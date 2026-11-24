Sobotka schilderte im U-Ausschuss Verhältnis zu Pilnacek

Wien - Der ehemalige Nationalratspräsident und frühere Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Dienstag bei seiner Befragung im Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek sein Verhältnis zum verstorbenen Justizsektionschef geschildert. Dieses sei zunächst "nüchtern" gewesen; als Pilnacek suspendiert wurde, habe dieser sich aber wiederholt an ihn gewandt. Nach ihm wurde die Salzburger Landeshauptfrau und frühere Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) befragt.

Wirtschaftskammer will ab 2030 Fachorganisationen einsparen

Wien - Die Wirtschaftskammer steht unter großem Reformdruck und will nun auch die Zahl ihrer derzeit 683 Fachorganisationen um 100 reduzieren. Das ist laut WKÖ-Präsidentin Martha Schultz das gemeinsame Ziel der Bundeskammer mit allen neun Landes-Wirtschaftskammern. "Damit folgen wir den Empfehlungen des Rechnungshofes und verschlanken die Strukturen der Wirtschaftskammerorganisation weiter", sagt Schultz. Eine Umsetzung wird allerdings erst ab 2030 avisiert.

Heer und Innenministerium mit neuer Drohnenschutzstrategie

Wiener Neustadt/Wien - Die Bundesregierung hat am Dienstag im Einsatzkommando Cobra in Wiener Neustadt die gesamtstaatliche Drohnenschutzstrategie Österreichs für den zivilen und militärischen Bereich vorgestellt. Im Innenministerium wird ein "Drohnenlagezentrum" eingerichtet, ab 2027 werden auch zwei neue Abwehrsysteme verfügbar sein. Betreiber kritischer Infrastruktur sollen wie angekündigt die Möglichkeit zur Drohnenabwehr erhalten. Für Fragen der Wirtschaft wird eine Servicestelle eingerichtet.

Defizitverfahren - Österreich planmäßig unterwegs

Brüssel/Wien - Die EU-Kommission hat am Dienstag den Herbst-Teil ihres sogenannten Europäischen-Semester-Pakets mit wirtschafts- und haushaltspolitischen Empfehlungen und Bewertungen an die EU-Länder vorgelegt. Darin stellt sie fest, das Österreich die für das Defizitverfahren relevante Obergrenze bei den Nettoausgaben einhalten wird. Das Verfahren sei damit nicht beendet, betonte ein zuständiger Kommissionsbeamter; die Kommission werde aber "keine weiteren Verfahrensschritte" einleiten.

EU beobachtet Österreich wegen gestiegener Armutsrisiken

Brüssel - Die EU-Kommission will Österreich aufgrund gestiegener Armutsrisiken in den kommenden Monaten genauer beobachten: Laut des am Dienstag veröffentlichten Herbst-Teils des Europäischen Semester-Pakets mit Empfehlungen an die EU-Länder hat Österreich bei sechs sozialen Indikatoren laut Angaben aus der Kommission nicht gut abgeschnitten. So sei der Anteil der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen gestiegen, sowohl in der Gesamtbevölkerung als auch bei Kindern.

Notarztstützpunkte-Reduktion in Niederösterreich fixiert

St. Pölten - Die seit Monaten diskutierte Rettungsreform samt der Reduktion von 32 auf 21 Notarztstützpunkte per 1. April 2027 in Niederösterreich ist am Dienstag von der Landesregierung fixiert worden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte zuvor die Landesräte Anton Kasser (ÖVP) und Martin Antauer (FPÖ) mit der Einbringung zweier fehlender Verträge beauftragt, die eigentlich von SPÖ-Landesrätin Eva Prischl gefordert worden waren. Die Kontrakte wurden anschließend genehmigt.

Große Unterschiede bei Erreichbarkeit von Spitälern

Wien - Die Fahrzeiten von Österreichs Gemeinden bis ins nächstgelegene öffentliche Spital weisen große Unterschiede auf. Laut einer von APA und ORF gemeinsam mit dem Foresight-Institut durchgeführten Erhebung liegen die Anfahrtszeiten mit dem Auto zwischen wenigen Minuten bis hin zu einer Stunde. In der Hälfte der 2.114 Gemeinden (inkl. der 23 Wiener Bezirke) beträgt die Anfahrtszeit 18 Minuten, über eine halbe Stunde benötigt man aus 11 Prozent der Gemeinden.

Houthi-Miliz greift erneut Geschäftsbezirk von Riad an

Riad - Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz hat am Dienstag erneut den Geschäftsbezirk im Zentrum der saudischen Hauptstadt Riad angegriffen. Ein Wolkenkratzer in dem Bankenviertel sei bei dem "Terrorangriff" unter Beschuss geraten, teilte das saudische Militärbündnis zum Kampf im Jemen mit. Die zuständigen Behörden seien im Einsatz, um die Lage nach dem Angriff zu prüfen. Über Schäden oder mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red