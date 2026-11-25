Strache steht wieder vor Gericht

Wien - Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) steht erneut vor Gericht. Unter regem Medieninteresse begann am Mittwoch am Straflandesgericht Wien die Verhandlung zur Causa Casinos. In dem Verfahren geht es um die Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG. Strache, dem damaligen Novomatic-Chef Harald Neumann und der Novomatic-Gründer Johann Graf werden Vorteilsannahme zur Beeinflussung bzw. Vorteilszuwendung ("Anfüttern") vorgeworfen.

Österreichs Gesundheitssystem teuer, E-Health wenig genutzt

Wien - Österreichs Gesundheitssystem ist im EU-Vergleich weiter eines der teuersten. Mit jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben von 5.348 Euro werden die Österreicherinnen und Österreicher laut dem aktuellen OECD-Bericht "Gesundheit auf einen Blick - Europa 2026" nur von den Deutschen (mit 5.791 Euro) übertroffen. 17 Prozent davon kommen direkt aus der eigenen Tasche. In Sachen E-Health (Stichwort: ELGA) sind die Ausgaben hoch, die Nutzung hinkt aber nach.

Gewalt gegen Frauen - Grüne fordern erneut besseren Schutz

Wien - Mehr Tempo beim Gewaltschutz und das Schließen gesetzlicher Lücken haben die Grünen bei einem Pressetermin am Mittwoch anlässlich des Starts der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" erneut eingefordert. Sie kritisierten die fehlende Umsetzung des Prinzips "Nur Ja heißt Ja" im Sexualstrafrecht, forderten einen eigenen Straftatbestand für den Besitz und die Weitergabe von Vergewaltigungsvideos sowie die elektronische Überwachung von Hochrisiko-Gefährdern nach spanischem Vorbild.

Viel Alkohol und Nikotin in Österreich, weniger Antibiotika

Wien/EU-weit - In Österreich wird im europäischen Vergleich weiter viel Alkohol und Nikotin konsumiert. Mit mehr als elf Litern reinem Alkohol jährlich pro Person ab 15 Jahren gehört Österreich hinter Portugal und Lettland zu den drei Hochkonsumländern. 20 Prozent dieser Altersgruppe rauchen zudem täglich, im EU-Schnitt sind es 17 Prozent. Positiv hebt der am Mittwoch veröffentlichte OECD-Bericht "Gesundheit auf einen Blick" 2026 den Rückgang des Antibiotikaverbrauchs in Österreich hervor.

EZB: Kartenzahlung überholt erstmals Bargeld in Geschäften

Frankfurt - Verbraucher im Euroraum ziehen das Bezahlen mit Karte zunehmend dem Bargeld vor. Erstmals seit Erhebung vergleichbarer Daten 2016 hätten Kartenzahlungen in Geschäften Geldscheine und Münzen überholt, teilte die Europäischen Zentralbank (EZB) auf Basis einer Befragung unter rund 51.500 Menschen mit.

Vermisste nach Überflutung in indonesischer Goldmine

Jakarta - Nach der Überflutung einer illegalen Goldmine in Indonesien werden noch mehr als 20 Menschen unter Tage vermisst. Die Bergleute hatten sich in zwei Stollen im Regierungsbezirk Bogor in der Provinz Westjava aufgehalten, als am späten Montagabend plötzlich Wasser eindrang, wie die Polizei nach Angaben der Nachrichtenagentur Antara am Mittwoch mitteilte. Einige Arbeiter konnten sich demnach retten, viele weitere wurden aber eingeschlossen.

Mehrheit will strengeren Jugendschutz in sozialen Medien

Wien - Die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher hat sich in einer repräsentativen Erhebung für strengere Schutzmaßnahmen für Jugendliche in den sozialen Medien ausgesprochen. Je 80 Prozent waren demnach für verpflichtende Jugendschutzfunktionen und strengere Sanktionen für Plattformen. 78 Prozent unterstützen ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Marktforschungsunternehmens Ipsos und der Anwaltskanzlei Fieldfisher.

Jungadler flog 12.000 Kilometer von Österreich nach Kamerun

Wien - Elf Länder bereist, knapp 12.000 Kilometer zurückgelegt und mehr als 230.000 Ortungspunkte geliefert: Der junge Kaiseradler Karoline-Anna, der Anfang Juli 2026 im Nationalpark Donau-Auen mit einem GPS-Sender ausgestattet wurde, ist nun in Westafrika gelandet. Die Auswertung des Senders barg nun wichtige Einblicke in das Zugverhalten von Kaiseradlern, teilte die Organisation für Vogelschutz und Vogelkunde "BirdLife Austria" am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red