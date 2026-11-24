Strache steht wieder vor Gericht

Wien - Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) muss sich ab Mittwoch erneut vor Gericht verantworten. Dem früheren FPÖ-Chef sowie zwei Verantwortlichen des Glücksspielkonzerns Novomatic werden Vorteilsannahme zur Beeinflussung bzw. Vorteilszuwendung vorgeworfen. Es geht um die Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG.

Van der Bellen trifft in Madrid Spaniens Königspaar

Madrid/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft am Mittwoch im Zuge eines dreitägigen Arbeitsbesuchs in Madrid Spaniens König Felipe VI.. Im Madrider Prado-Museum werden die beiden gemeinsam mit Königin Letizia und Van der Bellens Ehefrau Doris Schmidauer die Ausstellung "Mariana de Austria" besichtigen. Die Sonderschau widmet sich der spanischen Königin "Maria Anna von Österreich" (1634-1698). Danach kommt es im königlichen Zarzuela-Palast zu einem Arbeitsgespräch.

Kritik an Trump wächst nach Huangs Rückkehr zu Nvidia

Santa Clara (Kalifornien)/Washington - Nach der überraschenden Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chipentwicklers Nvidia wächst die Kritik an US-Präsident Donald Trump. Mehrere Kongressmitglieder seiner Republikanischen Partei forderten Aufklärung über Trumps Rolle bei dem beispiellosen Vorgang. Auch der Vorwurf der Bereicherung steht im Raum: Die "Financial Times" berichtete am Dienstag, der Präsident habe mit Nvidia-Aktien mögliche Gewinne von bis zu 15 Millionen Dollar erzielt.

Magyar trifft Selenskyj in der Westukraine

Budapest/Kiew (Kyjiw) - Eröffnung eines "neuen Kapitels" nach jahrelangen Spannungen zwischen Budapest und Kiew: Der ungarische Ministerpräsident Peter Magyar hat am Dienstag in der ukrainischen Grenzregion Transkarpatien den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Beide nahmen an einer Gedenkveranstaltung auf einem Friedhof in Uschhorod teil, der Verwaltungshauptstadt der Region. Es war der erste offizielle Besuch eines ungarischen Ministerpräsidenten in der Region seit 2015.

Jemens Armee warnt vor Houthi-Angriff auf Aden

Riad/Sanaa - Die pro-iranische Houthi-Miliz rückt laut Jemens Armee auf die südjemenitische Hafenstadt Aden vor, in der die international anerkannte Regierung ihren Sitz hat. Die Armee warnte am Dienstag vor einem bevorstehenden Angriff auf die Stadt. Unterdessen wurden bei einem erneuten Angriff auf das höchste Gebäude der saudiarabischen Hauptstadt Riad laut Zivilschutz elf Menschen verletzt. Der Zivilschutz machte die Houthis für den Angriff verantwortlich.

Flughafen-Vorstand Jäger dürfte ÖBB-Chef werden

Wien - Julian Jäger, derzeit Vorstand des Flughafens Wien, soll neuer ÖBB-Chef werden. Darauf habe sich das Aufsichtsratspräsidium der Bundesbahnen nach einem Hearing am Dienstag geeinigt, schreiben "die Presse", "Kronenzeitung" und "Kurier" online. Drei Personen seien am Dienstag angehört worden. Der Vorschlag solle bei der kommenden Aufsichtsratssitzung der ÖBB-Holding am 9. Dezember vorgelegt werden. Jäger soll auf CEO Andreas Matthä folgen, der Mitte 2027 in Pension geht.

Prozess nach Attacke auf Ex-Freundin bei letzter Aussprache

Wien - Am Wiener Straflandesgericht wird am Mittwoch ein versuchter Femizid verhandelt. Ein damals 19-Jähriger muss sich vor Geschworenen verantworten, weil er am 1. August bei einer letzten Aussprache auf seine Ex-Freundin losgegangen ist. Das ehemalige Paar traf sich bei der U-Bahn-Station Kardinal-Nagl-Platz im Bezirk Landstraße, um noch einmal das Gespräch zu suchen. Dabei ging der junge Mann plötzlich auf die Ex los und würgte sie so lange, dass sie fast das Bewusstsein verlor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red