Saporischschja - Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja sind nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Menschen getötet und 22 weitere verletzt worden, darunter zwei Kinder. Möglicherweise seien noch Menschen unter den Trümmern eingeschlossen, erklärte Regionalgouverneur Mychajlo Semikin. Iwan Fedorow, Co-Vorsitzender des regionalen Verteidigungsrates, veröffentlichte auf Telegram Bilder, die ein beschädigtes Wohnhaus mit zerstörten Fenstern zeigten.

Völkermord: 14 Länder erkennen IGH-Urteil gegen Myanmar an

Naypyidaw/Yangon (Rangun) - Großbritannien, Spanien und zwölf weitere Länder haben in einer Erklärung das historische Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) anerkannt, wonach Myanmar einen Völkermord an der muslimischen Minderheit der Rohingya verübt hat. Myanmar habe "gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention verstoßen", erklärten die Außenminister der Länder am Montag. Großbritannien kündigte neue Sanktionen gegen Myanmar an.

Rama Margarine ist "ärgerlichstes Lebensmittel" des Jahres

Wien - Knapp 6.000 Personen haben an der Wahl zur "Konsum-Ente" teilgenommen, die vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) an das "ärgerlichste Lebensmittel des Jahres" vergeben wird. Heuer geht der Negativpreis an Rama Margarine - schon zum zweiten Mal nach 2022. Rund die Hälfte der Teilnehmenden wählte sie aus fünf zur Abstimmung stehenden Produkten, weil es erneut einen Preisaufschlag für weniger Inhalt gegeben hatte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red