Menschen in Österreich werden weniger und älter

Wien - Höhere Lebenserwartung, weniger Kinder: Österreich ist Prognosen zufolge eine alternde und tendenziell schrumpfende Gesellschaft. Das stärkste Bevölkerungswachstum sagt die Statistik Austria nämlich den über 64-Jährigen voraus. Bereits 2025 sei dagegen die Gesamtbevölkerung nur um 27.000 Personen gewachsen. "Das letzte Mal, als die Bevölkerung so wenig stark wuchs, war 2011", erklärte die fachstatistische Generaldirektorin Manuela Lenk bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Strache steht wieder vor Gericht

Wien - Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat sich am Mittwoch erneut vor Gericht verantworten müssen. In der Causa Casinos sind neben Strache der damalige Novomatic-Chef Harald Neumann und Novomatic-Gründer Johann Graf wegen Vorteilsannahme zur Beeinflussung bzw. Vorteilszuwendung ("Anfüttern") angeklagt. In dem Verfahren geht es um die Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG. Alle drei Angeklagten bekannten sich nicht schuldig.

Österreichs Gesundheitssystem teuer, E-Health wenig genutzt

Wien - Österreichs Gesundheitssystem ist im EU-Vergleich weiter eines der teuersten. Mit jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben von 5.348 Euro werden die Österreicherinnen und Österreicher laut dem aktuellen OECD-Bericht "Gesundheit auf einen Blick - Europa 2026" nur von den Deutschen (mit 5.791 Euro) übertroffen. 17 Prozent davon kommen direkt aus der eigenen Tasche. In Sachen E-Health (Stichwort: ELGA) sind die Ausgaben hoch, die Nutzung hinkt aber nach.

Gesetzesentwurf für "Nur Ja heißt Ja" bis Jahresende geplant

Wien - Die Regierung hat sich auf die Eckpunkte einer Sexualstrafrechtsreform geeinigt. Darin enthalten ist die Umsetzung des Konsensprinzips "Nur Ja heißt Ja", teilte Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) nach dem Ministerrat am Mittwoch mit. Kommen sollen außerdem schärfere Regeln bei Gruppendelikten sowie ein konsequentes strafrechtliches Vorgehen gegen sexualisierte Deepfakes und Aufnahmen sexueller Gewalt. Ein Gesetzesentwurf soll bis Jahresende ausgearbeitet werden.

Prozess nach Attacke auf Ex-Freundin bei letzter Aussprache

Wien - Wegen des Mordversuchs bei der letzten Aussprache mit der Ex-Freundin hat sich am Mittwoch ein mittlerweile 20-Jähriger vor einem Wiener Schwurgericht verantworten müssen. Das ehemalige Paar traf sich im August bei der U-Bahn-Station Kardinal-Nagl-Platz im Bezirk Landstraße, um noch einmal das Gespräch zu suchen. Es ging vor allem um den Austausch der Handys. Dabei ging der Mann laut Anklage auf die Ex los und würgte sie so lange, dass sie fast das Bewusstsein verlor.

Gewalt gegen Frauen - Grüne fordern erneut besseren Schutz

Wien - Mehr Tempo beim Gewaltschutz und das Schließen gesetzlicher Lücken haben die Grünen bei einem Pressetermin am Mittwoch anlässlich des Starts der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" erneut eingefordert. Sie kritisierten die fehlende Umsetzung des Prinzips "Nur Ja heißt Ja" im Sexualstrafrecht, forderten einen eigenen Straftatbestand für den Besitz und die Weitergabe von Vergewaltigungsvideos sowie die elektronische Überwachung von Hochrisiko-Gefährdern nach spanischem Vorbild.

Pilnacek - OLG Wien bestätigt Urteil im Pilz-Prozess

Wien - Im Medienprozess von vier Polizisten gegen den Zackzack-Herausgeber und Ex-Politiker Peter Pilz wegen übler Nachrede hat das Oberlandesgericht (OLG) Wien am Mittwoch dessen erstinstanzliche Verurteilung bestätigt und Pilz' Berufung abgewiesen. Dieser hatte in einem Buch zum Todesfall des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek insinuiert, mehrere Polizeibeamte hätten im Auftrag der ÖVP versucht, Ermittlungen zu beeinflussen. Pilz selbst war heute nicht anwesend.

EZB: Kartenzahlung überholt erstmals Bargeld in Geschäften

Frankfurt - Verbraucher im Euroraum ziehen das Bezahlen mit Karte zunehmend dem Bargeld vor. Erstmals seit Erhebung vergleichbarer Daten 2016 hätten Kartenzahlungen in Geschäften Geldscheine und Münzen überholt, teilte die Europäischen Zentralbank (EZB) auf Basis einer Befragung unter rund 51.500 Menschen mit.

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red