Sobotka schilderte im U-Ausschuss Verhältnis zu Pilnacek

Wien - Der ehemalige Nationalratspräsident und frühere Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Dienstag bei seiner Befragung im Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek sein Verhältnis zum verstorbenen Justizsektionschef geschildert. Dieses sei zunächst "nüchtern" gewesen; als Pilnacek suspendiert wurde, habe dieser sich aber wiederholt an ihn gewandt. Nach ihm wurde die Salzburger Landeshauptfrau und frühere Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) befragt.

Heer und Innenministerium mit neuer Drohnenschutzstrategie

Wiener Neustadt/Wien - Die Bundesregierung hat am Dienstag im Einsatzkommando Cobra in Wiener Neustadt die gesamtstaatliche Drohnenschutzstrategie Österreichs für den zivilen und militärischen Bereich vorgestellt. Im Innenministerium wird ein "Drohnenlagezentrum" eingerichtet, ab 2027 werden auch zwei neue Abwehrsysteme verfügbar sein. Betreiber kritischer Infrastruktur sollen wie angekündigt die Möglichkeit zur Drohnenabwehr erhalten. Für Fragen der Wirtschaft wird eine Servicestelle eingerichtet.

Defizitverfahren - Österreich planmäßig unterwegs

Brüssel/Wien - Die EU-Kommission hat am Dienstag den Herbst-Teil ihres sogenannten Europäischen-Semester-Pakets mit wirtschafts- und haushaltspolitischen Empfehlungen und Bewertungen an die EU-Länder vorgelegt. Darin stellt sie fest, das Österreich die für das Defizitverfahren relevante Obergrenze bei den Nettoausgaben einhalten wird. Das Verfahren sei damit nicht beendet, betonte ein zuständiger Kommissionsbeamter; die Kommission werde aber "keine weiteren Verfahrensschritte" einleiten.

Houthi-Angriff auf höchsten Wolkenkratzer in Riad

Riad/Sanaa - Bei einem erneuten Angriff auf das höchste Gebäude der saudiarabischen Hauptstadt Riad sind laut Zivilschutz elf Menschen verletzt worden. Der Zivilschutz machte laut staatlicher Nachrichtenagentur SPA am Dienstag die Houthi-Miliz aus dem Jemen für den Angriff verantwortlich. Drei Augenzeugen bestätigten der Nachrichtenagentur AFP unabhängig voneinander den Angriff auf den 80-stöckigen Wolkenkratzer im Finanzviertel von Riad, der den Staatsfonds des Königreichs beherbergt.

Große Unterschiede bei Erreichbarkeit von Spitälern

Wien - Die Fahrzeiten von Österreichs Gemeinden bis ins nächstgelegene öffentliche Spital weisen große Unterschiede auf. Laut einer von APA und ORF gemeinsam mit dem Foresight-Institut durchgeführten Erhebung liegen die Anfahrtszeiten mit dem Auto zwischen wenigen Minuten bis hin zu einer Stunde. In der Hälfte der 2.114 Gemeinden (inkl. der 23 Wiener Bezirke) beträgt die Anfahrtszeit 18 Minuten, über eine halbe Stunde benötigt man aus 11 Prozent der Gemeinden.

Notarztstützpunkte-Reduktion in Niederösterreich fixiert

St. Pölten - Die seit Monaten diskutierte Rettungsreform samt der Reduktion von 32 auf 21 Notarztstützpunkte per 1. April 2027 in Niederösterreich ist am Dienstag von der Landesregierung fixiert worden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte zuvor die Landesräte Anton Kasser (ÖVP) und Martin Antauer (FPÖ) mit der Einbringung zweier fehlender Verträge beauftragt, die eigentlich von SPÖ-Landesrätin Eva Prischl gefordert worden waren. Die Kontrakte wurden anschließend genehmigt.

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red