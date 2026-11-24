Heer und Innenministerium mit neuer Drohnenschutzstrategie

Wiener Neustadt/Wien - Die Bundesregierung hat am Dienstag im Einsatzkommando Cobra in Wiener Neustadt die gesamtstaatliche Drohnenschutzstrategie Österreichs für den zivilen und militärischen Bereich vorgestellt. Im Innenministerium wird ein "Drohnenlagezentrum" eingerichtet, ab 2027 werden auch zwei neue Abwehrsysteme verfügbar sein. Betreiber kritischer Infrastruktur sollen wie angekündigt die Möglichkeit zur Drohnenabwehr erhalten. Für Fragen der Wirtschaft wird eine Servicestelle eingerichtet.

Wirtschaftskammer will ab 2030 Fachorganisationen einsparen

Wien - Die Wirtschaftskammer steht unter großem Reformdruck und will nun auch die Zahl ihrer derzeit 683 Fachorganisationen um 100 reduzieren. Das ist laut WKÖ-Präsidentin Martha Schultz das gemeinsame Ziel der Bundeskammer mit allen neun Landes-Wirtschaftskammern. "Damit folgen wir den Empfehlungen des Rechnungshofes und verschlanken die Strukturen der Wirtschaftskammerorganisation weiter", sagt Schultz. Eine Umsetzung wird allerdings erst ab 2030 avisiert.

Notarztstützpunkte-Reduktion in Niederösterreich fixiert

St. Pölten - In Niederösterreich ist am Dienstag die seit Monaten diskutierte Rettungsreform samt der Reduktion von 32 auf 21 Notarztstützpunkte per 1. April 2027 von der Landesregierung fixiert worden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte zuvor die Landesräte Anton Kasser (ÖVP) und Martin Antauer (FPÖ) mit der Einbringung zweier fehlender Verträge beauftragt, die eigentlich von SPÖ-Landesrätin Eva Prischl gefordert worden waren. Die Kontrakte wurden anschließend genehmigt.

KFV erwartet mehr Wohnungsbrände in der kalten Jahreszeit

Wien - Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) hat vor einer erhöhten Brandgefahr in der Advent- und Weihnachtszeit, insbesondere durch den vermehrten Umgang mit Kerzen, gewarnt. Im Vorjahr entstanden in Österreich 1.341 Brände durch offenes Licht und Feuer, so die Daten der Brandverhütungsstellen. 46 Menschen kamen 2025 durch Flammen ums Leben, fünf dieser Ereignisse wurden durch Kerzen ausgelöst, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Wiener Wohnungsmarkt zunehmend in Hand privater Unternehmen

Wien - Der Wiener Wohnungsmarkt befindet sich zunehmend in der Hand privater Unternehmen. Seit 2001 konnten die gewerbliche Immobilienwirtschaft, institutionelle Investoren und profitorientierte Firmen bei einem Stadtwachstum von fast einer halben Million zusätzlicher Einwohner ihren Anteil auf 18 Prozent verdreifachen, wie eine Studie der Technischen Universität (TU) im Auftrag der Arbeiterkammer (AK) zeigt. Der soziale Wohnbau hielt seinen Anteil dagegen bei rund 40 Prozent.

Warnung vor Extrem-Hochwasser in Kalifornien

Los Angeles - Der US-Bundesstaat Kalifornien rüstet sich für drohende Überschwemmungen an seinen Küsten: In der Bucht von San Francisco wird für Mittwoch eine Flut von rund einem Meter Höhe über Normal erwartet und damit der höchste Stand seit Jänner 1983, wie der Meteorologe Dial Hoang vom Wetterdienst NWS sagte. Experten zufolge sind Überschwemmungen tief gelegener Gebiete bis hin zum Flughafen der Großstadt möglich.

Magyar trifft Selenskyj in der Westukraine

Budapest/Kiew (Kyjiw) - Der ungarische Regierungschef P�ter Magyar besucht am heutigen Dienstag das westukrainische Gebiet Transkarpatien und trifft dort Präsident Wolodymyr Selenskyj. Das gab Magyar auf Facebook bekannt. Es ist der erste Besuch eines ungarischen Regierungschefs in Transkarpatien seit 2015. Er wird von Außenministerin Anita Orb�n begleitet.

Drohne in Luftraum über Polen eingedrungen

Lublin - Nur wenige Tage nach dem Absturz von drei russischen Marschflugkörpern in Polen ist während Angriffen auf die Ukraine eine Drohne kurzzeitig in den polnischen Luftraum eingedrungen. "Das Objekt wurde während des gesamten Fluges ununterbrochen von militärischen Radarsystemen verfolgt", teilte das Oberkommando der polnischen Streitkräfte mit. Als die Drohne ihren Kurs Richtung Osten änderte, habe man mit Blick auf die Sicherheit der Zivilbevölkerung auf den Abschuss verzichtet.

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red