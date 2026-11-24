Sobotka schilderte im U-Ausschuss Verhältnis zu Pilnacek

Wien - Der ehemalige Nationalratspräsident und frühere Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Dienstag bei seiner Befragung im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek sein Verhältnis zum verstorbenen Justizsektionschef geschildert. Diesen habe er aus seiner Zeit als Innenminister gekannt, zunächst sei das Verhältnis "nüchtern" gewesen. Als Pilnacek suspendiert wurde, habe er sich wiederholt an ihn, Sobotka, gewandt und um Unterstützung ersucht.

Wirtschaftskammer will ab 2030 Fachorganisationen einsparen

Wien - Die Wirtschaftskammer steht unter großem Reformdruck und will nun auch die Zahl ihrer derzeit 683 Fachorganisationen um 100 reduzieren. Das ist laut WKÖ-Präsidentin Martha Schultz das gemeinsame Ziel der Bundeskammer mit allen neun Landes-Wirtschaftskammern. "Damit folgen wir den Empfehlungen des Rechnungshofes und verschlanken die Strukturen der Wirtschaftskammerorganisation weiter", sagt Schultz. Eine Umsetzung wird allerdings erst ab 2030 avisiert.

KFV erwartet mehr Wohnungsbrände in der kalten Jahreszeit

Wien - Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) hat vor einer erhöhten Brandgefahr in der Advent- und Weihnachtszeit, insbesondere durch den vermehrten Umgang mit Kerzen, gewarnt. Im Vorjahr entstanden in Österreich 1.341 Brände durch offenes Licht und Feuer, so die Daten der Brandverhütungsstellen. 46 Menschen kamen 2025 durch Flammen ums Leben, fünf dieser Ereignisse wurden durch Kerzen ausgelöst, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Heer und Innenministerium mit neuer Drohnenschutzstrategie

Wiener Neustadt/Wien - Die Bundesregierung hat am Dienstag im Einsatzkommando Cobra in Wiener Neustadt die gesamtstaatliche Drohnenschutzstrategie Österreichs für den zivilen und militärischen Bereich vorgestellt. Im Innenministerium wird ein "Drohnenlagezentrum" eingerichtet, ab 2027 werden auch zwei neue Abwehrsysteme verfügbar sein. Betreiber kritischer Infrastruktur sollen wie angekündigt die Möglichkeit zur Drohnenabwehr erhalten. Für Fragen der Wirtschaft wird eine Servicestelle eingerichtet.

Notarztstützpunkte-Reduktion in Niederösterreich fixiert

St. Pölten - Die seit Monaten diskutierte Rettungsreform samt der Reduktion von 32 auf 21 Notarztstützpunkte per 1. April 2027 in Niederösterreich ist am Dienstag von der Landesregierung fixiert worden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte zuvor die Landesräte Anton Kasser (ÖVP) und Martin Antauer (FPÖ) mit der Einbringung zweier fehlender Verträge beauftragt, die eigentlich von SPÖ-Landesrätin Eva Prischl gefordert worden waren. Die Kontrakte wurden anschließend genehmigt.

Ungarn schafft Handelsspannen-Deckel für Supermärkte ab

Budapest/Salzburg - Das ungarische Parlament hat die umstrittene Margenbeschränkung für Supermarktketten - darunter die österreichische Spar-Gruppe - am Dienstag abgeschafft. Eine entsprechende Gesetzesvorlage zur Abschaffung wurde mit 135 Ja-Stimmen, 49 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen verabschiedet, meldete die ungarische Nachrichtenagentur MTI am Dienstag. Die Regelung tritt acht Tage nach der offiziellen Verkündung des Gesetzes im ungarischen Amtsblatt außer Kraft.

Spekulationen um Budget-Beitrag der Wien Holding

Wien - Ein im Voranschlag für das Wiener Stadtbudget 2027 enthaltener Beitrag der Wien Holding hat am Dienstag für Spekulationen und Kritik der Opposition gesorgt. Vermutet wird unter anderem, dass die Holding Anteile des Wohnbauträgers ARWAG verkaufen könnte. Bereits vor einigen Jahren waren Verkaufsabsichten kolportiert worden, wobei es letztendlich zu keiner Veräußerung kam.

Gutachten in Hundebox-Zivilprozess in NÖ vorgetragen

Krems - Im Fall um einen damals Zwölfjährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gequält worden sein soll, ist am Dienstag am Landesgericht Krems der Zivilprozess um Schmerzengeld für den Buben fortgesetzt worden. Erörtert wurde dabei das ärztliche Gutachten. Der Prozess wurde anschließend zur Einholung einer Expertise aus dem Fachgebiet der Kinderpsychologie auf unbestimmte Zeit vertagt, teilte Opferanwalt Timo Ruisinger der APA mit.

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red