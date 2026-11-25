Österreichs Gesundheitssystem teuer, E-Health wenig genutzt

Wien - Österreichs Gesundheitssystem ist im EU-Vergleich weiter eines der teuersten. Mit jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben von 5.348 Euro werden die Österreicherinnen und Österreicher laut dem aktuellen OECD-Bericht "Gesundheit auf einen Blick - Europa 2026" nur von den Deutschen (mit 5.791 Euro) übertroffen. 17 Prozent davon kommen direkt aus der eigenen Tasche. In Sachen E-Health (Stichwort: ELGA) sind die Ausgaben hoch, die Nutzung hinkt aber nach.

Sicherheitskräfte befreien Geiseln in Kolumbien

Bogota - Sicherheitskräfte haben am frühen Mittwochmorgen die Geiselnahme in einem Supermarkt in der kolumbianischen Touristenstadt Cartagena beendet. Sie stürmten das Gebäude, nachdem zuvor Explosionen am Ort des Geschehens zu hören waren. Kolumbiens Präsident Abelardo de la Espriella sagte, dass alle 20 Geiseln befreit und ein Täter getötet wurde. Bewaffnete Angreifer hatten am Dienstag zahlreiche Menschen als Geiseln genommen.

Spritpreisbremse läuft aus - Regierung berät über Nachfolge

Wien - Seit 1. Oktober gilt die Spritpreisbremse der Regierung, am 30. November endet sie. Wie die Nachfolgelösung aussieht, ist noch offen. "Die Bundesregierung berät gerade über die weitere Vorgehensweise. Dabei gilt es, das Für und Wider sorgfältig abzuwägen und die unterschiedlichen Aspekte im Gesamtzusammenhang zu betrachten", hieß es auf APA-Anfrage aus dem Wirtschaftsministerium.

Viel Alkohol und Nikotin in Österreich, weniger Antibiotika

Wien/EU-weit - In Österreich wird im europäischen Vergleich weiter viel Alkohol und Nikotin konsumiert. Mit mehr als elf Litern reinem Alkohol jährlich pro Person ab 15 Jahren gehört Österreich hinter Portugal und Lettland zu den drei Hochkonsumländern. 20 Prozent dieser Altersgruppe rauchen zudem täglich, im EU-Schnitt sind es 17 Prozent. Positiv hebt der am Mittwoch veröffentlichte OECD-Bericht "Gesundheit auf einen Blick" 2026 den Rückgang des Antibiotikaverbrauchs in Österreich hervor.

Zwei Tote bei russischem Angriff auf Region Odessa

Odessa - Ein russischer Angriff auf die ukrainische Schwarzmeer-Region Odessa hat nach Angaben der dortigen Behörden zwei Menschen das Leben gekostet und drei weitere verletzt. Ein Kind befinde sich unter den Verletzten, teilte Gouverneur Oleh Kiper auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Der Angriff habe zudem Autos sowie Wohn- und Industriegebäude getroffen. Russische Streitkräfte griffen auch die Hauptstadt Kiew mit Drohnen an.

Van der Bellen trifft in Madrid Spaniens Königspaar

Madrid/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft am Mittwoch im Zuge eines dreitägigen Arbeitsbesuchs in Madrid Spaniens König Felipe VI.. Im Madrider Prado-Museum werden die beiden gemeinsam mit Königin Letizia und Van der Bellens Ehefrau Doris Schmidauer die Ausstellung "Mariana de Austria" besichtigen. Die Sonderschau widmet sich der spanischen Königin "Maria Anna von Österreich" (1634-1698). Danach kommt es im königlichen Zarzuela-Palast zu einem Arbeitsgespräch.

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red