Strache steht wieder vor Gericht

Wien - Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) muss sich ab Mittwoch erneut vor Gericht verantworten. Dem früheren FPÖ-Chef sowie zwei Verantwortlichen des Glücksspielkonzerns Novomatic werden Vorteilsannahme zur Beeinflussung bzw. Vorteilszuwendung vorgeworfen. Es geht um die Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG.

Österreichs Gesundheitssystem teuer, E-Health wenig genutzt

Wien - Österreichs Gesundheitssystem ist im EU-Vergleich weiter eines der teuersten. Mit jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben von 5.348 Euro werden die Österreicherinnen und Österreicher laut dem aktuellen OECD-Bericht "Gesundheit auf einen Blick - Europa 2026" nur von den Deutschen (mit 5.791 Euro) übertroffen. 17 Prozent davon kommen direkt aus der eigenen Tasche. In Sachen E-Health (Stichwort: ELGA) sind die Ausgaben hoch, die Nutzung hinkt aber nach.

Israel berät erstmals mit Slavkov-Gruppe - Treffen in Wien

Wien - Der politische Direktor im israelischen Außenministerium, Gilad Cohen, trifft am heutigen Mittwoch in Wien mit seinen Amtskollegen aus der Slavkov-Gruppe (Österreich, Tschechien und Slowakei) zusammen. "Es ist der erste Dialog in diesem Quartett", sagte Cohen im Vorfeld vor österreichischen Journalisten. Die drei mitteleuropäischen Staaten zählen zu den stärksten Unterstützern Israels in der Europäischen Union. Österreich hat derzeit den Vorsitz in der Slavkov-Gruppe inne.

Viel Alkohol und Nikotin in Österreich, weniger Antibiotika

Wien/EU-weit - In Österreich wird im europäischen Vergleich weiter viel Alkohol und Nikotin konsumiert. Mit mehr als elf Litern reinem Alkohol jährlich pro Person ab 15 Jahren gehört Österreich hinter Portugal und Lettland zu den drei Hochkonsumländern. 20 Prozent dieser Altersgruppe rauchen zudem täglich, im EU-Schnitt sind es 17 Prozent. Positiv hebt der am Mittwoch veröffentlichte OECD-Bericht "Gesundheit auf einen Blick" 2026 den Rückgang des Antibiotikaverbrauchs in Österreich hervor.

Lukaschenko: Selenskyj und ich könnten nach Moskau fliegen

Minsk/Paris - Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj einen gemeinsamen Flug zu Friedensgesprächen nach Moskau vorgeschlagen. Der enge Verbündete des russischen Präsidenten Wladimir Putin bot sich in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem französischen Magazin "Le Point" als Garant für Selenskyjs Sicherheit an. Selenskyj tat den Vorschlag Lukaschenkos als unseriös ab.

Magyar trifft Selenskyj in der Westukraine

Budapest/Uschhorod (Uschgorod) - Eröffnung eines "neuen Kapitels" nach jahrelangen Spannungen zwischen Budapest und Kiew: Der ungarische Ministerpräsident Peter Magyar hat am Dienstag in der ukrainischen Grenzregion Transkarpatien den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Beide nahmen an einer Gedenkveranstaltung auf einem Friedhof in Uschhorod teil, der Verwaltungshauptstadt der Region. Es war der erste offizielle Besuch eines ungarischen Ministerpräsidenten in der Region seit 2015.

Meghans Vater Thomas Markle in den USA angeklagt

Los Angeles - Thomas Markle, der entfremdete Vater von Meghan Markle, der Herzogin von Sussex, und Schwiegervater des britischen Prinzen Harry, ist am Dienstag vor einem US-Bundesgericht in Los Angeles wegen zweier Fälle des Besitzes von Material über sexuellen Kindesmissbrauch angeklagt worden. Im Falle eines Schuldspruchs in beiden Anklagepunkten droht dem 82-Jährigen eine Höchststrafe von bis zu 40 Jahren.

Medien: Hackerangriff auf die CIA

Washington - Beim US-Auslandsgeheimdienst CIA soll es nach Medienberichten vor kurzem einen mutmaßlichen Hackerangriff gegeben haben. Einige als nicht geheim eingestufte Informationen sollen so offengelegt worden sein, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Regierungsbeamte und weitere Personen, die von der Angelegenheit Kenntnis haben sollen. Der Sender Fox News berichtete ähnlich über den Hackerangriff.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red